Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Adana'dan başladı. Portakal Çiçeği Karnavalı ile birleştirilen festivalin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelme imkânı bulduk. Festivali 8 aya yaydıklarını ve bu süreçte 16 ilde 40 bin sanatçı performansının sanatseverlerle buluşacağını söyleyen Ersoy, en çok festivalin uluslararası bir marka haline gelmesi için çabaladıklarını belirtti.









ÖNE ÇIKAN SERGİLER

Festival mekânlarını gezen Ersoy'u halk da bağrına bastı. Bürokrasinin o soğuk ve mesafeli duvarlarının aksine, vatandaşlarla yakın ilişkiler kurmaya gayret eden Ersoy'un samimi görüntüleri görülmeye değerdi. Fatma Turgut'un 200 bin kişinin izlediği konseriyle başlayan, Emir Can İğrek konseriyle devam eden festivalde sadece konserler yok tabii ki. 61 bin metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük müze kompleksi olan Yeni Adana Müze Kompleksi, önemli sergilere ev sahipliği yapıyor.







Sinema, edebiyat, müzik, tarım, moda, sanayi gibi alanlarda yer alan sergiler Adana hakkında bilgi edinmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Ayrıca festival kapsamında açılan sergiler de gözden kaçmasın. Örneğin, sanatçı Fulya Alışır'ın pamuklardan yaptığı ve organik kavramını sorguladığı 'Arayış' sergisi Çukurova'nın simgesi olan pamuğun yolculuğunu anlatan Tarım Müzesi'nde ziyaretçileri karşılıyor.







Öne çıkan bir diğer sergi ise küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen 'Matraki bir Osmanlı Yıldızı' projesi. İlk kez Adana'da sanatseverlerle buluşan sergide, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış, Kanuni'nin ilk İran seferinin minyatürünü yapmış Matrakçı Nasuh'un eserlerini görmek mümkün. İki gün deneyimleme imkanı bulduğum festivalin Adana'ya ve bölge esnafına önemli bir katma değer sağladığını gözlemledim.









GÖRME ENGELLİLER İÇİN FİLM GÖSTERİMİ

Festivale Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katıldı. Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle Turkcell iş birliğinde geliştirilen 'Hayal Ortağım' uygulaması kapsamında düzenlenen film etkinliğinde Bakan Ersoy'u ağırladı. Bakan Ersoy, Güven ve görme engelli sanatçı Metin Şentürk ile birlikte, görme engellilerin sinemaya gittiklerinde görsel içerikleri yardım almadan algılayıp film seyredebilmelerini de sağlayan akıllı telefon uygulamasını 'Son Akşam Yemeği' filmiyle deneyimledi. Sinema salonlarında engelliler için "Lütfen cep telefonlarınızı açın" anonslarının yapılması dikkat çekti.