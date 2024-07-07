15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. Hain saldırı onlarca şehit ve gazinin yanı sıra binlerce insanda uzun süre kapanmayacak yaralar açtı. O günü unutturmamak amacıyla çeşitli etkinlikler bu yıl da düzenlenmeye başladı. 15 Temmuz Derneği'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği 'On5Sıfır7 Film Haftası' da onlardan biri.









Bu yıl 9-15 Temmuz tarihleri arasında dördüncü kez gerçekleşecek film haftası kapsamında '15 Temmuz'dan Gazze'ye Direniş' mottosuyla, dünya sinemasından 20 farklı film izlenime sunulacak. Etkinliğin film gösterimleri, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Ümraniye Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde yapılacak.







Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, programda darbe, direniş ve özgürlük temalarının yanında etkinliklerle Gazze'de yaşananlara dikkat çekeceklerini söyledi. Nitekim Filistinli yönetmen Muhammed Bekri de 'Direnişin Anahtarı Sinema' başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak.



TORUN DA SESLENDİRME YAPTI

Usta tiyatrocu Volkan Severcan çok da iyi seslendirme sanatçısıdır. Geçmişten bugüne 'Ölü Ozanlar Derneği', 'Leon', 'Susam Sokağı', 'Akıl Oyunları', 'Robin Hood', 'Da Vinci'nin Şifresi', 'Terminatör' ve 'Harry Potter' filmlerinin yanı sıra yüzlerce özel projeye ses veren Severcan'ın kardeşi Bora Severcan da yönetmen olarak uluslararası pek çok büyük bütçeli filmin seslendirme kadrolarını yönetti. Ailede böyle bir yetenek olunca yeni üyelerin de bundan uzak durması söz konusu değil sanırım.







Çünkü Severcan'ın kızı Melis ile 1.5 yaşındaki torunu Masal da seslendirme yapıyor. Melis zaten bu konuda tecrübeli ama Masal bebek ilk defa böyle bir deneyim yaşadı. Anne kız Severcanlar'ın seslendirme yaptığı film ise tüm dünyada hasılat rekorları kıran Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4. Melis, Çılgın Hırsız Gru'nun kızı Margo'ya, Masal da Gru'nun yeni bebeği Jr. Gru'yu seslendirdi. Masal filmde sadece 'Baba' diyor ama bu işler zaten böyle başlıyor. Yeni bir seslendirme sanatçısı doğuyor diyebiliriz belki. İleride devam eder veya etmez bilmiyorum ama Severcan Ailesi için çok güzel bir hatıra olduğu kesin. Filmi orijinal haliyle izlemiştim, bu bilgiden sonra Türkçe dublajlı halini seyredeceğim.



EMRE FEL RÜZGARI

'Senden Güzeli mi Var' isimli şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran şarkıcı Emre Fel, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi edindi. Yeni Anadolu ismini verdiği tarzı ile adından bahsettiren, 7'den 70'e sevilen şarkıcı için ilginç bir yoruma denk geldim.







Uzun saçları ve sakallarıyla tarzını Barış Manço'ya benzetmişler ve 'Barış Manço'yu dinleyemeyen nesile Allah, Emre Fel'i gönderdi' diye yorumlar yapılmış. Tabii ki Barış Manço'nun yeri ayrı ve dolmaz. Ancak, 25 yaşındaki genç bir şarkıcının henüz üçüncü şarkısında bu yakıştırmaya layık görülmesi bence çok önemli. Şimdilerde son teklisi Sana El Pençe Durmam ile adından bahsettiren şarkıcının sanat hayatı umarım uzun soluklu olur.



EFSANE ROCK GRUBU GELİYOR

55 yıllı aşkın geçmişinde rekabet halinde olduğu Led Zeppelin, Rolling Stones gibi gruplar arasında kendine özgü bir yer edinen; progresif rock, folk rock ve hard rock türlerinde çığır açan Grammy ödüllü Jethro Trull, 23 Kasım'da Maslak'taki stadyumda konser vermek üzere İstanbul'a geliyor.









1964 yılında Ian Anderson liderliğinde kurulan İngiliz rock grubunun, ilk albümleri 'This Was'dan son albümleri 'RökFlöte'e uzanan repertuvarından en çok dinlenen şarkılarını seslendirilecekleri konserin biletleri satışa çıktı.