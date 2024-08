İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamın boyutları her geçen gün artıyor. Masum canlar acımasızca katledilmeye devam ediyor ne yazık ki. Tüm dünyanın seyrettiği bu katliam sanat dünyasına da konu oluyor.







Farklı sanat disiplinlerinden birçok sergiye ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi bu kez şiir ve görsel sanatın birleştiği yeni bir sergiye hazırlanıyor.







Eserlerinde Mim Emin mahlasını kullanan görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ve ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş'in şiirlerinin bir arada sunulacağı 'Zafer Bizimdir' adlı sergi 5-25 Ağustos tarihleri arasında AKM Kültür Sokağı'nda ziyaret edilebilecek.







Derviş'in külliyatındaki güçlü şiirlerin, M. Emin Albayrak tarafından günümüz olayları ışığında yorumlanarak yansıtıldığı her biri bağımsız bir grafik tasarım çalışması olan 33 adet afiş, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin direnişini gözler önüne serecek.



İSTANBUL FRİNGE FESTİVAL 6 YAŞINDA

Uluslararası performans sanatları festivali Istanbul Fringe Festival, 2019 yılından beri Türkiye'den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.







Bu yıl 6. edisyonuyla gerçekleşecek olan festival 13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Yunanistan'dan The Black Matter Productions imzalı The Kitchen Dance - A House Trance Vocabulary performansıyla başlayacak festival, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Slovenya, Tayvan ve Japonya olmak üzere toplam 11 ülkeden ekipleri İstanbul'da ağırlayacak. Sınırların Ötesine Bakmak sloganıyla düzenlenen festivalin biletleri de 400 ve 600 liradan satışa çıktı.



AZRA AKIN TİYATROYA DÖNDÜ

2002 Dünya Güzeli Azra Akın anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti. Güzel oyuncu uzun bir aranın ardından tiyatro sahnelerine geri döndü. Akın, Tiyatro Keyfi'nin yeni sezonda sahneye koyacağı Kaktüs Çiçeği adlı oyunda rol alacak.







Pierre Barillet'nin Ean Pierre Gredy ile birlikte yazdığı romantik komedi oyunu sahneye koyacak olan Kemal Başar, Akın ile yeniden çalışacağını duyurdu. Yıllar önce Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen Orhan Kemal klasiği 72. Koğuş'ta da birlikte çalışan ikili yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu. Dekor tasarımını geçtiğimiz aylarda yapılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül alan Murat Gülmez'in yapacağı oyunu ben de şimdiden merak etmeye başladım. Çok iyi bir oyun seyredeceğimizi düşünüyorum.



BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Uzun süredir kan kanseriyle mücadele eden Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu usta tiyatrocu Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti.







Erkal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan "Hoşça kalın" şiiriyle duyurulan acı haber sanat dünyasını da yasa boğdu. Erkal'ın cenazesi yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.