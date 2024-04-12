‘Hükümet gibi bilgili kadınlarla büyüdüm’

HANDE ÜNSAL

Hep tek şarkılarla çıkıyordum, albümüm olsun istiyordum. Bir ay kadar kısa bir süre sonra müzikseverlerle buluşacak. Devler ligi bir albüm oldu. Murat Güneş, Mabel Matiz, Onur Özdemir, Ozan Bayraşa, Emrah Karaduman gibi isimler var albümde. Büyük emek veriyoruz, albüm yapmak kolay değil, çok heyecanlıyım.

Bugüne kadar hep kendi şarkılarımı söylemiştim. Bir noktadan sonra artık hayalim olan isimlerle çalışmak istedim.

Şarkılarımın dinlenme oranları beni mutlu ediyor. Rakamlardan çok iyi müzik yapmakla ilgileniyorum.







İlhamın ne zaman geleceğinin saati yok. Gece yarısı Serkan'ı (Balkan) kaldırıp "Şunu bestelememiz lazım" deyip kalkıyoruz. "Haydi, bir şey üreteceğiz" dediğimde hiç kırmaz beni Serkan.

Müzisyen bir aileden geldiğim için şanslıyım. İzmir'de hükümet gibi 4 kadınla birlikte büyüdüm. Anneannem Türkiye'nin ilk kadın viyola virtüözü, Kültür Bakanlığı sanatçısı. Annem Niran Ünsal... O kadar bilgili ve donanımlı bir ailenin içinde büyüdüm ki... 4 yaşında gözümü CRR'de açtım. Sahne tozunu orada yutunca bir daha inemiyorsun.

Kendi ayaklarımın üstünde dururum deyip kendi savaşımı vermek istedim. Cengiz Kurtoğlu, Işın Karaca, Tan Taşçı, Berkay gibi isimlerle çalıştım. Hepsi de bana çok şey kattılar. Sahne tecrübesi, repertuvar anlamında onlardan çok şey öğrendim.







CANAN ANDERSON

'MANÇO VE İSTANBUL BENİM KARA SEVDAM'

Çocukluğumuz Barış Manço ile geçti. İstanbul aşığıyım. İstanbul'u çok özlüyordum Avusturya'da yaşarken. Barış Manço ile İstanbul'u bir araya getirmek istedim. Klibi de Galata Köprüsü'nde çektik. İstanbul da, Manço da benim kara sevdam.

Türkiye'de elektro kemanla çıkan ilk kişi benim. Kemanı sevdirmeye çalıştım. Kemanı o klasik formundan çıkarıp ilgi çeker hale getirmek istedim.

Klasik müzik sanatçısıyım. 5 yaşından beri hayatım müzikle geçti. Babam Amerikalı annem Türk. Müzik genleri çok fazla olduğu için sadece bir müzikle kısıtlamak istemedim kendimi. Klasik müzikten sanat müziğine, arabeskten tangoya kadar müziğin her türüyle ilgileniyorum.

Sesimin kemanımın önüne geçmesini istemediğim için şarkı söylemeyi tercih etmedim.



MUSTAFA MERT KOÇ

'SESSİZİM' ŞARKISINI 17 DAKİKADA YAZDIM

Sessiz ve kederli olduğum bir dönemde yazdım 'Sessizim'i. Şarkımın melodisini Çağatay Ulusoy'la çalışırken bulduk. Çağatay çok güzel gitar çalar, onunla bir akşam müzik yapıyorduk. Birden 'Sessizim'in melodisi çıktı. Sonra Çağatay evine gitti ve ben sadece 17 dakikada bu şarkıya söz yazdım.

Çağatay'la arabada bir gün şarkımı dinliyorduk, sonra video çektik ve Çağatay sosyal medyada paylaştı. Şarkı birden viral oldu. Onun sayesinde daha hızlı yayıldı. Söz verip gidenlerin acısını çeken bilir. Bazı şeyleri yaşamadan yazmak gerçekten çok zor. İnsanların ruhuna dokundu şarkım. Demek ki herkes aynı duyguları paylaşıyormuş.

Biz Çağatay'la çok iyi arkadaşız ve her zaman birbirimizi destekliyoruz. Arkadaşlarımızın başarılı olması iyi yerlere gelmese bizleri mutlu ediyor.