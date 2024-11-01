Yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarılarla ve ödüllerle adından çokça söz ettiren genç yetenek İlyun Bürkev, önceki akşam AKM'de verdiği konserle yine kendine hayran bıraktı.









Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Bürkev, Saint-Seans'ın 2 No'lu piyano konçertosunu seslendirdi. Kendisini ayakta alkışlayanlar arasında hocası Gülsin Onay da vardı. 'Veliahdım' dediği öğrencisini gururla izleyen dünyaca ünlü piyanistimiz Onay, "İlyun Bürkev'in sergilediği performans, gerçekten kelimelerin ötesindeydi.







Genç yeteneğimize 'veliahdım' demem boşuna değil, sahnedeki zerafeti, içtenliği ve derin müzikal anlayışı adeta bir yıldız gibi parlıyor. Genç yaşta, böylesine olgun bir yorum sunabilmesi gelecekteki başarılarının habercisi. Müziğiyle kurduğu bağ, ruhunun derinliklerinden gelen olgunluk... 16 yaşındaki İlyun, ülkemizin gelecekteki parlak yüzü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Hocasının övgüleri karşısındaki mahcubiyetini gizleyemeyen Bürkev de "Emekleriniz sayesinde, iyi ki varsınız" diyerek hocasına saygısını sundu. Hani derler ya boynuz kulağı geçer diye, Onay da Bürkev'in başarısıyla ne kadar gurur duysa az.



Dünya starları arasına ismini yazdırdı

Keman virtüözlüğü, besteciliği, multi-enstrumantalist kimliği ile üretimlerine devam eden Melisa Uzunarslan, uluslararası bir başarıya imza attı. Uzunarslan, merkezi Danimarka'da bulunan ve dünyaca ünlü keman virtüözlerinin tercih ettiği keman teli üreten markanın resmi sanatçısı oldu. ABD'li keman sanatçısı Akike Meyers ve Fransız çello sanatçısı Renaud Capuçon gibi ödülü sanatçılarla çalışan tel markasının Uzunarslan'ı seçmesiyle, sanatçının başarısı da tasdiklendi.









Uluslararası arenada başarılı müzisyenleri araştıran, performanslarına göre onlara tel imkanı sağlayan marka, sanatçının enstrüman kalitesine göre bu anlaşmayı yapıyor. Yani, her başarılı olana değil, milyon dolarlık enstrümana sahip sanatçılara destek oluyor. Uzunarslan da milyon dolar olmasa da ona yakın bir değerde, 1890 el yapımı, Fransız keman yapımcısı Colin Mezan tarafından yapılan ödüllü bir keman kullanıyor. Artık sanatçıdan daha büyük başarılar beklemek yanlış olmaz.



Amerikalılara kanunu sevdirdi

Türk müziğinin en güzel enstrümanlarından biri kanun. Çok önemli kanun sanatçılarımız var ancak Klasik Türk Müziği'nin yeni kuşak temsilcilerinden Can Yıldırım farklı bir misyonla kariyerini devam ettiriyor. Türk müziğini ABD'de yaşatmak amacıyla bir Türk müziği korosuna şeflik eden Yıldırım, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen müzikseverlere gönüllü olarak kanun eğitimi veriyor.







Müziğin sadece kültürel miras olmadığını, ulusları birleştiren evrensel bir iletişim aracı olduğunu söyleyen Yıldırım'ın öğrencileri arasında Amerikalılar, Meksikalılar, Kanadalılar ve Yunanlar gibi birçok farklı ulustan müzikseverler yer alıyor. Kanunu evrensel enstrüman haline getirme amacıyla çıktığı bu yolda sanatçıya başarılar diliyorum.