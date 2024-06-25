Geçtiğimiz bayram tatilinde, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını barındıran müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İzmir'in gözde turistik mekânı Efes Ören Yeri 129 bin 987 ziyaretçi ile listenin başında bulunurken, Hierapolis Ören Yeri 111 bin 27 ziyaretçi ile ikinci, Kapadokya'nın büyülü atmosferiyle bilinen Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.







Diğer öne çıkan yerler arasında, Antalya Olympos Ören Yeri 32 bin 540, İstanbul'un tarihî simgesi Galata Kulesi 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Örenyeri 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri 28 bin 497, Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri de 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı. Toplamda, ilk 10 müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı 482 bin 292 olurken, diğer 166 müze ve ören yerleri de 629 bin 665 ziyaretçi ağırladı. Böylece genel toplamda 1 milyon 111 bin 957 kişi bayram tatilinde Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.







AKM'DE ÇİN DANSLARI NEFES KESTİ

Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu'nun 'Şiirsel Dans Draması: Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu' gösterisi izleyiciyi büyüledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle ilk kez buluşan gösteri, dağlar ve nehirlerden oluşan bir panoramanın koreografik portresini yansıtıyor. Çin'in kültürel mirasına saygı niteliği taşıyan ve antik eserler ile modern insan arasındaki duygusal bağı vurgulayan gösteri, 25 Haziran akşamı da AKM'de sahnelenecek.







MACAR KÜLTÜRÜ 15 ŞEHİRDE 80 ETKİNLİKLE HALKLA BULUŞTU

2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerin altı ayı geride kaldı. Macar konsolosluğunun yayınladığı bilançoya göre yılın ilk altı ayında Macar kültürü Türkiye'nin 15 farklı şehrinde 80 programla halkla buluştu. 2024 Macar-Türk Kültür Yılı; Liszt Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi İstanbul, Macaristan'ın Ankara'daki Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Başkonsolosluğu ve bunların yanı sıra, Macaristan'daki Hükümet Komiserliği, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı ve birçok paydaşla, 80'den fazla programla Türkiye'nin 15 şehrinde altı ayını tamamladı. Bugüne kadar 400'den fazla sanatçının katıldığı etkinlikleri binlerce sanatsever takip etti. Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu yılı 100 etkinlikle kapatmayı hedeflerini söyledi.