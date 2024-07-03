Şehirde caz festivali başlıyorsa, yaz tam anlamıyla gelmiş demektir. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali bu akşam başlıyor. Şehrin dört bir yerinde 18 Temmuz'a kadar caz melodileri yankılanacak. Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak festivalin açılışında Avusturyalı grup Saint Privat izleyenleri Fransa'nın güney sahillerine götürecek.









Aynı akşam ülkemizin ilk kadın caz piyanistlerinden Nilüfer Verdi ve Türk müziğine yön veren isimlerden besteci ve yapımcı Nino Varon'a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri de sunulacak. Festival, Gregory Porter, Arlo Parks, YolanDa Brown, Joshua Redman, Chris Isaak, Baptiste Trotignon gibi isimlerin de arasında olduğu 40'a yakın konserde 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Detaylı bilgi için festival programına bir bakın derim...



BİLİŞİM VADİSİ'NDE ANİMASYON BULUŞMASI

Animasyon sektörü, gençler arasında büyük ilgi görmeye ve hızla büyümeye devam ediyor. Animasyona ilgi duyan gençler, geçtiğimiz hafta sonu Bilişim Vadisi'nde bir araya geldi. Etkinlik için başvuru yapan 200 takımdan elemeler sonucu finale kalan 26 takım, sektörün önde gelen isimlerini dinleme fırsatı buldu.







Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla Avrupa Birliği finansmanı ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' (ENHANCER) Projesi kapsamında genç katılımcılar, 'animasyon pozlama prensipleri', 'teknik zamanlama' ve 'fikir – senaryo' olmak üzere 3 farklı kategoride jüri karşısına çıkarak, toplam 15 bin Euro değerinde hediye çeki kazandı. ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, "Animasyon sektörü dünyada büyük bir ivme kazandı. Bugün sektör 400 milyar dolarlık potansiyele sahip. Haliyle Türkiye de bu yönde hızla gelişim gösteriyor. Türkiye için şu anda 1 milyar dolarlık bir büyüklükten söz edebiliriz ve biz de sektöre katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.



100. KEZ PERDE AÇTILAR

Usta oyuncu Demet Akbağ, 2022 martında 15 yıl ara verdiği tiyatro sahnesine dönünce bir tiyatrosever olarak çok heyecanlanmış ve koşa koşa oyunu ilk izleyenlerden biri olmuştum. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aydınlıkevler adlı oyunun yoluna kapalı gişe devam edeceği o zamandan belli olmuştu.







Yönetmenliğini Serdar Biliş'in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten'in üstlendiği, ödüllü tasarımcı Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımıyla izleyiciyle buluşan oyun, Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'dan oluşan ana kadrosuyla iddiasını ortaya koymuştu. İki yıl boyunca yaklaşık 250 bin izleyiciye ulaşan oyun, önceki gün 100. kez perde açtı. Ekip bu başarıyı oyun sonrası pasta keserek kutladı. Kadrosunda aranan, başarılı isimleri barındıran bir tiyatro oyunu için 100 kez perde açmak büyük başarı. Tüm ekibi tebrik ediyorum, nice 100'lere diyorum...



SETE ÇIKTILAR

Gülsim Ali İlhan, Görkem Sevindik, Zeynep Elçin ve Emir Benderlioğlu'nu bir araya getiren 'Geçmişin Kokusu' filminin çekimlerine Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlandı.







"Gelecek bazen geçmişte saklıdır" mottosuyla yola çıkılan film, Makedonya'nın tarihi dokusunda imkânsız bir aşk hikâyesini izleyiciler ile buluşturarak seyircilerine duygusal anlar yaşatacak. Görkem Sevindik'in "Salih", Gülsim Ali İlhan'ın "Elina", Emir Benderlioğlu'nun "Murat" ve Zeynep Elçin'in ise "Ayşe" karakterine hayat vereceği film yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.