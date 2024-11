Sert biriyim sessiz kalmayı başaramadım

DEMET SAĞIROĞLU



Ar ada bir küsüp gidiyorum, sonra tekrar barışıp geri geliyorum. 3 senedir Türkiye'deyim. Amerika'da kız kardeşim var, orada da çalışıyorum ama vatanım gibisi yok. Çok özledim. 2013'te gittim 2020'de döndüm. Şarkım yeni çıkmıştı klibi çekip gittim. Kayahan abinin best of albümündeki şarkımı oradan okudum. İstesem klip de çekip yollardım. Fiziken uzaktım ama hep burayla yaşıyordum.

Bizim zamanımızda çoğu kişi okulluydu, okullu olmasa bile önemli isimlerin sahnelerinde tecrübe kazandılar. Şimdi evde bile yapılıyor şarkılar herhangi bir alt yapısı olmadan. Eski samimiyet yok tabi ki şarkılarda. 90'lar diye boşuna demiyoruz.

Şarkıcının ismi değil şarkı önemliydi. Beni bilmezlerdi, Kınalı Bebek ve Arnavut Kaldırımı denilince tanırlardı.

Murat Güneş'e ait Aşktan Bir Fazla adlı yeni şarkım var. İlk defa sözü ve müziği başkasına ait olan şarkılarla çıkıyorum.

Klip konusunda çok hassasım. Bu klipte de Onur Özaydın'la çalıştık. Film gibi oldu. Klipler çok önemli benim için. Daha ilk anlaşma yaparken paradan önce klipleri konuşurdum. Beğenmezsem yayınlatmama hakkına sahip oldum. Fransa'dan oyunculuk ödülü aldım.









Arnavut Kaldırımı klibi hâlâ konuşulur. Abdullah Oğuz'un ilk klibiydi. Sektöre bizimle girdi.

Kayahan abi ben tek başıma sahneye çıktığımda kızmıştı bana, sahneme siyah çelenk göndermişti. 4 sene olmuştu, Aşkın çıkmıştı en ünlü vokalist. İkinci de bendim. Herkes albüm bekliyordu. Ben de şarkıcılık hayali olan biriyim sonuçta ama başka birinin şarkısını seslendirmemi de istemiyordu. Uzay ve Şehrazat'la çalışacağım diye önceden ona söylemeye gittim. 1996'da kimseye yapmadığı jesti yaptı ve iki bestesini ücretsiz verdi bana.

Sektörde çok para harcamadım, çok da kazanmadım. Biraz sertim. Bazı şeylere karşıyım, dan dan konuşurum, konuşmamalıydım bazı yerlerde. Karışmayıp sessiz kalabilirdim belki ama pişmanlığım yok. Ödül verileceği zamanlar ödül almıyordum. Çünkü müzik listelerinin noter oylamasıyla halk oylaması olduğunu düşünmüyordum, nitekim bunlar yıllar sonra ortaya çıktı.

Metin Arolat kardeşim gibiydi. Beraber kalır seyahatlere giderdik. New York'a geldiğinde ben de kalırdı. Benim için büyük kayıp. Ayrı bir insandı.



GÜLİN İYİGÜN



RUHUMUZU BESLEMEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Sıfır Kilometre adlı filmimiz vizyonda. Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan bir film. Derya'nın oynadığı İzmir karakterinin annesini oynuyorum. 3391 adlı film vardı. O da yine Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanmıştı.

İlk filmde ölmüştüm ikinci filmde geri geldim. Zamanlaması çok ilginç bu filmin. Zor bir hayat yaşıyoruz. Hiç iletişim kurmuyor insanlar birbirleriyle. Kendi duygusunu fark etmeyip karşı tarafa duvarı çekip egoların savaştığı yere geçiyoruz. Bu anlamda bu filme sadece gençlik aşkı diye bakmak değil, aşkı arayanların da sinemada aşkla vakit geçirmesi, aşkla ilgili konuşması açısından önemli yere koyuyorum. Ruhumuzla temas edip ruhu beslemeye çok ihtiyacımız var.

Anne olmadan anneyi oynamak diğerlerinden avantajlı bence. Uzun süredir hamile yogası yaptığım için çok fazla kadını doğuma hazırladım. Annelikle boy ölçüşemez tabi ki ama bakıp beslemeyi canlı yaşatmayı seven bir insanım.

Artık annelik rolleri geliyor. Buna yaş olarak değil de alan tutmak, bilgiyi aktarmak gibi bakıyorum. Oyunculuğa şifacılık alanında yaklaşıyorum. Empati kurmak çok acayip geliyor bana. İnsan, yürekten aşkla yaklaşınca ömür geçiyor.









IRMAK TOPALOĞLU



ŞU AN HER ŞEY PERİ MASALI GİBİ

Filmde oynadığım için saçlarım uzundu ve kumraldı. Filmden sonra kısalttım, sarıya boyattım. 'Çılgın Dersane 5' benim ilk film deneyimimdi ama hiç heyecanlanmadım. Sahnelerimi tek seferde bitirmiştim, yönetmenler övmüş beni. Hain planlar düşünen kötü bir kızı canlandırdım.

Kışın yaz filmi çektik. Antalya'da donduk neredeyse. Havuz sahnelerimiz çoktu, sürekli ambulans geliyordu sete, hastalanıyordu herkes. Oyunculuğu sevdim, zorluklar beni yıldırmadı. Benim için güzel bir deneyimdi. Şarkıcılık değil oyunculuk istedim. Çocukluk hayalimdi oyunculuk. Ama babam önce eğitim dedi. Radyo TV okudum. Prestij Meselesi filminde rejide staj yaptım.

Ünlü babanın kızı olmak zor değil. Okulda arkadaşlarım 'Baban gerçekten uzaylı mı?' diye soruyordu. Ben de uzaylı olduğunu söylüyordum, bundan hiç rahatsız olmadım. Beni manken sanıyorlardı. Mustafa Topaloğlu'nun kızı olduğumu öğrenince şaşırıyorlar. Çok fazla reklam teklifleri geliyor. Şu an peri masalı gibi bir hayat yaşıyorum.

Babamın en sevdiği şarkısı Gerizekalı Sevgilim.



MUSTAFA TOPALOĞLU



KIZIN DA OLSA TORPİL YAPAMAZSIN

Kızımla beraber ilk programım. Bütün insanların yapısında oyunculuk vardır. Irmak'ta da hep vardı. Oyuncu olacağım derdi bana. Ben de önce eğitim dedim. Sonra çok sevdiği için kırmadım. İzledim beğendim. Sanatta torpil olmaz, evladın da olsa torpil yapamazsın. Herkesin sevmesi lazım. Onun sevdikleriyle mutlu olurum.

Hiç Mustafa Topaloğlu'nun kızıyım diye gerinerek gezmedi. Onunla hava atmadı. Toz kadar abartı beni rahatsız eder.

Yayıncılık çok azdı eskiden. İyi ki yayıncılık var, olmasalardı olmazdık gerçekten. Ama sanat dünyasında bir yere gelince bakışlar değişiyor. Halbuki iyilik yaptı diye düşünse, iyilik iyilik doğuracak. İyiliğin büyüğü küçüğü mü var.

Şirkete gelenlere aşkınızı meşkinizi köşkünüzü rafa kaldırın, yoksa başaramazsınız derdim. İlk öğüdüm bu olurdu. Şöhrete giden yola girince, araya aşk karışırsa kaybedersiniz derdim. Çünkü duygunun yönlendiremeyeceği şey yok.

Gençlerle çalışmayı seviyorum. Hiç yaşlanmıyorum.









YAĞMUR HIZAL



SESİMİ BEĞENEN KİTLEM OLSUN İSTEDİM

Ortaokuldayken seçmeler yapılmıştı müzik kulağım orada keşfedilmişti. Sarı Gelin türküsüyle birinci olmuştum.

Anadolu Ateşi'nde dansçılık yaptım. Konservatuvar sınavına girdim lisede. Kazandım. Yan flüt okudum. Kocaeli üniversitesi Opera mezunuyum.

Üniversitede Ferhat Göçer'in vokali olarak başladım. Murat Dalkılıç'la sonlandırdım. Çok değerli sanatçılara vokalistlik yaptım okul gibiydi hepsi. Çok şey öğrendim. Ferhat Göçer'e 4 sene vokalistlik yaptım, inanılmaz çalışkan biri. Haftanın 3 günü prova alırdı. Murat Dalkılıç tuttu kolumdan menajeriyle tanıştırdı beni, sen artık olmuşsun dedi ve kendi yoluma başladım.

Ünlü olayım herkes beni tanısın diye düşünmedim, sesimi beğenen kitlem olsun istedim.