CHP'li belediyelerin tiyatro sanatına ve sanatçısına olan garip tutumu değişmiyor. İzmir, Mersin ve Nilüfer'deki skandallardan sonra bir mobbing olayı da Burhaniye'de yaşandı. 'Cemile Abla Ben Beyaz Sevmiyorum' isimli oyunun önceki akşam Ören Açıkhava Tiyatrosu'ndaki temsiline, oyunu izlemesi ve final konuşması yapması için davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna; oyunun yazarı ve oyuncusu Alican Turan'ı oyun boyunca sabote etti. Bu durum sonrası oyunun prodüksiyonunu üstlenen Gergedan Yapım, 'Bir Garip Sansür' hikayesi başlığıyla bir açıklama yayınladı.









'TELEFONUYLA OYNADI'

En ön sırada oturmasına rağmen sürekli telefonuyla oynayarak oyuncuyu ve oyunu baltalayan, oyun sonundaki konuşmasında yakışıksız tavırlar sergileyerek seyircilerin de tepkisini çeken Tuna'nın bu yersiz davranışına anlam veremediğini belirten yapımcı Cengiz Şahin, şunları söyledi: "Oyun, Doğu Anadolu'nun köyünde yaşayan genç bir kızın doğumundan yaşamının sonuna kadarki sürecinin anlatıldığı bir aile hikâyesini anlatıyor.









Herhangi bir siyasi içeriği yok. Oyun içinde anlatılan Alevi Bektaşi geleneği ve kültürünü Anadolu'nun ücra köşesinde kalmış bir hikaye üzerinden anlatan oyunun yine bir kadın tarafından sabote edilmesi ve mobbinge maruz kalması tarafımızca kabul edilemez. Oysaki dinlemek ve izlemek zahmetine katılsaydı oyunun her köşesinde Hacı Bektaş Veli'nin dili, dini, ırkı ne olursa olsun iyi insan iyidir felsefesinin birleştirici gücü olacaktı. Hanımefendinin yaptığı tamamen Beyaz Türklük, ırkçılık... Partinin zihniyetinde maalesef bu faşistlik ve ırkçılık mevcut. CHPli bir belediyenin bu şekilde tutumu abesle iştigaldir. Oyun 20. kez oynanıyor ve ilgiyle izleniyor. Oyun boyunca oyuncuyu ve oyunu sabote ettiği yetmezmiş gibi ikinci perdenin oynanmasını emretti. Ne hakla böyle bir talepte bulundu anlam veremedik. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!"



'ÖFLEDİ PÜFLEDİ YANINDAKİYLE KONUŞTU'

TUNA'NIN tutumuna seyirciler de tepkisiz kalmadı. Oyunu Tuna'nın arkasında izleyen bir seyirci, "Oyunda öfledi püfledi, yanındakiyle sürekli konuştu. 'Çıkalım, bitime yakın gelir hediyesini veririz' dedi. Keşke gitseydi" diye yorum yaparken, bir başka seyirci de Tuna'nın Alevilerden özür dilemesi gerektiğini belirterek "Alevi Bektaşi felsefesi insan sevgisi üzerine siyaset üstü bir inançtır. Yapılan sansürü ve mobbingi kınıyoruz" dedi.