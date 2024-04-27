Ülkemizi yurt dışındaki başarılarıyla gururlandıranlara bir isim daha eklendi. 2019 yılında Fulbright bursiyeri olarak yüksek lisans eğitimi için Amerika'ya giderek 'Collaborative Piano ve Chamber Music' alanlarındaki çalışmalarıyla ABD'de adını duyurmayı başaran piyanist, eğitmen Bahar Soyöz, Amerika'da '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü.







Çalışmalarına New York'ta devam eden Soyöz, "Bir Türk olarak başlı başına burada mesleğimi icra etmek ve insanlarla müzik paylaşmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Gerek performans, gerek eğitim alanlarındaki bu deneyimler benim müzisyen kimliğimi oluşturmamda çok etkili oldu. Bu ödül de, bir nevi benim profesyonel kimliğimin uluslararası onaylandığını belirtti. Bu da çok gurur verici" diyerek duygularını dile getirdi.



LARA FABİAN BÜYÜLEDİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, 'Je t'aime' dünya turnesi kapsamında önceki akşam Ayazağa'daki stadyumda gerçekleşen konserde müzikseverlerle buluştu. Belçikalı sanatçı geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla hayranlarını duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. Konser boyunca sık sık ayakta alkışlanan sanatçı,







Türk izleyicisinin çok duygu ve coşku dolu olduğunu söyledi. İstanbul'da çok özel ve özenli bir şekilde ağırlandığını belirten Fabian, Türk hayranları ile tekrar tekrar buluşmaktan keyif aldığını söyledi. Klasikleşen şarkılarının yanı sıra sahnede yeni şarkılarına da yer veren şarkıcı, kapanışı ise yine 'J'taime' ile yaptı.



AİZANOİ ANTİK KENTİ, NFT'LERLE GELECEĞE TAŞINACAK

Kütahya Çavdarhisar'da bulunan ve günümüze gelen en sağlam Zeus Tapınağı ve Arkoteri'nin yer aldığı, tarihi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan, dünya ticaretinin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve bilinen ilk borsanın da bulunduğu Aizanoi Antik Kenti dijitale ayak uydurdu. Öncelikli olarak tarihi kentin simgesi olan Zeus Tapınağı, Zeus Arkoteri, Borsa alanı, Roma Köprüsü ve Antik Kent alanından çıkartılan eserlerden NFT'ler hazırlanacak. NFT'ler 15-17 Mayıs tarihleri arasında 8. kez yapılacak Heritage İstanbul'da sergilenecek.







NFT'lerden limitli seri olarak üretilecek bir tanesi, açılış günü fuarda konuşmacı olarak İstanbul'a gelecek olan Unesco İyiniyet Elçisi ve ICOMOS Ürdün Başkanı olan Majesteleri Ürdün Prensesi Dana Firas'a hediye edilecek.



VEDA PARTİSİ SETE ÇIKTI

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı, yıldız isimleri buluşturan komedi filmi Veda Partisi'nin çekimleri başladı. 14 Haziran'da vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapılıyor.







Kadrosunda Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer ve Hakan Bilgin gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor. Barış Başar'ın senaryosunu yazdığı filmde, Veda Partisi Başkanı İbrahim başkanın eşinin, arkadaşı için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşanan komik olaylar anlatılıyor.