Rum basınından kara propaganda

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Tatlısu’da deniz üssü kurma girişimine sanat yoluyla yanıt veren Devlet Tiyatroları’nın ‘Yüzyıllık Destan’ adlı oyunu, Rumları rahatsız etti. Rum basını yaptıkları haberlerle kara propaganda yaparak halkı galeyana getirmeye çalıştı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas; 1974'e kadar bir Türk köyü olan Mari yani Türkçe ismi ile Tatlısu'ya deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mari'de deniz üssü kurulması girişimine tepki göstermişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı; KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Tatlısu'da sahnelenerek Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulunmuştu. Bu öneri KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile almış oldukları kararla hayata geçti.









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Ancak oyun Rumları rahatsız etti. Rum basını; 'sözde devletin sözde Kültür ve Turizm Bakanlığı' ifadelerini kullanmaya cüret ederken, açıklamasının şu şekilde sürdürdü: 'Türkler, bugün Kıbrıslı Rumlar-Yunanistan'ın Mari'de bir deniz üssü kurma planlarına teatral bir cevap sahnelemeye hazırlanıyor. Türkler özellikle Mari'nin '1974'e kadar bir Türk köyü olmasına' tepki gösteriyor.' Mari'nin Rum köyü olduğunu savunan Rumlar halkı galeyana getirmeye çalıştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu "Sanata tahammülü olmayan bir millet" diye tepki gösterdi.