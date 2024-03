Ülkemizde 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen korku filmi Üç Harfliler serisinin son filminde bir kadın yönetmen imzası var. Melodi Tözüm... 1988 doğumlu Tözüm daha önce Siccin serisi başta olmak üzere pek çok filmde yardımcı yönetmenlik yapmıştı. 10 Nisan'da gösterime girecek olan 'Üç Harfliler: Nazar' filmiyle ilk kez yönetmen koltuğunda oturan Tözüm, filmin senaryosunu da kendisi kaleme aldı. Erkek egemen sektörde özellikle bir korku filminde kadın sinemacı olarak dikkat çeken Tözüm, "Karanlık ve rahatsız edici hikâyeleri anlatmayı seviyorum. İzleyicileri korkutmanın, germenin yollarını keşfetmeyi son derece keyifli buluyorum.







Ayrıca diğer türlere göre deneysel teknikler gibi daha fazla yaratıcı özgürlük sunduğu alan var. Korku filmleri insan psikolojisini ve korkularını keşfetmek için harika bir araç" diyor... Korku ve gerilimi en iyi şekilde yansıtabilmek, gerçekçi ve ürkütücü olabilmek için çok uğraştıklarını söyleyen Tözüm'e çekimlerde de kadın ağırlıklı bir ekip yardım etmiş. Örneğin karakterlerin makyajlarını yapanAlev Ünal, "Bugüne kadar Üç Harfliler serisinin tamamında Türkiye'de hiçbir korku filminde kullanılmayan ürün ve teknikleri kullandık. Dünyaca ünlü Hollywood filmlerinde kullanılan tekniklerle ve ürünlerle çalıştık" diyerek iddiasını ortaya koydu. Ayrıca Mumya filminde kullanılan lensin bir versiyonu kullanılmış. Lensin en önemli özelliği 3 gözbebeği olması... Elçin Atamgüç, Hatice İrkin, Gülderen Güler, Elis Sezgin, Berfin Naz Uzar, Alperen Çavdar, Batuhan Gülcemal ve Melike Balçık'ın rol aldığı film, serinin hayranlarını ve türün meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı. Tözüm'e yönetmenlik kariyerinde başarılar diliyorum.



Sarı Hayaller'le dikkat çektiler

21 Mart Down Sendromu Günü geçtiğimiz gün çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bağlama üstadı devlet sanatçısı Ümit Yılmaz da 'Sarı Hayaller' isimli projesiyle bu anlamlı güne bir farkındalık yarattı. VakıfBank'ın katkılarıyla hayata geçirilen projede başarılı oyuncu Özge Özder sunucu olarak yer aldı. Şarkıcı Keremcem ve Elif Buse Doğan da down sendromlu bireylerle şarkı söyleyerek geceye renk kattılar.







Gecenin yıldızı ise bağlamasıyla Yılmaz'a eşlik eden down sendromlu Çağatay Aras oldu. Aras çaldığı türkülerle büyük alkış aldı. Etkinlikte down sendromlu bireylerin eserlerinden oluşan sergi de sanatseverlerle buluştu. "Sanatın birleştirici gücünü gözler önüne seren bu etkinlik, farkındalığı artırmak adına değerli bir adım oldu" diyen Yılmaz'ı, organizasyona destek veren duyarlı sanatçıları ve renkli dünyalarını paylaşan down sendromlu sanatçı arkadaşlarımızı kutluyorum.



Tasavvufi bir yolculuk

Araştırmalar, günde 10 dakika bile olsa kitap okumanın beyni dinlendirdiğini söylüyor. Kim ne kadar uyguluyor bilmiyorum ama beynini dinlendirmek isteyenler için tam kararında bir kitaba denk geldim. "Anlamlı bir hayat yaşamak isteyenler okusun" diyor yazar Selcen Gür, son kitabı Plaza Sufisi için... Büyükşehir keşmekeşinde günlük koşturmalarla bazen yolumuzu şaşırdığımız, hedeften saptığımız anlar oluyor.







Bu anlarda hayatımızı güzelleştirmek yine bizim elimizde. Gür, "İnsanın en uzun seyahati 'kendinden kendine' olanıdır" diyerek okuyucuyu tasavvuf ve psikoloji üzerinden bir yolculuğa çıkarıyor. Bunu da Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi büyük sufileri referans alarak yapıyor. Biraz nefes alıp bu yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?



İlahi kaynaktan ilham aldı

Yazı ressamı Emrah Yücel, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Bir Okunmayan Mesajınız Var' isimli sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Yazının salt harflerden ibaret olmadığını, anlam ve form ilişkisinin tıpkı resimde olduğu gibi yazı sanatında da var olduğunu dile getiren Yücel'in, Kuran-ı Kerim'in içindeki ayet ve surelerden beslenerek ortaya çıkardığı eserler 11 ayın sultanı ramazana çok yakıştı..







Semavi dinlerden Orta Doğu coğrafyasına nam salmış Yusuf'un Kuyusu, Ashabı Keyf, İsa'nın Son Akşam Yemeği, Yedi Uyurlar gibi hikâyelerin nasıl resme dönüştüğünü merak ediyorsanız bu sergiyi kaçırmayın derim. QR kod teknolojisiyle eserlerin yanındaki karekod'tan eserin manifestosunu öğrenme, ilahi mesajları görsel olarak algılama imkânı sunan sergi 5 Nisan'a kadar Piyalepaşa'daki bir galeride sergileniyor.