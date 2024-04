İki sene önce oğulları Ali’yi kucaklarına alan Hande Soral İsmail Demirci çifti, bayrama özel GÜNAYDIN’a konuştu. Çift, “Geleneklerimize bağlı bir ailede büyüdük. Oğlumuza da bu gelenekleri yaşatıyoruz. Bayramlık kıyafet almaya Ali’yi de götürdük. Bayram demek, kalabalık aile demek. Bayramlar aileyle güzeldir. Biz de bu yıl anneanne ve dedeyi de alıp iki gün tatil yapacağız” dedi

ATV dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterini canlandıran Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile bayram röportajı yaptık. 2017'de evlenen çift, 2022'de annebaba olma heyecanı yaşadılar. Ali adını verdikleri çocuklarıyla mutlulukları katlanan ikili, bayram anılarını, beklentilerini ve aile olmanın önemini anlattı.

Bayram sizin için ne ifade ediyor? Aklınıza ilk ne geliyor?

Hande Soral: Bayram benim için kalabalık aile demek. Birlikte edilen kahvaltılar, beraber içilen kahveler, hep beraber hazırlanan akşam yemekleri, eskiden babaannemin şimdi de annemin yaptığı baklavalar, bayramlık kıyafetler ve herkesin bir arada olduğu keyifli bir tatil demek...

İsmail Demirci: Bayram hep bana bir ferahlık getirmiştir. Çocukluğumdan beri, hani hep derler ya, küslerin barıştığı... O bana hep güzel gelir. Çok severim bayramları. Aklıma ilk gelen, çocuklukta aldığım harçlıklar.







Geleneklerine bağlı bir ailede mi büyüdünüz? Yani bayramlar nasıl geçerdi sizde?

H.S.: Geleneklerine bağlı bir ailede büyüdük ve hala geleneklerimizi sürdürüyoruz. Her bayram kahvaltıda tüm aile bir arada olmaya çalışıyoruz ve ben bunu çok seviyorum. İşte o zaman bayram olduğunu daha iyi anlıyorum.

İ.D.: Tabii, bayram namazına babamla gidilir, bayram sofrasına hep beraber oturulur ve bayramlıklar giyilir. Misafirliğe gidilir, evine gittiğin sana gelir, biraz evcilik gibi olurdu ama severim o kültürümüzü.

Çocukların bayramlık elbiseleri, ayakkabıları olurdu. Kızlar daha bir özenirlerdi. Siz de öyle miydiniz?

H.S.: Bizde kız erkek ayrımı yoktu. Benim de kız kardeşimin de erkek kardeşimin de bayramlık kıyafetleri hep özenilerek alındı ve giyildi. Biz de iki bayramdır Ali için bayramlık alışverişine çıkıyoruz. Ben çocukken bayramlık almaya gittiğimiz anları hala hatırlıyorum, çok güzel bir anı. Ali de hatırlasın isterim.

İ.D.: Valla ben de çok özenirdim, bayramlıklarımla yan yana uyumuşluğum vardır.



HARÇLIKLARIMI BİRİKTİRİRDİM



Bayram harçlıkları ile neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Biriktirir miydiniz yoksa hemen harcar mıydınız?

H.S.: Asla hemen harcamazdım, biriktirirdim. Sonra beğendiğim ya da aklımda olan bir şeyi alırdım. Biraz daha büyüdüğümde biriktirdiğim harçlıkları döviz yaptırdığımı hatırlıyorum.

İ.D.: Ben biriktirir bir şeyler alırdım sonrasında. Ama ilk günden sonra. Birinci gün o para bolluğu çocuk aklıyla dondurmaya falan harcanıyor. Sonra biriktirip ihtiyacım olan bir şey alırdım.

Unutamadığınız bir bayram anısı var mı?

H.S.: Babaannemin ve dedemin hayatta olduğu, daha ben çok küçükken geçirdiğimiz bayramları hâlâ hatırlıyorum. Kahvaltı ettikten sonra ailecek, tüm aile büyüklerimizin elini öpmek için kapı kapı gezdiğimiz hatıralarım dün gibi aklımda.







Bu bayram planınız nedir? Eski alışkanlıklara devam mı yoksa tatil mi planlıyorsunuz? Aile büyükleri Ali'yi görmek için günler öncesinden planlar yapmıştır belki de...

H.S.: Bu bayram tüm kardeşler maalesef bir arada olamıyoruz. Ali'nin babaannesi ve dedesi de uzakta yaşıyorlar. O yüzden biz de anneanne ve dedeyi alıp yakın bir yerlere iki günlük bayram tatiline gitmeye karar verdik. Çünkü bayram aileyle güzel.

İ.D.: Benim ailem şehir dışında yaşıyor, yanlarına gitmek isterdik ama eşim yoğun çalıştığı için bu bayramlık uzaktan kutlayacağız. Tatil planlarımızı genelde eşim yapar, ben eşlik ederim.

İsmail Bey, alt değiştirme, yedirme giydirme gibi bebek bakım işlerinde Hande Hanım'a yardımcı oluyor musunuz?

İ.D.: Olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O işlerde iyiyim, hepsini öğrendim.

Kaliteli vakit tabiri moda biliyorsunuz. Nasıl kaliteli vakit geçiriyorsunuz Ali'yle? Neler yapıyorsunuz?

H.S.: Bence kaliteli vakit geçireceğim diye plan yapamazsınız. Bazen gün içinde Ali'yle geçirdiğimiz 1 saat, onunla geçireceğiniz 7 saatten daha kaliteli olabiliyor. O gün o saat o dakika canı ne oynamak isterse onu oynuyoruz ya da parka gidiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, dışarıda vakit geçiriyoruz veya bazen uzun uzun şarkı dinleyip dans ediyoruz.

İ.D.: Biraz Ali'nin yönlendirmesi ile oluyor, ne istediğini bilen ve net anlatan bir çocuk. Parka gitmek istiyor, yemek yemek istiyor. Yemek ismi de veriyor. Onunla her şey keyifli.



FİGÜR KOLEKSİYONUM VAR



Mutlu bir aile yaşantınız var. Bu mutlu evliliği neye borçlusunuz? Sizce evliliği mutlu ve uzun ömürlü kılan şey nedir?

H.S.: Bunun bir formülü olduğunu sanmıyorum, olsa mutsuz aile evlilik olmazdı herhalde. İsmail'in de benim de hayattan beklentiniz huzurlu olmak. O yüzden huzurumuz ve mutluluğumuz için elimizden geleni yapıyoruz.

İ.D.: Valla ben bu tür sorulara cevap veremiyorum, bence evliliği uzun ömürlü kılan şey, evliliği uzun ömürlü yapan şeyleri düşünmeden, saygı ve sevgi ile yaşamak.







İsmail Bey sizin figür koleksiyonunuz mu var? Baba serisinin figürünü paylaşmıştınız... Nereden geldi bu merak?

Evet bir figür koleksiyonum var. Kendimce toplamaya çalışıyorum, sinema figürü ağırlıklı. Bayadır topluyorum aslında ama son zamanlarda boyutları büyüdü sadece, tam kaç tane bilmiyorum ama irili ufaklı 30-40 tane vardır. Kaliteli şeyleri almaya çalışıyorum. Çocukluğumda sürpriz yumurtalar çok pahalıydı pek alamıyordum, sonrasında para kazanmaya başlayınca onları almaya başladım, zamanla figürler büyüdü ve bugünlere kadar geldi. Sevdiğim bir hobi.



SOKAK ÇOCUKLARI EVRENSEL BİR YARA!



Hande Hanım diziden de bahsetmek isterim... 'Ateş Kuşları' dizisi, 'Mercan' karakteri sizin için nasıl bir tecrübe oluyor?

'Ateş Kuşları', sokak çocuklarının hikayesi. Şu an 51. bölümü çekiyoruz. Elbette bu kadar bölümde hikaye çok evrildi ama 'Ateş Kuşları', benim için sokak çocuklarını daha iyi tanımak ve anlamak için önemli bir tecrübeydi.

Dizi Latin Amerika'da yayınlanmaya başladı. Başlarken bu kadar ilgi göreceğini düşünmüş müydünüz?

Aslında sokak çocukları elbette evrensel bir yara ama 'Ateş Kuşları' özelinde çok bizden, çok Türk hikayesiydi. Demek benzerlikleri varmış ki başka ülkelerde de kabul görmüş.



HANDE EN ÇOK BENİM PİLAVIMI SEVER



Bayram sofraları meşhurdur. Mutfağa girer misiniz? İsmail Bey sizin mutfakla aranızın iyi olduğunu öğrendim. Spesiyaliniz nedir?

H.S.: Ben tabii ki çok sık mutfağa giriyorum. Yemek yapmayı genel olarak çok seviyorum. Ama bu aralar favorimiz Ali, İsmail ve benim mutfakta geçirdiğimiz vakitler. Beraber bir şeyler hazırlamaktan çok keyif alıyoruz.

İ.D.: Ben mutfakta gerçekten iyiyimdir, şansım mı diyeyim şansızlığım mı bilmiyorum ama mutfakla arası harika olan biriyle evlenince emekli oldum gibi bir şey oldu. Pilavımı çok sever Hande, bir de dondurma kızartması yapıyordum eskiden, bu ara pek yapmadım, onları seviyordu.



BENİM İÇİN TÜM ANNELER 10 NUMARADIR



Anne baba olarak birbirinize not vermenizi istesem. Eşiniz nasıl bir anne/ baba?

H.S.: Not vermek elbette haddime değil, her anne babanın çabası evladı için en iyi olmaktır. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hayatınız aynı akmaya devam etse de ikimizin de önceliği Ali artık.

İ.D.: Bir anneyi puanlamak hiçbir insana düşmez, anne olmak çok zor ve meşakkatli bir durum. İstisnalar dışında tüm anneler benim için on numaradır.



OĞLUMUZ İLİŞKİMİZİ DEĞİŞTİRMEDİ, GÜZELLEŞTİRDİ



Oğlunuz Ali, Mayıs'ta 2 yaşında olacak. Anne-baba olmak ilişkinizi ne yönde değiştirdi? Ebeveyn olmak ilişkinize ne kattı?

H.S.: Söylerlerdi de inanmazdım gerçekten, Ali yokken ne yapıyor muşuz hatırlamıyorum bile. Biz Ali'yle beraber aile olduk, eskiden de birbirimizle her şeyi paylaşan hayat arkadaşıydık. Şimdi her şeyi üçümüz paylaşıyoruz.

İ.D.: Sakinlik, özveri, kendine dikkat etme ve sorumluluk kattı. İlişkimizi değiştirdi diyemem ama güzelleştirdi bence.



İKİ SENEDİR EVDE EN ÇOK ALİ'NİN SÖZÜ GEÇİYOR



Evde en çok kimin sözü geçer. Nasıl bir iş bölümü var aranızda?

H.S.: İki senedir evde en çok Ali'nin sözü geçiyor. Şaka bir yana bizim evde demokrasi var. Herkesin fikri alınır, ortak bir karara varılır.

İ.D.: Evde kendi sözünü geçtiğini düşünen erkek hayal dünyasında yaşıyordur. Benden rica edilenleri yapmaya çalışıyorum. Mutluyum.

Kalabalık aile olma hayaliniz var mı? Ali'ye kardeş düşünür müsünüz?

H.S.: Evet İsmail de ben de kalabalık ailede büyüdük. Ali'nin kardeşi olsun isteriz.

İ.D.: Düşünüyoruz evet, kısmet.