İstila!, Yuva, Yalnızlar Kulübü, Kabileler gibi sevilen oyunları seyirciyle buluşturan B Planı, yeni oyunu 'Finito. Yallah. Kış Kış. Love You' ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İsmi tuhaf olsa da hakkında olumlu yorumlar duyduğum oyunu geçtiğimiz hafta izleme imkanı buldum. Derem Çıray ve Sami Berat Marçalı'nın birlikte yazdığı oyunda Evrim Doğan, Erdi Güçlü, Görkem Kasal, Ali Rıza Kubilay ve Gülce Oral rol alıyor. Marçalı'nın yönettiği oyunda Londra'dan İstanbul'a dönen Ekin'in kendini bulma ve hayata tutunma çabasını anlatıyor. Ankara anlaşması ile erkek arkadaşıyla büyük umutlarla Londra'ya giden Ekin, hem işsizlik hem de pandemi yüzünden umduğunu bulamayıp İstanbul'a geri döner. Bir yandan ülkedeki politik ve ekonomik değişimlere adapte olmaya çalışırken bir yandan da kendini yeniden var etmeye çabalar.









Evi, işi, doğru düzgün arkadaşı bile olmayan, 35 yaşında her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan Ekin'in hikâyesi aslında hepimize o kadar tanıdık geliyor ki, kendinizi hiç yabancı hissetmiyorsunuz. Kendisini görünür kılmak için çabalarken daha da dibe batan, özgürlük, aidiyet kimlik bunalımı derken hayal dünyasıyla gerçek hayatı birbirine karıştıran Ekin'i, 'İnsanca yaşamak hepimizin hakkı' diyerek içinde bulunduğu bunalımdan çekip kurtarmak istiyorsunuz. Onun bu tuhaf yolculuğu eğlenceli zaman zaman da rahatsız edici bir şekilde aktarılıyor seyirciye. Ekin'i oynayan Evrim Doğan, diğer arkadaşlarına alan açan doyurucu bir performans sergiliyor. Oyunun yükünü başarıyla taşıyor güzel oyuncu. Sahne arasındaki geçişlerin hızlıca sağlanması, oyuncuların sahne üstünde kostüm ve aksesuvar giymeleri dinamizmi artırmış. Bu yüzden iki saate yakın süren oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Farklı arayışlara girmeden, güncel meselelere değinen cesur bir oyun izleyelim diye düşünüyorsanız, oyunu 25 Aralık'ta Kadıköy'de izleyebilirsiniz.









Fındıkkıran balesi AKM'de

Bir yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer tutan Fındıkkıran balesi İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahneleniyor. Rus besteci Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan Fındıkkıran, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu ediniyor. Mehmet Balkan'ın rejisi ve koreografisiyle sahnelenecek eserde orkestrayı İbrahim Yazıcı ve Zdravko Lazarov dönüşümlü olarak yönetiyor. İDOB, bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran balesini, aralık ve ocak aylarında 11 temsil ile Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda yeniden sevenleriyle buluşturacak. İlk temsil bu akşam...









Bir ailenin inanılmaz hikâyesi

Polisiye romanın ülkemizdeki en üretken isimlerinden biri Ayşe Erbulak. Oyunculuk kariyerine ara verdi ama yazmayı bırakmadı. Erbulak bu kez, gerçek bir hikâyeden esinlenerek kaleme aldığı 10'ncu kitabı 'Aile Cinayetleri'ni okuyucuyla buluşturdu. Geçtiğimiz hafta içinde Beşiktaş'ta yapılan tanıtım toplantısında dostları yalnız bırakmadı deneyimli ismi. Aile içinde yaşanan rahatsız edici konuları cesur bir şekilde ele alan Erbulak, kapalı kapılar ardında yaşananları gün yüzüne çıkarma cesareti gösterirken, şaşırtıcı bir sonla okuyucuyu derinden sarsıyor. Uzun zamandır gündemde olan ve hepimizin yüreğini burkan Narin cinayetine benzer bir olayı ele alan Erbulak, "Asıl cinayeti susan insanlar işliyor" diyor.









Ödüllü filmler İstanbul Modern'de

Bu yıl 20. Yılını kutlayan İstanbul Modern'in Sinema bölümünün Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği 'Biz de Varız!' programı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 19–29 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Bu yılın programında, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Gecenin Kıyısı, Mukadderat gibi festivallerden ödüller kazanan filmler yer alıyor.