‘Beraber olacağım erkek bana muhtaç olmamalı’

Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunduğu a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programı sezona bomba gibi başladı. Yeni sezonun ilk konuğu Hülya Avşar yine çok konuşulacak samimi açıklamalar yaptı...

Kendi hayatımdan, geldiğim noktadan çok memnunum. 'Keşke Z kuşağı bizim kuşakta yaşasaydı' diyorum. Hatta Zehra'ya da söylüyorum. O da hak veriyor bana. Gençlerden beni bilenler olunca mutlu oluyorum. Bunda tenisin de çok büyük faydası var. 20 yıldır bu sporu yapan başka ünlü yok. Anne babalar da bunu görüp çocuklarına örnek gösteriyorlar. Hülya Cup Tenis Turnuvası, 23 yaşında. 46 turnuva yapmışız. Ben artık turnuvalarda ekstraya gidiyorum. Gösteri maçına çağırıyorlar. Bana verdikleri paralar burs verdiğimiz çocuklara gidiyor.

Teniste neden istenen başarımız yok. Vizyon eksiğimiz var bence. Bir ülkenin gelişmesinde en önemli şey sanat ve spor. Ben hiç tanımadığım ülkeleri sporla ve sanatla tanıdım mesela. Bu sene olimpiyatlarda da başarılı olamadık maalesef. Vizyoner olup para harcamak lazım biraz. Yurt dışında turnuvalara gidip gelmek lazım, yarışmacı olmak lazım.

Ünlü olmam aile bağlarımı koparmadı. Aile her şeyden önemli. Aileyi mutlu etmek önemli. O konuda şanslıyım. 3 kardeşiz. En büyükleri benim. Ama hâlâ beni azarlıyorlar.







BANA YETİŞECEK OYUNCU YOK

Ben çok zorluk çektim. Gezmek için geldim İstanbul'a. Biri gördü. Yarışmaya katılmamı istedi. Ben istemedim, annem istedi. Fotoğraflarımı yolladı. Güzellik yarışmasında seçildikten sonra beni de heyecanlandırdılar. Hiç istemediğim şeyler oldu. Taç alındıktan sonra film teklifi geldi Kadri Yurdatap'tan. O filmden iyi para veriyorlarmış bari paramı alayım Ankara'ya döneyim dedim. Çekiş o çekiş. Aile biraz problem çıkardı. Karamsar bir hayatım olmadı. Güzellik yarışması olmasaydı bir yerden ben sinemayı bulacaktım gibi geliyor.

Şanslı bir dönemin oyuncusuyum. Şu anda hâlâ bana yetişecek insan yok. Aldığım ödüller, çektiğim filmler. Yok, yani yetişecek. Senede 7 film çekiyordum. Şimdi 53 film oldu.

Hayatımın en önemli yönetmenlerinden biri Süreyya Duru'dur. Çok şanslı bir döneme denk geldim. Salkım Hanımın taneleri çok özeldi mesela.

Sensiz Kaldım hâlâ çok dinleniyor. 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmıştık. Şimdiki gibi değil. Ben Türk Sanat Müziği söylüyorum, arabeski de çok seviyorum. O kadar çok şarkı dinliyorum ki, farklı bir şey çıkarmak istiyorum proje şarkı yapmak istiyorum ama bulamıyorum.

Talk show'u yaparken çok heyecanlanıyordum. İnsanlarla konuşmayı seviyorum diyerek başlamıştım. Bana teklif gelmemişti kendim yapmak istemiştim. Kendi yaptığım programları çok özlüyorum. Artık o tür programlar kalmadı.

Tv'de yeniden eğlenceli bir talk show yapabilirim. İşin eğlencesindeyim artık keyif zamanı.







Bizim zamanımızda sosyal medya olsaydı ne değişirdi? Her şeyin bir çizgisi var. 90'larda ünlü olanları kimse yıkamaz kolay kolay. Yeni bu işe başlayanların en önemli eksiği istikrar. Unutulmamak için inatla aynı şeyi yapmak zorundasın, doğru bildiğinden şaşmayacaksın. İstikrar çok önemli.

Hülya Avşar markasını yönetmek zor değil. Bunu yönetmeye başlayalı çok uzun olmadı. Ben kendi karakterimle hareket ettim, sonra o markaya dönüştü. Bir yaştan sonra çekileyim diyorlar ya, çekilsen de bir şey yapmak lazım. Ünüm var diye hareket etmedim ben. Her an her şey yok olabiliyor bu meslekte.



ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM

Türkiye'nin en güzel kadını olarak anılmak... Estetiğe karşı değilim. Yapılma şekline karşıyım. Gençleşeyim derken çirkinleşiyorlar. Kendime zarar vermek istemiyorum. Fazlası olduğunda kötü gözüküyor. Sarkmayı sevmiyorum ama. Çok şükür öyle bir yapım yok. Sporunu yapan kendine iyi bakan kadınlar bana çok seksi geliyor. Herkes beni tanıyor yaşımı biliyor. Estetikle o algıyı kırmak istemiyorum.

Beraber olacağım erkek kendi parasını kazanıyor olacak tabii ki. Bir erkek parasını kazanmalı, benden az kazanıyor olabilir ama en azından bana muhtaç olmamalı. Anında saygım biter. Kendimden küçük biriyle beraber olmak da cazip gelmiyor.







'ZEHRA TENİSİ DEĞİL, BABASI GİBİ GOLF'Ü TERCİH ETTİ'

Zehra güzel bebekti. Karakter olarak iyi bir çocuk. Kaya'nın annesi Gülümser Hanım çok emek verdi. En büyük sanat annelik, bir evlat yetiştirmek. Zehra olduktan sonra her şeyimi ona göre organize ettim. 'Eğreti Gelin', 'Gönül Yarası' filmlerini geri evirmek zorunda kaldım. Hepsini kıskandım.

Zehra iç mimar oldu, iyi bir eğitim aldı. Kendisiyle gurur duyuyor. İşe başladı büyük bir şirkette. Bana hava atabiliyor oyuncu olsaydı bana hiçbir zaman hava atamazdı. Ondan geri kalıyorum şu anda. Çok şey öğreniyorum ondan. Oyuncu olsaydı yanımda ezilecekti, şimdi bana hava atıyor. Gurur duyuyorum hoşuma gidiyor.

Ayvalık'taki havuzu değiştirtti bana. Son zamanlarda her şeyi eleştiriyor zaten. En son havuzu değiştirdik. Havalı havalı geziyor. Aferin güzel renk seçmişsin diyor. O yüzden özgüveni var.

Sporda da tenisi değil golfü tercih etti. Özellikle tenise zorlamadım ki benimle yarışmaya kalkmasın diye. Golf'te de şampiyon oldu. Zehra babasız büyüdü diyemem. Hiçbir zaman Kaya'dan kopmadık ki. O bağı kopartmamak için hayatıma kimseyi sokmadım. Bir genç kız büyüyor sonuçta. Anne olarak şuna karar vermem lazımdı. Erkek arkadaşımla tatilden tatile koşup hayatımı mı yaşayacağım, yoksa ailemi mi korumalıyım. Ben ailemi kızımla olmayı seçtim. Kaya haber vermeden içeri girebiliyor. Zehra bunun rahatlığını konforunu yaşıyor. İyi ki Kaya ile evlenmişim, çok sevdim. Onun böyle olduğunu o zaman da biliyordum. Kaya çok iyi baba. Kendi oğlu Kaya'yı da çok iyi yetiştiriyor. Sevgiyle büyüyor çocuklar. Evdeki eğitim aile çok önemli. Gelecekteki mutluluğunu etkiliyor.







'YEŞİLÇAM OKUL GİBİYDİ'

Hayatta en önem verdiğim şey vefa. Vefalı insandan korkmam. Vicdanımın götürdüğü yol bu. Biri bana bir çay verdiyse hayatta unutmam. Onu arar sorarım. Bu benim hayat felsefem. Vefa çok önemli.

İbrahim de her yerde beni ilk arayan soran Hülya'dır diye söylüyor. İbrahim'in hayatımda çok önemli yeri var. Onunla oynadığım filmlerle de bambaşka yerlere ulaştım. Bugün bile 'Mavi Mavi' filmi yüzünden havalimanında yürüyemiyorum. Üstümde hakkı var, benim de onun üstünde.

Yeşilçam'ın en son oyuncusuyum. Yeşilçamlı olmak büyük gurur. Okul gibiydi. Kendi makyajımızı kendimiz yapar, kostümlerimizi kendimiz getirir sokakta soyunup giyinirdik. İşçi gibi çalışırdık. En zor şartlarda çalıştık.



KÜLT FİLMLERE ULAŞMAK ZOR

Benim artık kolay kolay proje beğenmem mümkün değil. Gerçekten ayakları yere sağlam basmalı. Yaptığım işlerin altında kalmak istemiyorum, gerçi o kült filmlere ulaşmak zor ama en azından ona yaklaşmak isterim. Belli yaştan sonra kısıtlı roller geliyor.

Dijitale servis edilen oyunculuklar, oyuncular unutuldu. Halbuki 5 dizi çekmiş haberimiz yok. İyi para veriyorlar demek ama henüz ülkenin yarısı hazır değil o platformlara. Bizim dijitaldeki çoğu iş bizden değil, özenti. Çok film seyrediyorum. Bazılarını çok kıskanıyorum.

13 yıl sonra yeniden setlere döndüm. 'Aşkın Dünkü Çocukları', çok güzel bir film oldu. Ben filmin son 2-3 sahnesindeyim. Uğur Yücel'in ve diğer oyuncuların emeği daha çok.



'SEYİRCİNİN KALBİNE GİRDİYSEN SENİ KİMSE YIKAMAZ'

Oyunculuklar değişiyor makyaj değişiyor. Çok iyi oyuncular var ama bazıları çığlık çığlığa oynuyor. Ağlama sahnesinde mesela, çok bağırmana gerek yok. Sessiz de ağlayabilirsin. Oyunculuk oynamamayı başarmaktır.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit artık bayrağı ellerine aldılar, kendilerini ispat ettiler. Seyircinin gönlüne girdiysen artık seni kimse yıkamaz.