İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen, bu kez de Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla hazırlanan "Romeo ve Juliet" oyunu Başkentli izleyiciyle buluştu. Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, Ege'nin iki yakasından sanatçıları bir araya getiren uluslararası oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Devlet Tiyatroları (DT) ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Lykofos ortak yapımı oyunda, Türkçe, Yunanca ve İngilizce diyaloglar yer aldı. Seyircilere üst yazıyla Türkçe ve İngilizce çeviri imkanı sağlandı. Yunan yönetmen Lefteris Giovanidis'in rejisiyle sahneye taşınan oyunda, Romeo rolünde Türk oyuncu Alp Ünsal, Juliet rolündeyse Yunan oyuncu Calliope Chaska sahne alıyor. Bu akşam ve yarın da Ankara'da sahnelenecek olan oyun 25-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da seyirciyle buluşacak. 16 Mayıs'ta ise Yunanistan'da Megaron Atina Konser Salonu'nda Atinalılarla buluşacak.











Çinli çocuklar ilk kez Karagöz ve Hacivat seyretti

Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Sihirli Lamba' çocuk oyunuyla gölge oyununun anavatanı sayılan Çin'in başkenti Pekin'de, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde, sahne aldı. Devlet Tiyatrosu sanatçıları Gürkan Eraslan ve Durulcan Yaman'ın oynatıp seslendirdiği hayal perdesi kentte büyük yankı uyandırdı. İlk kez Türk gölge oyunu izleyen Çinli çocuklar çok keyifli anlar yaşadılar. Büyük ilgi gören performansın ardından, Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar'ın sunduğu 'Hacivat-Karagöz Yapım ve Oynatımı Atölye Çalışması'na Çinli minik seyirciler büyük ilgi gösterdiler ve atölye çalışmasının bitiminde "Hacivat ve Karagöz figürleri" yaparak sahnelediler. Etkinlik kapsamında Hacivat Karagöz sergisi de yer aldı. Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ikilisi Karagöz ve Hacivat gösterimleri ve atölye çalışması Guanco'da yine küçük seyircileri ile buluşacak.









Yeni oyunlar yeni heyecanlar

Oldukça yoğun bir sezon geçiren tiyatro sahnelerine iki yeni oyun daha ekleniyor. Yalnızlar Kulübü, İstila!, Yuva, Kabileler gibi sevilen oyunları seyirciyle buluşturan Sami Berat Marçalı yeni oyununu seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. Marçalı'nın Deren Çaray ile birlikte yazıp yapımını üstlendiği ve yönettiği oyun ilginç bir isme sahip. 'Finito. Yallah. Kış kış. L*ve. You' isimli oyun kırık bir kalple Londra'dan İstanbul'a dönen Ekin'in yeni bir hayat kurarken başından geçenleri anlatıyor. Kadrosunda Evrim Doğan, Erdi Güçlü, Görkem Kasal, Ali Rıza Kubilay ve Gülce Oral'ın yer aldığı oyun 13 Mayıs'ta Kadıköy'de perde açtıktan sonra 27 Mayıs'ta Ataşehir'de seyirciyle buluşacak. Yeni oyun heyecanı yaşayan bir diğer isim ise işlerini yakından takip ettiğim Ahmet Sami Özbudak. Genç tiyatrocunun yazıp yönettiği 'Tebdil' isimli oyun Burak Üze, Erkan Akbulut, Fehmi Karaaslan, Gülşah Fırıncıoğlu ve Özge Borak'ı bir araya getiriyor. Oyun 23 Nisan'da Balat'ta perde açacak. İki ekibe de şimdiden başarılar diliyorum, alkışları çok olsun.









Oyunculuğa göz kırptı

Ülkemizin yetiştirdiği en yetenekli klarnetçilerden Serkan Çağrı... Dünyaca ünlü isimlerle sahne aldı, düzenlediği klarnet festivaliyle müzikseverleri yabancı sanatçılarla buluşturdu. Televizyonda programlar yaptı. Sempatik kişiliğiyle, güler yüzüyle klarneti milyonlara tanıttı. Hatta en son memleketi Edirne Keşan'da heykeli bile dikildi. Yaklaşık 30 yıldır böylesine önemli bir müzik kariyeri sürdüren Çağrı, dizi ve film yapımcılarının ne zaman dikkatini çekecek diye bekliyordum ki, beklenen mesaj geldi. Çağrı'nın artık oyunculuk kariyerine sıcak baktığını ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığını öğrendim. Ata Demirer'in Eyyvah Eyvah serisinin ilk filminde boy gösteren ufak çaplı konuk oyunculuk tecrübesi olan Çağrı, bakalım ilk hangi projeyle oyunculuğunu konuşturacak?









Ejderhalar büyüledi

Dünyanın en büyük kukla gösterilerinden biri olan Dragons and Mythical Beasts 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarla buluşmaya başladı. Daha önce 3 farklı ülkede sahnelenen gösteri bu yıl ilk kez Türkiye'ye geldi. Efsanevi canavarların bilinmeyen yönlerini sürükleyici ve eğlenceli hikayeler ile sahneye taşıyan gösteriye çocuklar büyük ilgi gösterdi. İngiltere'nin en önemli ödüllerinden biri olan Olivier Ödülü adayı olan şov, 23 Nisan akşamına kadar Ayazağa'daki kültür sanat merkezinde çocuklarla buluşmaya devam edecek.