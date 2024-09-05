Eylülün gelmesiyle birlikte sanat dünyasında hareketlilik iyice arttı. Özellikle tiyatro dünyasında seyirciyi heyecanlandıracak oyunlar belli olmaya başladı. Yine birbirinden ünlü isimlerin sahnede boy göstereceği yeni sezon oyunlarından öne çıkanlarını derledim.









Türk tiyatrosunun sembol ismi Afife Jale'den ilhamla sahneye konan 'Afife' adlı oyun sezonun en merak edilenleri arasında yer alıyor. Başrolündeki Demet Evgar'a sahnede Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş ve İdil Sivritepe gibi oyuncuların eşlik ettiği, 'Afife' 14 Eylül akşamı Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde prömiyerini gerçekleştirerek.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı 'Aşk Biter mi?' oyunuyla yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgiliyi canlandıracak oyuncular, geçmişleri ile hesaplaşırken 'Aşk biter mi?' sorusuna yanıt arayacak.







Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi, George Orwell'ın meşhur 'Hayvan Çiftliği' eserini sahneye taşıyor. Barış Erdenk'in yönettiği oyunda Muharrem Özcan, Eser Karabil, Şirin Kılavuz ve Aylin Kontente gibi isimler rol alıyor.

Engin Hepileri tarafından sahneye konulan 'Müfettişler' isimli oyunda yeni sezonu açıyor. Garip akımının yaratıcılarından Melih Cevdet Anday'ın 1972'de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biri olan oyunun kadrosunda Burak Altay, Kadir Çermik, Erkan Kolçak Köstendil ve Aslıhan Gürbüz gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. 22 Ekim'de İKSV Tiyatro Festivali'nin açılışını yapacak oyunun müziklerinde de Kenan Doğulu imzası var.









Bu sene 7. yaşını kutlayan DasDas da sezonu 20 Eylül'de yeni oyunu 'Ayna' ile açacağını duyurdu. İngiliz yazar Sam Holcroft'un yazdığı oyun İlham Yazar'ın yönetmenliğinde Türkiye'de ilk kez sahnelenecek. Her şeyin değersizleştiği bir toplumda aşkın ve adaletin arandığı çok eğlenceli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir düğün davetiyle başlayan oyun içinde bir oyunun anlatıldığı oyunun kadrosunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya ve Sarp Akkaya yer alıyor.

Fatih ve Ayça Koyunoğlu çiftinin kurucusu olduğu Tiyatro Hayali sezona iddialı bir kadroyla başlıyor. Sevil Akı, Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bihter Dinçel ve Bülent Çolak 'Mercaniye Çok Yaşa' adlı yeni oyuna hazırlanıyorlar. Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı oyunu Emrah Eren yönetiyor. Oyun 20 Eylül'de seyirciyle buluşacak.









Başrollerini Hande Subaşı ve Halil İbrahim Ceyhan'ın paylaştığı, konuk sanatçı olarak Yonca Lodi'nin yer aldığı 'Bir Masaldı' isimli müzikli oyun, yapay zekayı kullanarak izleyiciye 5 boyutlu bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Tiyatro Mitos da Kemal Uçar'ın yazdığı oyunu sahneye koyuyor. 'Biraz Sessizlik' isimli oyunda Uçar'a ödüllü oyuncu Merve Polat da eşlik ediyor.

Craft Tiyatro, 'Rocky' ve 'Yeter' adlı iki oyun hazırlıyor. Noyan Arturan'ın yönettiği ekimde perde açacak olan 'Rocky' isimli oyunda Bala Atabek oynuyor. Gonca Küçükardalı'nın yönettiği 'Yeter'de ise Esra Ruşen ve Gizem Erdem rol alıyor.









Hakan Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları, 'Despina-Bir İzmir Hikâyesi' adlı yeni oyunu yarın İzmir'de seyirciyle buluşturacak.

Başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, Derya Artemel ve Orçun Soytürk'ün rol aldığı 'Karanlık Şarkılar' adlı oyunun rejisini üstleniyor. Joe White'in yazdığı oyun ekimde perde açacak.

Tiyatro Keyfi'nin yeni sezon oyunu 'Kaktüs Çiçeği'nden daha önce de bahsetmiştim. Kemal Başar'ın yöneteceği, oyun, Engin Benli, Azra Akın, Şilan Makal, Ercüment Aydın, Köksal Ünal, Kerem Gökçer ve Emin Olcay'lı kadrosuyla ekimde seyirciyle buluşacak.

Stephen King'in 'Misery' adlı eseri Kayhan Berkin rejisiyle seyirciyle buluşacak. Tema Sanat Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği oyunda Cansel Elçin ve Sedef Akalın rol alacak.