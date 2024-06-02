İKSV tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali önceki akşam bir dünya yıldızını ağırladı. Piyanonun yaşayan efsanesi Maria João Pires festival kapsamında sahne aldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yine kendisine hayran bıraktı.







Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivalin konuğu olan Pires'e Beethoven'ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik etti. İş Bankası'nın gösteri sponsoru olduğu konserde ayrıca bestecinin Pastoral Senfoni'si ile Honegger'in Yaz Pastorali da seslendirildi.







CAZIN PRENSESİ OĞLUYLA KONSER VERDİ

'Cazın prensesi' olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Akra Caz Festivali'nde sahne aldı. Sevilen eserlerini seslendiren ünlü sanatçı bir ara sahneye oğlunu çıkardı. 10 yaşındaki oğlu Ramız Han çaldığı 5 parçayla müzikseverlerin gönlünü fethetti. Kendi babası da müzisyen olan ancak babası vefat ettiği için onunla birlikte sahneye çıkma hayalini gerçekleştiremeyen Zadeh, oğluyla birlikte konser vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşamaya devam ediyor. Kendi çalışmalarının yanı sıra babası Vagıf Mustafa Zadeh'in eserlerine de yer veren sanatçıya konserde Ralf Cetto ve Simon Zimbardo eşlik etti. 6 Haziran'da Juditt Hill, 8 Haziran'da Nubya Garcia'nin sahne alacağı festival 12 Haziran'a kadar sürecek.







SAİT FAİK ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve usta yazarımız Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın 70'incisi, Hay (Metinlerarası Kitap) adlı kitabıyla Barlas Özarıkça'ya verildi. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, Hikâye Armağanı'nın aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti ile uzun yıllardır sürdürülen işbirliğinin kültürel yaşamımızdaki tezahürü olduğunu söyledi. "Sait Faik'in anısını, kültür hayatımızda bıraktığı derin izleri hep canlı tutan bu ödül, kaleme aldıkları yazılar ve hikâyelerle edebi hayatımıza değer katan kıymetli edebiyatçılarımıza minnettarlığımızı sunmamıza vesile oluyor" diyen Bali, bu güzel geleneğin 70'incisinin İş Bankası'nın 100'üncü yılına denk gelmesi nedeniyle kendileri açısından anlam ve öneminin arttığını vurguladı.







CSO KONSER SEZONUNU KAPATTI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2023-2024 konser sezonunu 'Aydar Gaynullin ve Arkadaşları' konseriyle kapattı. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, programda trompet sanatçısı olarak da görev alan şef Vladislav Lavrik yönetti. Konserde akordiyon sanatçısı Aydar Gaynullin, gitarist Alexey Wagner, perküsyon sanatçısı Sergey Shamov, bansuri, balaban ve ney sanatçısı Pavel Novikov, CSO ile sahne aldı.







DEVLET TİYATROSU OYUNU RUSYA'DA

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Gonzago'nun Öldürülmesi' oyunu Rusya'nın Petersburg şehrinde bu yıl 25'incisi düzenlenen A.A. Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatro Festivali'nde yer aldı. Ötüken Hürmüzlü, Ebru Gülerarslan Serin, Engin Özsayın, Şivan Binici, Gülin Ersoy, Batuhan Yalçın, Dara Tan, Hülya Yıldız, Eren Oray, Mümtaz Aydoğan Mengi ve Eşref Ergü Pişirici'nin rol aldığı oyun, Rusya'da Büyük Salon Genç İzleyiciler Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.