Yaz dizilerinin yayınlanmadığı sezonda, kanallar yine Türk filmlerine sarıldı. Hemen her akşam birkaç kanalda komedi filmi yayınlanıyor. Bunların çoğu da Kemal Sunal'lı filmler... Büyük usta bir nesil daha yetiştiriyor... Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe, Kemal Sunal gibi isimlerden oluşan dev kadrolu filmler, sinemamızın en güzel filmleri. Ekranlarda Bizim Aile, Neşeli Günler, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban gibi filmlere peş peşe denk gelince, bu filmlere imza atan Sadık Şendil'i de anmadan geçmemek gerek.









26 Temmuz 1986 tarihinde aramızdan ayrıldı Şendil. Kalp krizinden hayatını kaybettiğinde 73 yaşındaydı. İyi ki vardı da bu filmleri yazdı. Peki Şendil bu yazmaya nasıl başladı? Onu da Numan Aydınoğlu'nun kaleme aldığı 'Sadık Şendil Hayatın Güldüren Yüzü' isimli kitaptan öğreniyoruz. 1953 yılında Cahide Sonku ile Zeki Müren'i buluşturan 'Beklenen Şarkı' filminin senaryosunu yazarak başladığı kariyerinde Şendil, senaryoları önce kafasında tasarlar, son gün daktilosunun başına oturup yazarmış. Arayıp, senaryo ne durumda diye soranlara da, senaryonun hazır olduğunu bir iki düzeltme yapıp göndereceğini söylermiş.









O dönem büyük izleyici kitlesine ulaşan film için Sonku, filmden 3 bin lira kazanan Şendil, kısa süre içinde senaryo fabrikasına dönüştü. Şendil, hepimizin sıkılmadan izlediği o meşhur komedi filmlerini ise büyük bir trajedi sonrası yazmış. Çok sevdiği eşi Lahut Hanım'ın ani vefatı sonrası oğlu Cem ile bir başına kalmak, onu çok derinden yaralamış. Ona bu zor zamanlarında destek olan kişi ise yakın dostu Münir Özkul olmuş. Yazdığı senaryo ve tiyatro metinleriyle Özkul'un kariyerinde önemli bir yeri vardı Şendil'in. Nitekim Özkul'un parladığı ve İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu hediye etmesine vesile olan 'Kanlı Nigar' adlı oyununu da kaleme alan Şendil'den başkası değildi. Tiyatroyu da ihmal etmeyen Şendil, Yedi Kocalı Hürmüz adlı eseri de tiyatromuza armağan eden kişidir. Özellikle Arzu Film çatısı altında Ertem Eğilmez iş birliğinde hayata geçirdiği filmlerle adını sinema tarihimize altın harflerle yazdıran Şendil'i rahmetle anıyorum.









50 YIL SONRA İLK DEFA

Söz ve bestesi Erkin Koray'a ait 1975 yapımı Sevince aradan geçen 50 yıla rağmen halen dinlenmeye devam ediyor. Koray'ın bir çok şarkısı yeni yorumlarla günümüze uyarlanmıştı ancak, bu şarkı ilk kez cover'landı. Yayınlandığı günden bu yana ilk defa izin verilen bu şanslı kişi ise Türkiye'deki caz müziğinin en üretken ve başarılı isimlerinden saksafon sanatçısı Anıl Şallıel... Geçtiğimiz haftalarda Sakiler ile Arapsaçı şarkısını yayınlayarak albüm projesinin ilk ayağını dinleyicilerle buluşturan Şallıel, albüm projesinin ikinci ayağını, Dedublüman ile gerçekleştirdi. Türk müzik tarihinde de önemli bir yere sahip olmaya aday projenin prodüktörlüğünü de Şallıel üstlendi. Yavaş tempo ile başlayıp dinleyenleri duygulandıran ve hüzünlendiren girişin ardından, klarnet ve saksafon solosu ile şarkıyı duygunun en üst noktasına çıkaran ikilinin bu ters köşe çalışması çok hoş olmuş. Şarkıya bambaşka bir yorum katmışlar. Benim gibi özellikle klarnet seven müzikseverlerin çok hoşuna gidecektir. Tavsiye ederim...









KARNENİ GÖSTER KİTABINI AL

Türkiye İş Bankası, çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, hayal güçlerinin gelişmesi, merak duygularının artması, bilim ve sanatla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyasını 100. kuruluş yıl dönümünde 17. kez gerçekleştiriyor. Banka şubelerine giderek karnesini gösteren çocuklara bu yıl 'Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilgi Öğretmen Anlatıyor' ile 'Aklıma Bir Soru Geldi' adlı iki kitap hediye ediliyor. Kampanyanın 17. yılında bugüne kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 17 milyonu aşmış. Tebrikler...



BOZCAADA'DA CAZ BERGAMA'DA TİYATRO

Bozcaada Caz Festivali, sekizinci kez katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Doğanın büyüleyici ağ sistemi olan miselyumun çok katmanlı yapısından ilham alan festival 6-7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Çağıl Özdemir'in kurucuları arasında yer aldığı festival programı bu yıl da çok renkli. Multidisipliner sanatçı Deniz Taşar, Fransız-İsviçreli saksofoncu Léon Phal, Alman davulcu Anika Nilles / Nevell, Öner Karaçuha Quartet, Bozcaada Ensemble, Hollandalı Kraak&Smaak, Danimarkalı topluluk Girls in Airports, Londra çıkışlı Alfa Mist ve Cenk Erdoğan Trio müzikseverleri caza doyuracak. Öte yandan sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen Bergama Tiyatro Festivali bu yıl beşinci kez perde açmaya hazırlanıyor. 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival Bergama'nın tarihi mekanlarında konuklarını ağırlayacak.