Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler gibi iki usta ismi Ülkü Hilal Çiftçi gibi gelecek vaat eden yeni nesil bir oyuncuyla bir araya getiren Kayıp Kamyon filmini hatırlarsınız. Hikâyesi Ercan Uçar'a ait olan, Ekrem Arslan yönetmenliğinde geçtiğimiz ay sinemada seyirciyle buluşan film, Sinehane Film Prodüksiyon ve Lacivert Dergisi'nin başlattığı senaryo yarışmasında büyük ödülü kazanmıştı. Şimdi bu yarışmanın ikincisi düzenleniyor. Sinema tutkunları ve hayal gücü yüksek senaryo yazarlarını bir araya getirme amacıyla başlatılan yarışmaya geçen yıl bin 500'den fazla katılım olmuştu.







Yarın başlayacak olan ikinci senaryo yarışmasının başvuruları 1 Ocak 2025'e kadar devam edecek. Seçilecek eserler, sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu yılki jüri üyeleri arasında Özer Feyzioğlu, Mehmet Bozdağ, Salih Tuna ve Ekrem Arslan bulunuyor. Yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplamda 650 bin lira ödül dağıtılacak. Yıldız isimleri bir araya getiren Kayıp Kamyon filminin yeni sinemacılara örnek olacağını ve bu yılki başvurunun daha fazla olacağını düşünüyorum.







DT ADINI AVRUPA'YA YAZDIRDI

Tamer Karadağlı'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Devlet Tiyatroları (DT), 2007-2020 yılları arasında üyesi olduğu, 1988 yılında kurulan Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'na (ETC) katılarak Avrupa tiyatrosunun en güçlü platformlarından birinde yeniden yer almanın gururunu yaşıyor.







Geçtiğimiz hafta Belçika'da Liège Tiyatrosu'nda düzenlenen konferansta gerçekleşen üyelik, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük tiyatro ağına bağlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu üyelikle birlikte Avrupa'da tiyatro profesyonelleriyle iş birlikleri geliştirerek tiyatromuzu uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı hedefleyen DT'yi bu misyonundan ve başarısından ötürü kutluyorum.







SEZONU GÖRKEMLİ KONSERLE AÇTILAR

İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ile şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı bir araya getirdiği görkemli konserle sezonu açtı. Bernstein'ın Candide Uvertürü, Francis Poulenc'in Re Minör Konçertosu ile Beethoven'ın 7 numaralı senfonisini seslendiren ikili büyük alkış aldı. İş Sanat'ın konser programı, 22 Kasım Cuma Zuhal Olcay'ın, 26 Kasım Salı ise Alfredo Rodriguez Trio'nun konserleriyle devam edecek.