Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılında yaşanan ve sinema sektöründe büyük yankı uyandıran "popcorn krizi" sonrasında kaldırılan ücretsiz bilet uygulamasını, yeni düzenlemelerle tekrar hayata geçirdi.

Bu gelişme, özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Bakanlık, güven ve şeffaflık sorunlarını çözmek amacıyla Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında satılan bilet bilgilerini derleyen "Sinema Bilet Sistemi"ni geliştirerek şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturdu. Bu sistem, sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri doğrultusunda tekrar değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yeni süreci "Kurum Bileti" düzenlemesi adı altında başlatmasıyla, kurumlar bir kez daha müşterilerine ücretsiz biletler sunabilecek. Bu uygulamanın ilk adımı olarak büyük bir GSM şirketi, "GNC Sinema" uygulaması aracılığıyla müşterilerine "1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye" kampanyasıyla başladı.







Bu kampanya, Türkiye genelindeki geçerli sinemalarda yıl sonuna kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven konu hakkında şunları söyledi: "Sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri sonrasında bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bakanlığımızca geliştirilen ve sektörümüz tarafından yoğun olarak kullanılan 'Sinema Bilet Sistemi' ile oluşturduğumuz şeffaflık ve güven ortamı sonrasında 'Kurum Bileti' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Tüm detayların Bakanlığımızın sistemi üzerinden takip edilebileceği bu yeni sürecin birçok markanın katkısıyla büyüyerek devam edeceğini ve sektörümüze önemli katkılar sunacağını düşünüyorum."











ROCK MÜZİK EFSANESİ AKM'DE KONSER VERDİ

Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Dream Theater ve Opeth gibi toplulukları etkileyen, çift solo gitarlı grup formatının öncüsü Wishbone Ash İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Vokal ve gitarda Andy Powell, solo gitarda Mark Abrahams, bas gitarda Rob Skeat ve davulda Mike Truscott'un yer aldığı grup eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirdi. Seyircilere hitap eden Powell, iki yıl üst üste Türkiye'de konser verdiği için şanslı hissettiğini belirterek, "İstanbul'da bulunmak harika bir keyif bizim için. Burada yaşlı ve genç hayranlarımızı görüyorum. Farklı kuşakları bir araya getirmek çok hoş" dedi.









BROADWAY'DEN İSTANBUL'A

Broadway'de en çok sahnelenen gösteri olan Forever Tango önceki akşam İstanbul'da latin rüzgarı estirdi. Los Angeles Filarmoni, Buenos Aires Filarmoni, Teatro Colón gibi büyük senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Luis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango, Arjantin'in tutkulu müziğini ve dansını muhteşem bir gösteriyle İş Sanat seyircisiyle buluşturdu. Sadece dansçıların değil, orkestranın da heyecan verici performansı seyircilerin büyük beğenisini kazandı.









DANNY BRİLLANT'LA CAZ COŞKUSU

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Antalya Akra Caz Festivali, latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant'ın konseriyle başladı. Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı, canlı ve duygu yüklü şarkılarıyla muhteşem bir enerji yakalayan Brillant izleyicileri de sahneye alarak dakikalarca dans etti. 12 Haziran'a dek sürecek festival kapsamında Larisa Dolina, Aziza Mustafa Zadeh, Kerem Görsev, Nubya Garcia gibi isimler de sahne alacak.