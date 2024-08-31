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İLKER GEZİCİ
31 Ağustos 2024, Cumartesi İLKER GEZİCİ

5 milyonluk tazminat davası

Kaya Çilingiroğlu ile ev sahibi Numan Ceyhan arasındaki tahliye tartışması mahkemeye taşındı. Ceyhan, 10 bin lira kira veren ve güçlendirme yapılması gereken evi boşaltmayı kabul etmeyen Çilingiroğlu’na 5 milyonluk tazminat davası açtı

Kaya Çilingiroğlu ile ev sahibi arasında sular durulmuyor! Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu sitede güçlendirme çalışması yapıldığını, ancak ünlü ismin evden çıkmak için ev sahibinden 2 milyon TL istediğini GÜNAYDIN manşete taşımıştı.



Çilingiroğlu'nun ev sahibinin, İstanbul'da 37 kez gayrimenkul vergi rekortmeni olan Numan Ceyhan olduğu ortaya çıktı.



6 YIL ÖNCE KİRALADI
Çilingiroğlu, 6 yıl önce Ceyhan'dan bir evinde oturmak için ricada bulundu ve evi 5 bin liraya kiraladı. Şu anda 10 bin lira kira veren Çilingiroğlu, güçlendirme çalışması yapılacağını öğrenmesine rağmen evi boşaltmak istemedi ve tahliye için 2 milyon talep etti.



Bunun üzerine Ceyhan, mahkemeye başvurdu ve 5 milyonluk tazminat davası açtı. Çilingiroğlu ise olayla ilgili konuşmak istemedi.

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