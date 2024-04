Pantolon alırken bile sekiz defa düşünürüm

Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize’nin bayram özel programına oyuncu Murat Cemcir ile şarkıcı Melisa Uzunarslan konuk oldu

MURAT CEMCİR

Rol aldığım 'Büyük Aşıkların Sonuncusu' çok güzel bir oyun. 1969'da yazmış Neil Simon. İki sene kapalı gişe oynamış. Sonra sinema filmine uyarlanmış. Önce filmi gördüm, sonra hayran oldum metne. Aradan yıllar geçse de evlilik, aşk ve ilişkiler konusunda temel şeyler değişmiyor. Oyunda lise çağlarında aşık olduğu kızla evlenen adam, 20 yıl sonra bir bakıyor ki heyecanlı bir hayatı olmamış. Çapkınlık yapmaya karar veriyor. 3 farklı kadınla bir araya gelmeye çalışıyor ama beceremiyor zaten. 3 farklı kadını Yasemin Allen canlandırdı. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Aynı anda reaksiyon almak büyük keyif. Hakikaten er meydanıymış sahne.

Henüz evlenmedim, direkten falan da dönemedim. Evli olsam böyle bir şey yapar mıyım diye hep düşündüm. Ekip olarak da aylarca konuştuk. Erkek neden düzdür, kadın neden karmaşıktır. Hep bunları sorguladık.

İstanbul'a ilk geldiğimden beri tiyatroya hep giderim. Film kariyeri yaptım ama tiyatroyu çok seviyorum. Can Gürzap, Gencay Gürün'ün oyunlarından çok feyz aldım. Onun daha komiğini yapmaya çalıştık. Tiyatro oyununa gelebilmek bir zahmet. Biz de oraya gelenlere iyi bir şey seyrettirmek zorundayız.

İskenderun'da okurken 20 yıl önce yarı zamanlı bir bölge tiyatrosunda çalışmıştım. Oradaki turnelerimiz en büyük tecrübem. Oradaki geri dönüşler beni bugüne taşıdı. Aynı şeyi her akşam aynı heyecanla yapmak çok zor bir şeymiş. Zorlanıyorum ama müthiş bir haz.

Orta gelirli bir aile büyüdüğüm için her şey çok değerli bizim için. Ben pantolon alırken bile 8 defa düşünürüm.

Komedi çok zor. Diğer tüm duygular ortak ama komedi kişiden kişiye değişiyor.







GÜVENLİ ALANDA KALMAK SANATÇIYI ÇÜRÜTÜYOR

Risk almayı çok seviyorum, güvenli alanın sanatçıyı yorduğunu ve çürüttüğünü düşünüyorum. Bir bankanın CEO'su olmak istiyordum. Komedyen oldum. Kariyerimi neyi istiyorum diye düşünerek değil neyi istemiyorum diye düşünerek kurdum. Hayır dediğin işler belirliyor ya bugünü. Bunu neden yaptım diyeceğim işler yapmak istemiyorum.

Oyunculuk edilgen bir iş, oturup senaryo bekleyeceğime şirket açayım yeni hikayeler bulalım dedim.

Şöhret meselesi biraz tehlikeli. Ünlülük başka bir şey.



MELİSA UZUNARSLAN

YENİ TEOMAN OLMA YOLUNDA ÇABALIYORUM

9 yaşında yarı zamanlı Mimar Sinan Konservatuvarı'na başladım. Sonra tam zamanlı devam ettim. Keman ve bestecilik çift ana dal yaptım. Fransa'ya burs alıp gidecektim. Üvey babamın kanser olduğunu öğrendim. Gitmedim. Borusan Filarmoni Orkestrası'na girmek hayaldi benim için. Gürer Aykal'ın peşinde çok koştum.

Borusan devam ederken Sezen Aksu klasik kemancı arıyordu. Beni önermişler. Klasik müzik sahnesinde öksürmek bile yasak. Sezen Hanım'la Harbiye'de sahne alınca o interaktif durumu sevdim. Sesimi ilk Sezen Hanım keşfetti. Sonra yolumuz Teoman'la kesişti. Dışarıdan disiplinsiz görünse de iyi bir öğretmendir. Bana içerik yazmayı öğretti. 2016'da ilk şarkımı çıkardım. Klasik müzik tarafımı bırakayım yeni Teoman olurum gazıyla girdim, henüz olmadım ama o yolda ilerliyorum.