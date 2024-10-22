Bu yıl 8.'si düzenlenen D&R Kitap Fuarı; Türkiye'nin 53 ilindeki 200'den fazla D&R mağazasında kültür sanat tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. 3 Kasım'a kadar sürecek olan fuar, yerli ve yabancı yazarların imza günleri, söyleşileri ve dopdolu içeriklere ev sahipliği yapıyor. İlk romanı 'Olasılıksız' ile dünya çapında ses getiren ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Amerikalı Yazar Adam Fawer, yeni kitabı Mobius'un tanıtımı için 15 yıl sonra geldiği İstanbul'da kitapseverlerle buluştu.









'Mobius' ile okurlarını zaman yolculuğu, bilim, felsefe, para ve aşk gibi temalar etrafında örülmüş sürükleyici bir yolculuğa çıkaran Fawer, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen iki farklı imza gününde okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk imzası 4 saat süren ünlü yazar, önceki kitaplarını da imzalarken, her yaştan hayranının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Gördüğü yoğun ilgiden memnun olan Fawer, yarın ve Perşembe günü de Ankara'da hayranlarıyla buluştuktan sonra 29 Ekim Salı günü Bağdat Caddesi'ndeki D&R'da imza dağıtacak.



ÜÇLEMENİN SON ESERİ GELİYOR

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, izleyenler tarafından büyük beğeni toplayıp kapalı gişe oynayan Yüzyıllık Destan üçlemesinin son eseri, Yüzyıllık Destan Bayrak'ın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.









Haluk Özenç'in yazdığı, Sibel Erdenk'in yönettiği, süpervizörlüğünü Barış Erdenk'in yaptığı oyunun provalarını Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı da yakından takip ediyor. Mustafa Kemal Paşa'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer'in canlandırdığı oyun 29 Ekim Salı günü, Akün Sahnesi'nde perde açacak.



ODABAŞ'TAN YENİ SERGİ

Çalışmalarını yakından takip ettiğim Çağatay Odabaş, nihayet 7 yıl aradan sonra yeni eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Her eseri bir film sahnesi olan kişisel sergisi 'Işık.









Gölge. Sahneler'de mumu bir metafor olarak kullanarak yaşam ve zaman kavramını ele alıyor. Usta yapımcı, tenor ve besteci Rahman Altın ise 'Işık. Gölge. Sahneler' için multidisipliner bir çalışmaya imza atarak özel olarak hazırladığı bestesiyle sergiye eşlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde geniş bir davetli grubunun katılımıyla açılışı yapılan sergi, 10 Aralık'a kadar Ruzy Gallery'de ziyaret edilebilecek.



ATA'NIN HAYATI ANİMASYON OLDU

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan filmlere bir yenisi daha eklendi. Filmin hedefinde ise bu kez çocuklar var. Çünkü 'Mustafa' adlı film animasyon olarak seyirciyle buluşuyor. Dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan film 25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.







Yapımcılığını Kamuran Ayna ve Emir Cömert'in üstlendiği filmin, seslendirmesini ise usta oyuncu Altan Erkekli yaptı. Atatürk'ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanan filmle birlikte çocuklar, Atatürk'ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulacak.