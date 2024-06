Memleketi Adana'nın bereketli topraklarından beslenip uluslararası bir müzisyen olmayı başaran önemli bir sanatçı Ömer Faruk Tekbilek. Erken yaşta öğrendiği ney ve bağlamanın yanı sıra darbuka, zurna, bendir ve def gibi enstrümanları da virtüöz derecesinde kullanabilen ülkemizin ender sanatçılarından biri... 'I Love You', 'Hasret' gibi milyonlarca dinlenen eserlere imza atan dünyaca ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde farklı bir deneyim yaşamıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtlayan 73 yaşındaki usta sanatçı kariyer hikayesiyle pek çok gence örnek olmuştu. Gençlerin müziğine olan ilgisi ve yeni şeyler öğrenme meraklarından dolayı memnuniyet duyan Tekbilek'in kariyeri, 1976 yılında sanatçı Brain Keane ile tanıştıktan sonra başka yöne evrildi. Dünya piyasasında tanınmaya başlayan Tekbilek, 40 yılı aşkın süredir Amerika'da yaşıyor. En başından beri hiç ileriyi düşünmeden müziğe olan aşkı sayesinde hep kendini geliştirmeyi düşündüğünü ifade eden Tekbilek, 'Her şey kendiliğinden oluverdi' dedi.









YENİ KONSERLER YOLDA

Çok dinlenen enstrümantal parçaları aşkla yaptığını söyleyen Tekbilek, sırrını şöyle paylaştı: "Ben çalacağım melodilerin gözümü yaşartmasını yahut en azından tüylerimi ürpertmesini beklerim. Ancak bu durum olursa ben o zaman duygularımı kolaylıkla o melodiye yükleyebilirim. Eserlerimin en önemli öğesinin duygu yükleyebilmek olduğuna inanıyorum." Sanatçı, konserlerini özleyenler için de müjdeyi verdi. Eylül ayında İstanbul ve Ankara'da senfoni orkestrası ile konser vermeyi planlayan Tekbilek 15 Eylül'de de İspanya'nın Cadiz şehrinde yine binlerce kişiye ölümsüz şarkılarını seslendirecek.



NEZAKET'İN DİRMİT'İNİ GÖRDÜN MÜ?

2017 yılından beri sahnelenen 'Sevgili Arsız Ölüm Dirmit' ile tanınan oyuncu Nezaket Erden 7 yıldır yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. Latife Tekin'in yazdığı oyunla harikalar yaratan, almadık ödül bırakmayan ve Nezaket Erden ismini tüm sektöre tanıtan oyun sebebiyle, tiyatro kulislerinde herkes 'Nezaket'in Dirmit'ini gördün mü diye konuşuyor konuşuyor.







Şu an sinemada, dizilerde popüler olan Erden'in Dirmit'i, artık yurt dışında da konuşulur, talep edilir bir oyun haline geldi. Tiyatro Hemhal tarafından Türkiye'nin pek çok yerinde sahnelenen oyun geçtiğimiz hafta, önce Frankfurt'ta ardından Amsterdam'da seyirciyle buluştu. Yine ayakta alkışlanan oyun bu akşam ilk kez Harbiye Açıkhava'da seyirciyle buluşacak. Oyundan elde edilen gelirin bir kısmı da Samandağ'daki Karaçay Topluluk Merkezi'ndeki depremzedelere bağışlanacak.

Temmuz ayı boyunca Bodrum, Urla, Denizli, İzmir ve Kuşadası'nda seyirciyle buluşacak olan Dirmit, 31 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Edinburgh Fringe Festivali'nde de ülkemizi temsil edecek. Belli ki Dirmit'in yolu uzun olacak. Halen 'Aşık Shakespeare' adlı oyunda da rol alan Erden'i esas Dirmit olarak izlemenizi öneririm.



DANS'TA DA VARIZ

Yurt dışında başarılı olan ödüller alan sanatçılarımız ve sporlarımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kez güzel haber dansçı kızlarımızdan geldi. Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Solo Female Avrupa Şampiyonası ve Zagreb Dance Grand Prix yarışmalarında Türkiye tam 9 altın madalya aldı.







Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş "Avrupa Solo Kızlar Latin Şampiyonası'nda gençler ve yetişkinlerde ikinci olan sporcumuz Nicol Balat gururumuz oldu. Kendisini ve emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Kızlarımızı ben de tebrik ediyorum.



KİTAP BAHANE İMZA ŞAHANE

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' ve 'Aile Arasında' gibi ses getiren dizi ve sinema filmlerinin başrolünü ve senaristliğini üstlenen Gülse Birsel, yeni kitabı 'Beni Gözünüzde Büyütmeyin'in İstinye'de D&R'daki imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.







Belli ki halk Birsel'i özlemiş. Çünkü imza gününde uzun kuyruklar oluştu ve Birsel altı saat boyunca sabırla kimseyi kırmadan hem imza dağıtıp hem de fotoğraf çektirdi. Birsel'in mizahını özleyenler olarak şimdilik kitapla yetineceğiz... Ben de ilk fırsatta kitabı okuyacağım.



ÇOCUKLAR DUYGULANDIRDI

Geçtiğimiz hafta içi Edirne'de anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Edirne Valiliği, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mim Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde devlet korumasındaki çocuklar bir gösteri sundu.







'Mim Kuşağı'nın Ufku' projesi kapsamında geleneksel Türk süsleme sanatlarının ve Türk Makam müziğinin alanında değerli duayen hocalarından eğitim alan çocuklar, hünerlerini sergiledi. Edirne halkının beğeni ile gezdiği sergi sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer ve katılımcılar, şef Prof. Dr. Ruhi Ayangil yönetiminde çocukların Türk Müziği eserlerini seslendirdikleri konseri izlediler.