Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu yıl 26. kez veriliyor. Tiyatroyla ilgilenen herkesin yakından takip ettiği ödüller 11 Haziran'da sahiplerini bulacak. Bu sezonun adayları ve özel ödül sahipleri hafta başında basın toplantısıyla açıklandı. Başkanlığını Prof. Dr. Merih Tangün'ün üstlendiği 33 kişilik jüri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'i, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise 'Çarpışma' isimli oyunuyla Müge Oskay'ı layık gördü.









Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü ise Mutlu Aile Tablosu isimli oyunuyla Duru Tiyatro'nun oldu. '39 Buçuk Basamak' adlı oyun 10, 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' adlı oyun 7 adaylıkla öne çıkmayı başardı. Adaylar açıklandı ancak hemen her sene olduğu gibi tartışmalar beraberinde geldi. Yine adaylıkların belli isimler ve kurumlara verildiğini düşünen geniş bir kesim var.







Ben de nabız yoklaması yaptım. Bazı büyük tiyatrocular zaten hiçbir ödüle aday olmak istemediklerini açıklamıştı ancak birçoğu da beklenti içindeydi. Hayal kırıklığına uğrayanların sığındıkları şey, görmezden gelinmek... Yani kimse bizi izlemeye gelmedi diye düşünüyorlar. Ben şahsen 33 kişilik Afife jürisinin bazı kişi ve topluluklara karşı ön yargı beslemediklerini, aksine her şeyi belli bir sistem dâhilinde tamamen objektif şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Yine de her ödül töreninde olduğu gibi memnuniyetsizlik yaşayan, serzenişte bulunanlar yok değil. Ancak bence bunu kişisel algılamamak gerekiyor.



196 OYUN İZLENDİ

Jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün'e toplantı sonrası bir araya geldiğimizde bu konuyla ilgili düşüncelerini sordum. Belli kişi ve kurumlara iltimas, torpil geçilmesinin mümkün olmadığı gibi bazı kişi ve toplulukları da yok saymak gibi bir şeyin söz konusu olmadığını vurgulayan Tangün şunları söyleyerek tartışmalara noktayı koydu: "Sistemde ne kadar oyun varsa o kadar izleme yapılıyor. Bu sezon sisteme dâhil olan 196 oyun seyredildi. Her oyunu en az 6 üyemiz izlemek zorunda. 6'şarlı gruplar halinde her grup 25-26 oyun izliyor. Her izlemeden sonra sisteme oylarını giriyorlar. Tavsiye edilenleri diğer jüri üyelerimiz izliyor. 100'den fazla oyun izleyen var.

Ben bile jüri başkanı olarak son 20 oyunu izlemem gerekirken 48 oyun izledim. O yüzden oyunların atlanması mümkün değil. Demek ki başka oyunlar o dönem çok daha öne çıkıyor. Dolayısıyla sitem edecek kimse yok, sitem edecekseniz kendinize edeceksiniz. Keşke daha iyisini yapsaydım diyeceksiniz. Tiyatrocular çok duygusaldır, haklılar çok ciddi bir emek var. Sitemler çok doğal. Geçmiş dönemlerde de bazı kıymetli dostlarımız bize söylemediğini bırakmadı ama biz ne kırılıyoruz ne güceniyoruz. Biz sistemi ortaya koyuyoruz."



ÖDÜLLÜ FİLMİN VİZYONU BELLİ OLDU

Katıldığı uluslararası festivallerde toplam 14 ödül kazanan, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir film girişimi olan yerli bilimkurgu 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121'in vizyon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın'ın üstlendiği, yapımcılığını Korhan Uğur'un yaptığı film 28 Haziran'da gösterime girecek.







Her yeni hayat karşılığında yaşlı nesilden birinin yok edilmesi kanunu olan 2121 senesinde bebek bekleyen bir ailenin çatışmasını anlatan film, yeraltı toplumundaki aile dinamiklerine dair karanlık ve komik bir distopya hikâyesini özgün bir konseptte izleyiciye sunuyor. Kadrosunda Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç'ın yer aldığı filmi ben de çok merak ediyorum.



BELGESEL YAPIMLARA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz ay senaryo geliştirme, kısa film, animasyon ve yerli film gösterim projelerine 32 milyon liradan fazla destek verdiğini açıklamıştı. Bu kez belgesel destek rakamları açıklandı.









Buna göre 191 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren Sinema Destekleme Kurulu bu yıl 44 projeye 10 milyon 335 bin lira destek verilmesini uygun gördü. Böylece bakanlığın sinema sektörüne verdiği destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaşmış oldu.



EŞLER KABAREYE BAŞLIYOR

Oyuncu çift Damla Cercisoğlu ve Orçun Kaptan hayatlarını birleştirdikleri gibi işlerini de birlikte yürütmeye devam ediyorlar. 'Yaprak Dökümü' oyunuyla turne yapmaya devam eden ikili, bu kez bir de kabareye başlıyor. Kaptan'ın yazıp yönettiği oyunda 'Aşk Var Mı' diye soran ikili, 25 Mayıs'ta güldürmeye, eğlendirmeye davet ediyor herkesi.









Ataşehir'de bir mekanda sahnelenecek kabarede ayrıca Soner Türker, Kahraman Sivri ve Seval Tufan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Umarım uzun soluklu olur. Ekibe, şimdiden başarılar ve bol şans diliyorum.