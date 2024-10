Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, geleneksel hale gelen ve bu yıl sekizincisi düzenlenen D&R Kitap Fuarı kapsamında okuyucularını yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Yerli yazarların yanı sıra yabancı ünlü yazarlar da imza günlerinde okuyucuyla buluşuyor. Onlardan biri, ilk romanı 'Olasılıksız' ile dünya çapında ses getiren ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Amerikalı yazar Adam Fawer.









On sekiz dile çevrilen ve 'En İyi İlk Roman' dalında 2006 International Thriller Writers Ödülü'nü kazanan Olasılıksız'ın ardından yazdığı 'Empati' ve 'OZ' adlı romanlarıyla dünya çapında okur kitlesini genişleten Fawer, bu kez April Yayıncılıktan çıkan yeni kitabı 'Mobius'u imzalayacak. Fawer, 19-29 Ekim tarihleri arasında D&R'ın Akasya, İstinyepark, Bağdat Caddesi, Ankara Tunalı ve Bilkent mağazalarında hayranları ile buluşacak. Bu 5 imza gününden birine denk gelmeye çalışın derim.



Müzeler ödüllere doymuyor

İstanbul'un gözde sanat mekânları olan müzeler ödüle doymuyor. Daha açılalı bir yıl bile olmayan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, iş ve sanat dünyasından iki önemli ödülün sahibi oldu. Bu yıl 62 ülke ve bölgeden 3 bin 600'ün üzerinde adayın değerlendirildiği yarışmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı kategorisinde Stevie Ödülü'nü kazanan müze,









Dünya Sanat Günü Wallace Hartley Ödülleri'nde de 2024 Sanat Kurumu Ödülü'nü kazandı. 'Türk sanatçılarına ve sanat ortamına yıllardır sunduğu imkânların yanı sıra, koleksiyonunu kalıcı bir müzeye dönüştürerek kitaplaştırması ve Türk iş ortamına sunduğu kalıcı güzel örnek' şeklinde açıklanan ödülün gerekçesi ise neredeyse ödül kadar güzel... Müzede şu sıralar Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun küratörlüğünde hazrılanan 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' isimli sergiyi görebilmek mümkün. Öte yandan Renzo Piano imzalı yapısıyla açıldığı günden beri uluslararası arenada adından sıkça bahsettiren İstanbul Modern de ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.









National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri' sıralamasında yer alan, Architectural Digest'in '2024'ün Harika Yapıları' listesine seçilen ve dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily'nin kültürel mimari kategorisinde 'Yılın Binası' ödülünü kazanan İstanbul Modern, şimdi de dünyanın önde gelen mimarlık ödüllerinden Architecture MasterPrize'ın Kültürel Mimarlık kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Modern, ödülünü 18 Kasım 2024'te Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'nde düzenlenecek törende alacak.



Sürdürülebilir yapımcı

2020 yılında gösterime giren 'Nasipse Olur' filmiyle sinema sektörüne adım atan yapımcı Vahdet Erdoğan, her yıl üstüne koyarak ilerliyor. Bazı yapımcıların sinemadaki genel ortamdan etkilenerek uzak durmayı tercih ettiği sektörde Erdoğan, yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmleri seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.









Sil Baştan Kaynanam'ın ardından film serisine dönüşmesini hedeflediği 'C Takımı'yla gişede büyük başarı elde ederek sektördeki yerini sağlamlaştıran yapımcı Erdoğan, 2024 yılında 'Veda Partisi' ve 'C Takımı 2' filmleriyle bir yıla 3 film sığdırdı. Erdoğan'ın bu başarısı kayıtsız kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Bodrum'daki festivalde Erdoğan'a Sürdürülebilir Başarı ödülü verildi.



Her Günaydın Bir Umut

Çocukların içinde olduğu ve çocuklar için yapılan her işi önemsiyorum. Savaşlarda yetim kalan çocuklara adadığı Aurora şarkısı ile dikkat çeken Ermeni şarkıcı Sibil, 'Günaydın' anlamına gelen 'Pari Luys' adlı yeni şarkısını Hrant Dink Çocuk Korosu'yla birlikte seslendirdi.









Her 'Günaydın'ın bir umut, iyimserlik ve barış için yalvaran çocuklar için nimet olduğunu da hatırlatan şarkı, klibiyle de dikkat çekiyor.