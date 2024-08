Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Yıldız Sarayı açıldığı günden beri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu ise zirveye ulaştı. Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu sarayı, pazar günü 9 bin 548 ziyaretçi gezdi. Yaklaşık bir aylık sürede sarayı gezen ziyaretçi sayısı 200 bini geçti.









Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkezi olan, Sultan Abdülhamit'in 33 yıl boyunca devleti yönettiği Yıldız Saray'ı bir Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilir. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ın da dediği gibi Yıldız Sarayı'nın bir ayda aldığı ziyaretçi rakamı, ülkemizdeki birçok müzenin bir yılda aldığı ziyaretçi rakamına eşit. Halen görmeyenler elinizi çabuk tutun.



Flamingoların Çığlığı Singapur'dan yükseldi

Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın Allı Turnam diye çok güzel bir türküsü vardır. Sevdiği gence kavuşamayan kızın yaktığı içli bir aşk türküsü, çok önemli bir kültür mirasıdır. Ancak konumuz bu değil. Konumuz Flamingolar... Ne alaka diyeceksiniz belki ama flamingolar, Anadolu'da halk dilinde 'allı turna' olarak bilinir. Pembe kızıl renkleri ve zarif görüntüleriyle hatırlanan flamingolar, ülkemizin yetiştirdiği en önemli arp sanatçılardan biri olan Şirin Pancaroğlu'na da ilham oldu.









Sanatçı, yaşam alanları tehdit altında olan flamingolar için dertlenerek 'Flamingoların Çığlığı' isimli bir eser bestelemişti. 2022 yılında yayınlanan eser, bugünlerde bestecisine çok büyük bir mutluluk yaşattı. Eser, Singapur'da 7. kez düzenlenen 'Rave Harps International Prestige Awards 2024 'Genç Pedallı Arp Sanatçısı' kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirildi. Singapur, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Çin ve Yeni Zelanda'dan yarışmaya katılan 20 arpistin 18'i bu eser ile derece almak için uğraştı. Aralarında Şirin Pancaroğlu'nun da yer aldığı jüri, Malezya'yı temsil eden 11 yaşındaki Yap Zhi Yu Tasha'yı birinci seçti. Ne büyük gurur. Yaşam alanları giderek azalan flamingoların çığlığı artık tüm dünyada duyulmaya başladı. Tebrikler Pancaroğlu...



Dünya bu sergiyi konuşuyor

'Eve Dönüş- Sarıkamış 1915' isimli filmiyle adını duyurmuştu yönetmen Alphan Eşeli. Film, pek çok festival gezmiş ödüller almıştı. Eşeli bu kez sinemada değil, kurucusu olduğu ISTANBUL'74'ün yeni sergisiyle adından bahsettiriyor. Eşeli'nin bir moda markasıyla yarattığı 'Crafting Realms' sergisi İstanbul, New York ve Londra edisyonlarının ardından getirdiği ses ile Financial Times'taki moda ve yapay zeka dinamiklerine dair bir makaleye konu oldu.









Emily Cronin'in kaleme aldığı makalede Serra Türker Bayır ve serginin arkasındaki sanatçı Alphan Eşeli'nin yaratıcı sürecinden hayranlıkla bahsedildi. Eşeli'nin moda tasarımlarını yapay zekayla birleştirerek yarattığı 15 eserden oluşan sergi böylece adından dünyada da bahsettirmiş oldu.



Uzakdoğu'ya açılıyor

Piyanonun ustaları İdil Biret ve Gülsin Onay gibi isimlerle çalışan 1991 doğumlu piyanist Dengin Ceyhan, ülkemizi Uzakdoğu'da temsil etmeye hazırlanıyor.









Türk müziğini dünyaya tanıtacağı konserlerine 4 Eylül'de Hong Kong'ta başlayacak olan sanatçı, 7 Eylül'de Güney Kore'de, 11 Eylül'de de Japonya'da sahneye çıkacak.