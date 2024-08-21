Reha Muhtar’ın rahatsızlığı sonrası ailede kriz çıktı: Oğlumu kaçırdılar

Reha Muhtar hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen Deniz Uğur, “Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü” dedi. Nilüfer ise “Kızım kardeşini kaçırmadı, Poyraz annesiyle görüşmek istemiyor” diyerek iddiaları yalanladı

TELEFONLARIMI AÇMIYOR

Evinde merdivenden düşen Reha Muhtar, kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Muhtar'ın tedavisi devam ederken oyuncu Deniz Uğur ilginç bir iddia ortaya attı. Velayeti babası Muhtar'da olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyen Uğur, "Reha Bey'in, beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.









ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Deniz Uğur, sözlerine şöyle devam etti: "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikâyetçi olacağım."









KIZIM KARDEŞİNİ KAÇIRMADI

Deniz Uğur'un suçlamaları karşısında ünlü şarkıcı Nilüfer, şu açıklamayı yaptı: "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır."





MUSTAFA DEMİRAL:

ANNESİNİN YANINA GİTMEK İSTEMİYOR

REHA Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral, şunları söyledi: "Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığına dair çirkin iddialar dolaşmaktadır. Gerçek bilgilerin Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında oluyor, bazen de evine gidip geliyor. Annesine gitmek istemediğini beyan ediyor."