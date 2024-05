Tiyatro dünyasından iki güzel haber var. Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in rol aldığı Timsah Ateşi oyunu, geçtiğimiz hafta sonunda iki gün üst üste Kıbrıs'ta tiyatroseverlerle buluştu.









Girne Amerikan Üniversitesi'nde iki gün üst üste sahne alarak bin 500 kişiye ulaşan oyunun geliri ise 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da kaldıkları otelin yıkılması sebebiyle hayatlarını kaybeden 'Şampiyon Melekler Takımı' adına kurulan Kıbrıslı Şampiyon Melekler Vakfı'na bağışlandı. Yine aynı şekilde Zorlu Çocuk Tiyatrosu 'Lunapark Gezegeni' oyunu ile çocukların yüzünü güldürdü.







Serdar Saatman'ın yazdığı ve Gaye Cankaya'nın yönettiği oyun, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giderek depremden etkilenen çocuklara moral verdi. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te toplam 11 okulda gösterim gerçekleştirerek yaklaşık 8 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Aradan onca zaman geçmesine rağmen depremzedeleri unutmayan, çocuklara moral olmaya devam eden iki topluluğu da kutluyorum.



Yeni yaşına İstanbul'da girdi

Dünyanın en çok satan klasik-crossover piyanistlerinden Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, önceki akşam Maslak'ta stadyum konseri verdi. Son albümü The Collection başta olmak üzere 20 yıllık kariyerinin sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, İstanbul gibi muhteşem bir şehirde sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.







Nostradamus ile başladığı konserde The Godfather, 'Pirates of the Caribbean', 'Mission Impossible' gibi film müziklerini, Queen'in unutulmaz Bohemian Rhapsody ve Coldplay'in Clocks'unu yorumlayan Maksim, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede 49. yaş gününü de kutlayan sanatçı yeni yaşına İstanbul'da girdi.



Macarlar hat sanatını sevdi

İçinde bulunduğumuz 2024 yılı Macaristan ile Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanıyor. Bu kapsamda pek çok etkinlik düzenlenmeye devam ediyor.







Albayrak Grubu'nun bir gelenek hâline getirdiği Hat Eserleri Sergisi'ni bu minvalde Budapeşte'de sanatseverlerle buluşturdu. Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi'nde açılan sergide 25 hat eseri sergileniyor. Tunus'tan sonra Macaristan'da görücüye çıkan eserler sanatseverlerin ilgisiyle karşılandı. Sergi, 15 Mayıs'a kadar sürecek.



Mis gibi kokan bir sergi

'Adeta bir koku medeniyeti olan tarihimizin zengin mirasını araştırıp tanıtmayı kendime bir vazife edindim' diyen Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın Osmanlı dönemine ait kokuları odağına alarak oluşturduğu 'Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri' sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı.







Parfüm şişelerinden buhurdanlık ve gülabdanlara, muhafaza sandıklarından sunum tablalarına, eski parfüm damıtma makinelerinden koku aparatlarına kadar geniş bir seçkinin içerisinde bulunduğu sergi, 22 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Medeniyetimizin zengin mirasını gün yüzüne çıkartan, küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergiyi ilk fırsatta ben de deneyimleyeceğim.



İDOB'un önemli misafirleri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı bir insanlık komedyası olarak nitelenen 'Falstaff' operasıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.







8 -11- 18 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek eserde İDOB, dünyaca ünlü Sırp bariton Zeljko Lucic ve Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz'ü misafir edecek. Zeljko Lucic 11 Mayıs'taki temsilde 'Sir John Falstaff' rolünde sahnede olurken, Bülent Bezdüz ise 8 ve 18 Mayıs'taki temsillerde 'Fenton' rolüyle izleyici karşısına çıkacak.