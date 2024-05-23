Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile karşılaştım geçtiğimiz günlerde. Eşi Çağrı Çitanak ile katıldığı bir davette sohbet etme imkânı bulduğum güzel oyuncunun Kraliyet Akademisi'nden davet aldığını öğrendim.







Dünyanın en prestijli sanat okullarından RADA Royal Akademi'nin eğitim programına kabul edilen oyuncu önümüzdeki günlerde Londra'ya gitmeye hazırlanıyor. Daha önce yine tüm dünyadan sadece 10 kişinin kabul edildiği Hollywood'daki Stella Adler Oyunculuk Akademisi'nden davet alıp, orada eğitim gören Gümülcinelioğlu, hedeflerine koşar adım ilerliyor.







"Oyunculuk bitmek bilmeyen bir öğrenme süreci. Ben de hiçbir zaman oldum demeyen, her zaman öğrenmeye aç biriyim" diyen güzel oyuncuyu Londra'daki bu eğitim sürecinde eşi Çağrı Bey de yalnız bırakmayacak. O da İngilizcesini geliştirmek için bir kursa yazılmış. Oyuncu çift, çocuk yapmayı erteleyip kariyer yolculukları için eğitimlerine devam etme kararı almış. İkisine de şimdiden başarılar diliyorum, yolları Oscar olsun.



GENÇ YETENEK AYAKTA ALKIŞLANDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış konseriyle başladı. 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur'a onur ödülü verilen gecede İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ülkemizin en genç yeteneklerinden, 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev'e eşlik etti. Genç yaşında dünyanın seçkin orkestralarıyla saygın sahnelerinde konserler vererek kendine hayran bırakan Burkev, performansıyla ayakta alkışlandı.







2022 yılı itibariyle birincilikle kazandığı Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Prof. Pavel Gililov ile eğitimine devam eden genç sanatçının yaptığı konuşma da büyük beğeni topladı. Gecede 2023 Aydın Gün Teşvik Ödülü'nü de 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top aldı. İki genç sanatçımızın yaşattığı gurur görülmeye değerdi. Bu yıl Kökler temasıyla düzenlenen festival 12 Haziran'a kadar 25 konserde; Budapeşte Festival Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi solistleri ağırlayacak.



AÇIK HAVADA MÜZİKLİ GÜNLER BAŞLIYOR

Ünlü şarkıcılar açık hava sahnelerinde hayranlarıyla buluşmaya başlıyor. Bir teknoloji şirketinin sponsoru olduğu Ayazağa'daki açık hava mekanı, 2 Haziran'da Ersay Üner'in Taverna Şarkıları albümünün lansman konserine ev sahipliği yapacak.







Haziran ayı boyunca KÖFN, Simge, Adamlar ve Redd Senfonik konserleri müzikseverlerle buluşacak. Berkay, Ferhat Göçer, Buray, Selda Bağcan gibi sevilen şarkıcılar da Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluşacak. Şarkıcı Gökhan Özen de kariyerinin ilk Harbiye konserine bu akşam çıkacak.



AMERİKAN SOSYETESİ TİYATRO SAHNESİNDE

Müzik aşkıyla yanıp tutuşmasına rağmen müzik kulağı ve sesine sahip olmayan Amerikan sosyetesinin ünlü ismi Florence Foster Jenkins'in hayatından esinlenerek kaleme alınan 'Gece Kraliçesi', pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor.







Büyük Carnegie Hall konserine giden süreçte iki kadının birbiriyle olan karmaşık ilişkisinin anlatıldığı müzikli oyunda başroldeki Simay Güntöre'ye, Altay Altunhalka, Buray Alkan ve Pelin Çifter eşlik ediyor. İzleyenlerin beğenip olumlu yorumlar yaptığı oyunda Güntöre ayrıca 7 şarkı seslendiriyor.