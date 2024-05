Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Dream Theater ve Opeth gibi toplulukları etkileyen, çift solo gitarlı grup formatının öncüsü Wishbone Ash'in İstanbul konseri için geri sayım başladı. Martin Turner, Andy Powell ve Steve Upton tarafından 1969 yılında kurulan İngiliz topluluk 24 Mayıs akşamı, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.









Andy Powell ve Ted Turner'ın öncülüğünde, çift solo gitarlı grup formatını popüler hale getirmesiyle tanınan ve her iki gitaristinin de 'Rock tarihindeki 10 önemli gitaristleri arasında ye aldığı Wishbone Ash, tüm zamanların en önemli rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Son stüdyo albümleri 'Coat Of Arms' ile müzik eleştirmenlerinden tam not alan grup sevilen şarkılarını AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun muhteşem akustiğinde hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Rock severler kaçırmasın.



BİRİ BİTMEDEN BİRİ BAŞLIYOR

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen festivallerin biri bitmeden diğeri başlıyor. Halen Antalya'daki festival devam ederken Konya ve Van'da da festival heyecanı yaşanıyor. 'Her okul bir tiyatro olsun' düşüncesiyle başlatılan 'Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' bu yıl 21. kez düzenleniyor.







Şenlik kapsamında Sivas, Trabzon, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nun oyunları 29 Mayıs'a dek çocuklarla buluşacak. Konya'da da Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali İspanyol topluluğun müzikli gösterisiyle başladı. 30 Mayıs'a kadar sürecek festivalde yerli oyunların yanı sıra Brezilya, Tataristan ve KKTC'den de oyunlar seyirciyle buluşacak.



ROCK ŞARKILARINA ALATURKA YORUMU PLAK OLDU

Özellikle 1960 ve 1970'lerin en çok tercih edilen müzik formatı plak, 80'li yıllardan itibaren yerini önce kasete, sonra da CD'ye bırakmıştı. Ancak gelişen teknoloji ve farklı müzik tüketim alternatiflerine rağmen plaklar, yeniden popüler oldu. Türkiye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence perakendecisi D&R'ın yakın dönem plak satışlarının eskiye oranla katlanması, plakların yükselişini gözler önüne seriyor. Hemen her sanatçı artık eserlerini plak formatında dinleyiciyle buluşturuyor. Bu plak furyasına son olarak müzisyen ve oyuncu Şevval Sam dahil oldu.







Sam, aralarında 'Gülpembe' ve 'Islak Islak' gibi Barış Manço ve Cem Karaca'nın iki kült eserinin de yer aldığı 'Bir Derdim Var', 'Aman Aman', 'Hele Bi' Gel' gibi rock müziğinin klasikleşmiş eserlerinden oluşan yeni albümü "Rock'ı Severiz''i plak olarak dinleyiciye sundu. Bu özel albümün lansmanı D&R Kurumsal İletişim ve Reklam Satış Direktörü Nalan Demircioğlu ev sahipliğinde önceki gün İstinye'de bir AVM'de gerçekleşti. Sam'ın rock ve alaturkayı kendi tarzıyla tek potada harmanladığı eserlerini dinlerken, bir yandan da sohbet etme imkânımız oldu.







Duruşunu ve yorumunu her zaman takdir ettiğim Sam'ın özellikle 'Aman Aman' ve 'Gülpembe' yorumlarını çok beğendim. Sam, hepimizin bildiği bu şarkıları öylesine güzel yorumlamış ki hiçbirini bu yeni formunda yadırgamıyorsunuz. "Biz bu formatta dinleyiciye yeni bir konfor alanı vadediyoruz. Çünkü iyi bir şarkı hangi forma girerse girsin özünden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmez" diyen Sam, lansman sonrası müzik yazarı Murat Beşer'in sorularını cevapladı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sam, oldukça keyifli geçen söyleşinin ardından müzikseverler için 10 şarkıdan oluşan yeni albümünü imzaladı. Plakseverler için arşivlik bir çalışmaya imza atan sanatçıyı kutluyorum.



YENİ MEZUNLAR İLK SINAVINI VERDİ

Sahneye koyduğu oyunların yanı sıra sektöre oyuncu kazandıran Çolpan İlhan&Sadri Alışık Konservatuvarı 2024 mezunlarını verdi. 15 yılı geride bırakan, bugüne dek Barış Arduç, Melisa Aslı Pamuk, Nil Keser, Rabia Soytürk, Seray Kaya, Burak Çelik gibi popüler isimlerin eğitim aldığı kurumun yeni mezunları sahneledikleri '39 Basamak' oyunuyla okullarına veda etti.







Geçen akşam Ortaköy'de sahnelenen oyunu, aynı zamanda konservatuvarın eğitmenlerinden de olan Ziver Armağan Açıl sahneye koydu. Konservatuvar öğrencileri Emre Gül, Gizem Alukan, Hasan Özperçin, Jülide Öztürk, Şaban Emre Kuş, Şevval Diyartepe ve Zelal Özge Öner'in rol aldığı oyun, tüm seyirciden tam not aldı. Bu isimleri de yakın zaman sonra popüler işlerde görmeye başlayacağız.