ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN



Kolpaçino'da beraber oynadık Buket'le ama karşılıklı sahnemiz yok. Şafak Sezer'le ev arkadaşıydık. 25 sene önce. Hayatımda çok özel biri, çok seviyorum. Onun sayesinde Polat Yağcı'yı tanıdım. O kadar güzel bir sinema filminde çalıştım ki, oyuncu olduğumu hissettim. Hayatımın en güzel setinde çalıştım. Ders gibiydi. Her birimizle tek tek ilgilendi. İşine sadık âşık biri. Çok güzel bir ekip kurdu. Aile ortamı vardı. Arkadaşlarına dostlarına çok değer veren biri. Çocuk gibidir, paylaşımı çok sever. Aile geleneklerine bağlıdır.

Kolpaçino'nun büyük kitlesi var. 2.5 milyonla gişe rekoru kırdı. Hiç görmediğim gala gördüm. 5 bin kişi vardı. İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç sahneye çıktı. Kutsal Damacana sete çıkacak. Onu bekliyoruz.

Gençlerin çektiği 'Danışman' diye bir kısa filmde rol aldım. Amerika'da bir festivalde yarışacak. Kültür Bakanlığı destekli bir iş. 16 dakika için bir hafta gece gündüz çalıştık. 2080'de dünya nasıl olacak onu anlatıyoruz.

Çocuk kitapları yazmaya devam ediyorum. Bütün kahramanlarımın adı Can'dır kitapta. 23. kitabım çıktı. Okullarda kendi kitaplarımın gösterileri, yapıyorum.

Kültür Yolu Festivalleri çok önemli. Bakan Mehmet Nuri Ersoy çok iyi çalışıyor. Kültür Bakanlığı en çok çalışan bakanlıklardan biri. Her yerde etkinlikleri oluyor. Devlet Tiyatroları'nın başına Tamer Karadağlı'nın, Opera Balenin başına Tan Sağtürk'ün geçmesi çok mantıklı bir şey.









BUKET DEREOĞLU



EVLİLİK BİTTİ AMA BİRBİRİMİZİ İYİLEŞTİRDİK

Evlilik Hipnozu oyunumuz devam ediyor. Turnelere gidip geliyoruz. El üstünde tutuyorlar bizi, çok güzel ağırlıyor Anadolu insanı. Oyun sonrası misafirperverlikleri beni çok mutlu ediyor. İnsanlar gerçekten tiyatroyu çok seviyor. Bu çok önemli. Her gittiğimiz yerde dolu oynuyoruz. İnsanlar bizi ailelerinden biri olarak görüyor. Yaptığımız işlerden kaynaklı diye düşünüyorum. Şimdi çok şey değişti. Sabun köpüğü işler oluyor. Bizim zamanımızdaki dostluklar bağlar yok setlerde. Bir iş tutunca 10 tane benzer iş çekiliyor.

Evlilik biti ama dostluğumuz devam ediyor. Hiç maddi hırslarımız olmadı. Anne baba olarak görevlerimizi ön planda tuttuk. Birbirimize çok güvenen iki insanız. İçselleştirerek baktık olaylara. Hiç uzatmadık konuları. Ailelerimizi rencide etmedik, özel alanlara hep saygı duyduk. Birbirimizi iyileştirdik. Özle hayatlımız farklı ama aile olmanın getirdiği sorumlulukla devam ediyoruz. Bunun bozulmasına müsaade etmedik. Çocuğumuz sağlıklı birey olarak yetiştirmeye özen gösteri. Sonuçta çocuğunuz olduğu sürece ömür boyu ailesiniz.

10 sene bale yapmıştım. Sonra yapmadım geçti. Ama şimdi o egzersizleri tekrar yapmaya başladım.









ŞİLAN MAKAL



BEN ŞENER SPORLUYUM

Çocuğumla vakit geçiriyorum. Oğlumun adı da Şener. Çok karışıyor ama ben istedim böyle olmasını. Babası gibi olsun istedim. Eşimi çok sevdiğim için. Eşim futbolu bıraktı. Ben hiç anlamıyorum. O neredeyse ben o takımlıyım. Şener sporluyum ben. O sakatlandığında benim de çok canım acıyordu. Oğlum da çok iyi topa vuruyor. Futbolcu olsun isterim. Çok hareketli bir çocuk.

Şener'le tanıştığımda 21 yaşındaydım. Uzun yıllar beraber olduk. Pandemide evlendik. Aşk sonra daha farklı bir boyuta geçiyor. Çocuk olunca dinamikler komple değişiyor. Eşler ikinci plana düşebiliyor.

17 yaş küçük kardeşim var. Anne olmak başka bir şey. Anne olunca olgunlaşıyorsun. Anneme benzemiyorum. Annem çok korumacıydı.

Güzel resim çizerdim. İçimde oyunculuk yapmak sanatla uğraşmak vardı ama hukuk okumamı isteyen bir baba olunca çok dile getiremedim. Tarih okudum, tam öğretmen olacakken Yeni Gelin dizisinin senaryosu geldi.









ASLIHAN KARALAR



HİÇBİR YERİMDE ESTETİK YOK

İki Yüzlü adlı filmimiz gösterme girdi. Melisa karakterini canlandırdım. Sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için evine davet ediyor ve olaylar bambaşka bir boyut alıyor. Gökçe Özyol ile başrolü paylaştım, değişik bir film oldu. 2018'den bu yana 5 projede yer almış oldum.

2.5 yaşında okula başlamışım. Annem babam ODTÜ'lü mühendis. Benim de mühendis olmamı istiyorlardı. Çocukluktan beri sinemaya tiyatroya merakım vardı. İngilizce, Fransızca çeviriler yapıyorum. Londra'da İşletme okudum. 16 Nisan'da kep atacağım.

Üniversite okurken oyunculuk eğitimi almaya başladım. Yarışmaya girdim. Çocukluktan beri Best Model ya da Miss Turkey yarışmaları hayalimdi. Vesile olsun istedim.

Türkiye'nin eski güzellerinden Aslıhan Koruyan Sabancı'dan etkilenerek adımı Aslıhan koymuşlar. Çocukluk fotoğraflarımı sosyal medyama sabitledim ki görsünler. Hiçbir yerimde estetik yok.









BOĞAÇ AKSOY



YAPIMCI OLUP BU SÜRECİMİ FİLME ÇEKMEK İSTERİM

Hastalığıma ilgili kötü günler geride kaldı. Saçlar geri geldi. İki sene saçsız kalmıştım. Abarttım biraz uzattım. Setlere işime geri döndüm. D.O.Z adlı film çektik. Aksiyonu bol bir iş. 2 gün uyumadığımı biliyorum. Heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki ay vizyona girecek. Kendimi seyahatlere adadım. Mısır'dan yeni geldim. Gezmeyi çok seviyorum. Hayatı dolu yaşamayı tercih ediyorum. İlk öğrendiğimde kabullenme süreci biraz zor oldu açıkçası. Duvara bakıp ağladığım oldu. Ben sanki film çekiyormuş gibi bir role girmişim gibi kabullendim. O anımı güzel geçirmeye çalıştım. İçime kapanmadım. Elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştım. Ailem de çok büyük destek verdi. Sporuma devam ettim. Hayat devam ediyordu sonuçta. Kolay bir şey yaşamadım. 2 kez korona geçirdim. Hiç dik duruşumdan vazgeçmedim, enerjiyi yüksek tutmak lazım. 2.5 sene sürdü hastalık bana dayanma gücü ve farklı bakış açısı kazandırdı. Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim. Tekne alıp kiralamak istiyorum diye hayal etmiştim. Fethiye'ye yerleştim. Kaptanlık eğitimi aldım, tekne aldım. Hayalimi gerçekleştirdim. Sonra tekneyi bırakıp karavan aldım. Ananemi alıp gezdim. Karavancılığı deneyimledim. Geçen haftaya kadar karavan sahibiydim.