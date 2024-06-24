Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni durağı Trabzon. Festival önceki akşam Semicenk konseriyle başladı. 30 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında tiyatro oyunları, konserler ve söyleşiler olacak. Ayrıca 5. Trabzon Opera ve Bale Günleri de başladı. Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği 'Saraydan Kız Kaçırma' temsili ile başlayan festivalde; 29 Haziran'a kadar 'Bir Tenor Aranıyor' , 'Okulumuz Orman' ve 'Carmen' gösterileri seyirciyle buluşacak.







Opera bale demişken, Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ü de tebrik etmeden olmaz. Göreve geldiği günden bu yana opera ve balemizi uluslararası arenada daha fazla tanınır hale getirmek için çaba sarf eden Sağtürk; Yuri Grigoroviç başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu IFBC'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bugünlerde jüri başkanlığını üstlendiği Kore Uluslararası Bale Yarışması seçmeleri için Kore'de yoğun bir mesai harcayan Sağtürk'e yeni görevinde ben de başarılar diliyorum.







30. YILA ÖZEL KONSER

Besteleriyle ve söylediği şarkıların yanı sıra müzikal oyunculuğuyla da milyonların gönlünde taht kuran Burak Kut, 30. sanat yılını senfonik konserle kutluyor. Sanatçı, 30 Haziran akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda unutulmaz şarkılarını Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. Müzik hafızamıza 'Bebeğim', 'Benimle Oynama', 'Çılgınım', 'Yaşandı Bitti', 'Tahtalara Vur' gibi şarkıları kazıyan ülkemizin 'Bebetosu'nun bu konseri kaçmaz.







DAHA FAZLA TÜRKÜ SÖYLE DENİZ!

Oyuncu Deniz Barut'un rol aldığı işlerdeki başarısı belli. Performansıyla yer aldığı her işte öne çıkmayı başaran Barut, bu kez sesinin güzelliğiyle büyülüyor. Güzel oyuncu yakın zaman önce çıkan 'Kadının Türküsü' albümünde yer alan 'Al Yazmanın Oyası' isimli eseri öyle güzel seslendirmiş ki, dönüp dönüp tekrar dinliyorum. Sanki yıllardır halk müziği icra eden bir sanatçı gibi duru bir yorumla türküyü seslendiren Deniz, daha fazla türkü söylese keşke... Bu arada bir kadının ağzından kavuşamadığı sevgilisine yakılan Muğla yöresine ait türkü, Barut'un yörük kızı olan anneannesinin en sevdiği türküymüş.







LEONARDO DA VİNCİ'Yİ BU SERGİDE KEŞFEDİN

Lale Müzesi, Rönesans'ta tek başına devrim yaratan, zamanının dehası, ressam ve mucit Leonardo da Vinci hakkındaki bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan eserlerin büyük bir bölümü İstanbul Lale Vakfı tarafından satın alındı ve sergi sonrası İstanbul'da açılacak Da Vinci Müzesi'nde sergilenmeye devam edecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Da Vinci Vakfı'nın katkıları ile açılan sergide, sanatçı tarafından Rönesans döneminde tasarlanan 100 yenilikçi icadın modeli, 130 belge, kod ve reprodüksiyonu yer alıyor. Dünyada tek alanda açılan en kapsamlı Leonardo Da Vinci sergisinde ziyaretçiler, Leonardo da Vinci'nin dehasını çağdaş icatlarla (kaldırma teknikleri, metalürji, savaş sanatı) ilişkilendirmeye yönelik modelleri ve mekanizmaları gözlemleyebilecek. Sergi, sene sonuna kadar açık kalacak.