İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali önceki akşam Le Figaro'nun 'klasik müziğin pop starı' olarak tanımladığı Khatia Buniatishvili konseriyle sona erdi. 21 Mayıs'tan 13 Haziran'a kadar süren festival;









17 farklı mekânda, 25 konserde, Maria João Pires, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos, İlyun Bürkev gibi yıldız solistleri sanatseverlerle buluşturdu. Festivali 20 bine yakın izleyici takip etti.







Şimdi sırada caz var. Bu yıl 3-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 31. İstanbul Caz Festivali, yine birbirinden önemli isimleri ağırlayacak.







Konser verecek sanatçılar arasında, Gregory Porter, Mercury ödüllü ve Grammy adayı Arlo Parks, İngiltere'nin en başarılı kadın saksofoncularından YolanDa Brown, kendi döneminin en güçlü davulcusu olarak anılan Baptiste Trotignon, Jashua Rodman gibi isimler yer alıyor.



ÇEKİMDEN ÇEKİME KOŞUYORLAR

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci'nin yaptığı Veda Partisi filmi dün izleyiciyle buluştu. Veda Partisi Başkanı İbrahim'in, bir bekarlığa veda partisinde altüst olan hayatının anlatıldığı film; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin gibi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.









Eşi Şiva Behrouzfar ile ilk kez kamera karşısına geçen Avanoğlu, bu aralar setten sete koşan oyuncular arasında başı çekiyor. Oyuncu, adeta daha teri kurumadan kendini Murat Şeker'in yönettiği 'Çakallarla Dans 7' filminde buldu. İlki 2009 yılında yapılan Çakallarla Dans filmi 7. serisiyle de iddialı geliyor. Geçtiğimiz gün okuma provası yapan ekibin arasında Avanoğlu'yla beraber Hakan Bilgin ve Rüya Coriç'i de görünce işlerinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladım. Bir set bitiyor hemen diğerine başlıyorlar. Çakalların daimi oyuncusu Murat Akkoyunlu da öyle. Oyuncu Çakallar'dan sonra 'C Takımı 2' filmine başlayacak. Öte yandan Rojda Demirer, Diren Polatoğulları, Ege Kökenli, Doğukan Polat, Melis Özçimen ve Can Sipahi gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren 'Çakallarla Dans 7', 6 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Şimdiye dek 6 filmde 6.5 milyondan fazla kişiyle ulaşan sinemamızın en uzun soluklu komedi filminin 7.'sini de çok merak ediyorum.



AĞRI'NIN ZİRVESİNDEN GERÇEK HİKAYELER

Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki çocukları, teknolojinin sunduğu yeni bilgi ve becerilerle tanıştırmak, yeteneklerine yönelik farkındalıklarını artırmak için iki senedir bir teknoloji firması öncülüğünde yarışma düzenleniyor. Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın bu yılki süreci, finale kalan öğrencilerin gerçek hikâyelerinin yer aldığı bir belgesel ile taçlandı.







Sevinç Baloğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Ağrı'nın Zirvesinden Gerçek Hikayeler' isimli bu anlamlı belgeselde, ülkemizin zorlu coğrafyasında okuyan öğrencilerin, çocuklarının geleceğine ışık tutmak isteyen ailelerin ve görevlerini en iyi şekilde yapmak için çalışan öğretmenlerin hikâyeleri yer aldı. Coğrafi koşulların zorluğuna rağmen kendilerini geliştirmek adına çocukların yaptığı çalışmalar görülmeye değer.



RESİM YARIŞMASI BAŞLADI

Türkiye'nin yetiştirdiği usta ressamlardan Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen serbest temalı resim yarışması için başvurular alınmaya başlandı. 18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların katılabileceği yarışma, resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin önemli ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek.







Kültür sanat camiasında yaptığı çalışmalarla tanınan Doç. Dr. Fırat Sayıcı tarafından organize edilen yarışmada tanınan isimler de jüri üyeliği yapacak. 30 Eylül'e kadar başvuru kabul edilen yarışmanın kazananları ekim ayındaki törende açıklanacak. Yarışmada birinciye 100 Bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10'a giren eserler 15 gün boyunca İstanbul'da önemli bir galeride sergilenme hakkına sahip olacak.