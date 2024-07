Aşkını dağlara yazan bir neslin çocuklarıyız. Öğrenciyken oturduğumuz sıraya, ağaçlara, sahildeki banklara kalbimizi çalan kişinin adını kazımayı, tuttuğumuz takımın ismini yazmayı çok severiz.







Ne manası var bilmem ama hepimiz bu tür saçmalıklar yapmışızdır. Sırayı, bankı bir nebze anlayabilirim ama yüzyıllık tarihi bir anıta, bir kültür mirasına yazı kazımayı hiç anlamıyorum.







Geçtiğimiz yıllarda Sümela Manastırı'na gidip o yüzyıllık işlemelerin üzerine yazılanları görünce hayretler içinde kalmıştım.







Neyse ki tarihi yapılar üzerindeki çirkin görüntülerin önüne geçmek için bakanlık nezdinde uzun süredir çalışmalar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz gün bu konuya dikkat çeken bir paylaşım yaptı.







Kültür varlıklarının, geçmişin en değerli mirasları olduğunu belirten ve bunların vandalizm ve diğer dış etkenler nedeniyle zarar görebileceğini vurgulayan Ersoy, 'Zeugma, Kapadokya, Galata Kulesi ve Beyoğlu gibi bölgelerde tarihi dokunun korunması ve temizlenmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Restoratörlerimiz ve uzmanlarımız, bu eserleri titizlikle koruyarak ve temizleyerek gelecek nesillere aktarıyor' diyerek herkesi kültür varlıklarını koruma konusunda hassas davranmaya davet etti. Umarım gençler aşklarını sevdalarını tarihi mirasların üzerine kazımak yerine kalplerine yazmayı bir an önce öğrenirler.







GENÇLERE TURNE YOLLARI GÖZÜKTÜ

Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor. Türkiye'de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, deneyimli Şef Cem Mansur'un yönetiminde 23 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya olmak üzere 4 ülkede toplam 6 konser verecek. İlk konserine 23 Temmuz'da Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda çıkacak olan TUGFO; 24 Temmuz'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Ardından sırasıyla Amsterdam, Brescia Venedik, Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde izleyicileri ile buluşacak.







BAŞAR'DAN ULUSLARARASI BAŞARI

Sanatçı Kemal Başar, kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi ile başarılarını yurtdışında da sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Güney Kore'deki Dünya Tiyatro Formu'na katılan ilk Türk sanatçı olan Başar, Türk tiyatrosunun adını yurt dışında daha fazla duyurmak, nasıl işler yapıldığını Tiyatro Keyfi nezdinde aktarmak ve oyunlarının dünya festivallerinde yer alması için görüşmeler yapıyor. Yakın zaman önce Özbekistan'a giden Başar, Buhara Devlet Akademik Dram ve Müzikal Tiyatrosu ile iş birliği yaptı.

Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile tiyatro münasebetlerini hızlandıracak olan Kemal Başar sonrasında Güney Kore'ye geçti ve yaptığı anlaşmayla tiyatrosunun NWTN (New World Theatre Network) üyesi olduğunu, Özbekistan'dan sonra Güney Kore, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Tunus, Hindistan ve Sri Lanka'daki tiyatro ve festivallerle yakın iş birliği kurduklarını açıkladı. Verdiği hizmetler ve ülke tiyatrosu adına yaptığı örnek çalışmalar için Başar'ı tebrik ediyorum.







GÜLİZAR İSPANYA'DA YARIŞACAK

Apartman ve Cemile isimli kısa filmleriyle tanınan Belkıs Bayrak ilk uzun metrajlı filmi 'Gülizar' festival yolculuğuna başlıyor. Çekimleri, Priştine'deki festivalden kazanılan 50 bin Euro değerindeki Video Post prodüksiyon ödülüyle tamamlanan Gülizar, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Türkiye-Kosova ortak yapımı olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle çekilen film, 20-28 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalin New Directors Bölümü'nde yarışacak. Ödüllü oyuncu Ecem Uzun'un başrolünde yer aldığı film düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikâyesini anlatıyor.