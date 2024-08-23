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İLKER GEZİCİ
23 Ağustos 2024, Cuma İLKER GEZİCİ

Bale festivali Bodrum’da seyirci rekoru kırdı

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ağırladığı 13 bin 500 seyirciyle rekor kırdı. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tan Sağtürk “20 yılın seyirci rekorunu kırdık. Ekibimizle gurur duyuyoruz” dedi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlediği 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, kendi izleyici rekorunu kırdı. DOB Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tan Sağtürk, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivalinin henüz son temsil yapılmadan izleyici rekoru kırdığını açıkladı. Sağtürk, "Yine bir rekor. 20 yılın en fazla seyirci rekoru: 13 bin 500. Yoğun çalışmamızın karşılığı. Festivallerimiz, yerleşik temsillerimiz seyircimizin yüksek teveccühü ile karşılandı. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Seyircimize sonsuz teşekkürler" diye paylaşım yaptı.




BREZİLYA-TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUK MAÇI
Ağustos'ta 'Kuğu Gölü' ile başlayan festival önceki akşam sahnelenen 'Zorba' balesiyle sona erdi. DOB, Efes ve İstanbul festivallerinden sonra Bodrum'da da rekor seyirciye ulaşmış oldu. Öte yandan Tan Sağtürk, festivale ilk kez katılan, Brezilyalı Basileu França Topluluğu ile DOB arasında Brezilya-Türkiye dostluk maçında sahaya çıktı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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