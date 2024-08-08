Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün (DOB) düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 21.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, geçtiğimiz hafta sonu kapılarını 21. kez açtı. İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış oyunu Kuğu Gölü'nü izleyen ve ayakta alkışlayanlar arasında ben de vardım.

Çaykovski'nin bestelediği, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisini üstlendiği eser tek kelimeyle hepimizi büyüledi. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen gösterinin yıldızları Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard, bize rüya gibi bir gece yaşattı. 1990 doğumlu Rodkin bale dünyasının en popüler isimlerinden biri. Aynı şekilde 1998 doğumlu Eleonora Sevenard da önemli bir isim. Dünyanın peşinden koştuğu bu iki başarılı ismi Bodrum'daki festival açılışına getirmek bile başlı başına büyük başarı. Hep diyoruz ya, opera ve baleyi sevdirdi diye. Bunun altını gerçekten doldurdu DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk.

Arkamda 80'ine merdiven dayamış iki teyze, hemen önümde ablasıyla gösteriye gelen 10 yaşındaki bir kız... 7'den 77'ye herkesi aynı çatı altında buluşturmayı başardıklarını bizzat gördüm.









Ayrıca o akşam televizyonda canlı olarak yayınlanan G.Saray ve Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının yanı sıra Bodrum, Sıla ve Yalın gibi iki pop yıldızının konserine de ev sahipliği yapıyordu. Buna rağmen baleye gösterilen ilgi o kadar büyüktü ki, etkilenmemek ve gelecek adına umutlanmamak mümkün değil. Bu festivali genç yaşta hayatını kaybeden DOB sanatçısı ve başkoreografı Almula Özlem'e ithaf ettiklerini belirten Sağtürk, İstanbul ve Efes'teki festivallerde izleyici rekorları kırdıklarını hatırlattı. İstanbul'da 15 binden fazla, Efes'te 20 binden fazla kişiye ulaşarak rekor kıran festivaller rekorunun Bodrum'da da devam edeceğini gözlemledim.

Yaklaşık 1400 kişilik Bodrum Kalesi hıncahınç doluydu. Kuğu Gölü iki gün üst üste kapalı gişe oynandı. 22 Ağustos'taki Zorba balesiyle bitecek festivalde Carmen, Muhteşem Gatsby, Güldestan ve Brezilya'dan gelen Basileu FrançaTopluluğu'nun gösterilerini de hesaba katarsak 11 temsil sonunda festivalin 15 binden fazla kişiye ulaşması muhtemel. Bu da yeni bir rekor demek. Böyle bir festival atmosferi yaşattıkları için başta Tan Sağtürk olmak üzere tüm Devlet Opera ve Balesi'nin çalışanlarına ve destekleriyle çıtayı yükseltme imkanı sağlayan İş Bankası'na ne kadar teşekkür etsek az...



Altıner ve ekibinden iki iddialı oyun

Fenerbahçe'nin tarihi sinema filminden sonra tiyatro oyunu oluyor. Geçtiğimiz sezon Abdullah Oğuz yönetimindeki Zaferin Rengi adlı film Fenerbahçe tarihini sinemaseverlerle buluşturmuştu. Bu kez sanatçı Hakan Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları Fenerbahçe'yi merkeze alan bir oyun sahneye koymaya hazırlanıyor. Birbirine düşman ailelerin birbirlerine aşık kızı Saniye Jale ile oğlu Mümtaz Rıza'nın ekseninde anlatan Çubuklu Sevda isimli oyun 21 Ekim'de perde açacak.







Hakan Altıner'in yazıp sahneye koyduğu oyunda Yüksel Yalova, Kahraman Sivri, Tayfun Yılmaz, Seval Tufan, Arzu Yılmaz Özmen, Furkan Kapsız, Gülseren Kepenekoğlu, Barış Özkoçak, Cem Bayurgil rol alıyorlar. Topluluk ayrıca, 1919 İzmirinde geçen bir aşk hikâyesini anlatacak olan Despina Bir Aşk Hikâyesi adlı yeni bir oyunu da seyirciyle buluşturacak. Altıner'in Kosta Kortidis ile yazdığı oyunda İzmir'in Kavakları da dahil olmak üzere aşk ve hasret şarkıları da yer alacak.



Avşar yeniden beyazperdede

Türk sinemasının iki ünlü ismi Hülya Avşar ve Uğur Yücel, Aşkın Dünkü Çocukları adlı filmde buluştu. Levent Onan'ın yönettiği filmin çekimlerine Ünye'de başlandı. Yaklaşlık 2 hafta daha sürecek olan film çekimlerine Avşar da önümüzdeki günlerde dahil olacak.









2018'de kendi el kamerasıyla çektiği filmi Selfie'yi saymazsak, Avşar 13 yıl sonra yeniden sinema setine çıkma heyecanı yaşayacak. 70'li yıllardan günümüze taşan buruk bir aşk hikâyesini anlatacak olan filmde ayrıca









Mehmet Özgür, Derya Baykal, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Goncagül Sunar gibi isimler de yer alıyor.



Afife'de geri sayım başladı

Kuşaklar boyu tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale'nin hayatı, kurmaca bir hikâyeyle yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Demet Evgar'ın Afife Jale'yi canlandıracağı, Serdar Biliş'in de yönetmenliğini üstlendiği oyun, 14 Eylül'de Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde perde açacak.









Selin Cankı Ceylan'ın kaleme aldığı oyunun kadrosu da oldukça iddialı. Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı oyunun biletleri satışa çıktı. Tiyatroya ömrünü adamış ama değeri anlaşılmamış Afife'ye saygı duruşu olacağını düşündüğüm oyunu izlemek için sabırsızlanıyorum.