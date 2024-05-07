Dünyaca ünlü piyanistimiz devlet sanatçısı Gülsin Onay adına düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması bu yıl ikinci kez yapılıyor. 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde İzmir Konak AKM, Yunus Emre ve Adnan Saygun sahnelerinde gerçekleşecek olan festivalde katılımcılar hem özel ödülleri almak için hem de 60 bin liralık büyük ödülü kazanmak için yarışacak.







Piyano tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı amaçlayan festivalin jürisinde ise Gülsin Onay, Rengim Gökmen, Murray McLachlan, Gökhan Aybulus ve Aras Deniz Sipahi yer alıyor. ADS Piyano Akademisi tarafından düzenlenen festivalde ayrıca üç dünya virtüözü Onay, Mc- Lachlan ve Aybulus de aynı sahnede yer alarak sanatseverlerle buluşacak.



Kont Drakula İstanbul'da

Tamer Karadağlı'nın Genel Müdürlüğü'nü üstlendiği Devlet Tiyatroları hemen her bölgesinde iddialı oyunlar sahneye koymaya devam ediyor. Yakın zamanda perde açacak olan oyunlar arasında dikkatimi çeken ise Drakula oldu. İrlandalı yazar Bram Stoker'ın defalarca sinemaya aktarılan ünlü romanı bu kez Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek.







Oyunu sahneye koyan ise Okan Bayülgen. Shakespeare'nin ünlü trajedisi 'Richard'taki performansıyla övgü toplayan Bayülgen, bu kez Kont Drakula olarak seyirci karşısına çıkacak. Drakula'yı sanat koleksiyoneri yaşlı bir adama dönüştüren Bayülgen, korku edebiyatının tanıdık kahramanları üzerinden ölümü, ölümsüzlüğü, var olmanın amacını ve sanatı tekrar sorgulayacak. 14 Mayıs'ta AKM'de perde açacak olan oyunu merak etmeye başladım.



Doğançay eserlerine 9.5 milyon lira

Türk Çağdaş Sanatı'nın en önemli ve değerli sanatçılarından biri kabul edilen Burhan Doğançay'ın 'Sarı Siyah Döngüler' isimli eseri, önceki gün düzenlenen çevrimiçi müzayedede 5.2 milyon liraya satıldı.







1.7 milyondan satışa çıkan eseri satın alabilmek için koleksiyonerler kıyasıya mücadele etti. Doğançay'ın 1985 tarihli 102x76 ölçülerindeki eseri 24 kez el değiştirdikten sonra alıcı buldu. Müzayedede satışa çıkan Doğançay'ın diğer 4 eseri de yaklaşık 4 milyon liraya satıldı.



Kadın yönetmenler İstanbul Modern'de

Orta Doğu ve Kuzey Afrika asıllı kadın yönetmenlerin filmleri, Sharjah Film Platformu'nun yurt dışı etkinlikleri kapsamında İstanbul Modern Sinema'da gösteriliyor. 9–19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek programda 9 filmlik bir seçki sunuluyor.







Çelişen ikilikler, gerçek ile fantezi, kişisel ile kamusal kimlik arasındaki sınırı araştıran hikâyelerden oluşan dokuz filmlik seçkide, Malezya'nın Oscar adayı Kaplan Desenleri, Fas asıllı yönetmen Sofia Alaoui'den bir bilimkurgu örneği olan Aramızdalar ve annesinin İran'daki geçmişini ortaya çıkarmak isteyen Amerikalı bir yönetmenin hikâyesi Canım Benim dikkat çekiyor.



Umut pencereleri sergisi

75 Arap ve Türk sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Umut Pencereleri' isimli 3. Türk-Arap Sanat Sergisi, Taksim Camisi'nde sanatseverlerle buluştu.







Türk-Arap Derneği, Türk-Arap Sanat Evi, Arap Kültür ve Sanat Evi ile Taksim Cami Vakfı tarafından Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide hat sanatı, seramik ve yağlı boyadan yapılmış eserler sergilendi. Tezhip eseri sergilenen Cezayirli sanatçı Fatıma Zehra Meğazi, "5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Kadim Osmanlı süsleme sanatından ve Türk camilerinden çok etkilendim" dedi.



Genç cazcılar seçildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali'nde sahneye çıkacak ve birlikte albüm kaydedecek Genç Caz+ grupları belirlendi.







ALÂN, Blue Kiss Collective, Boba Quartet, Mojo 5, Zekeriya Şahiner Quartet ve Zozeï, bu yıl 22. kez düzenlenen Genç Caz+ programı kapsamında festivalde yer alacak. Genç cazcılar, Parklarda Caz etkinliklerinde sahneye çıkacak ve Genç Caz+ 24 albümünde özgün eserleriyle yer alacak.