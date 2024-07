Türkiye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence platformu D&R, İzmir Urla'da kitap festivali düzenliyor. 1-4 Ağustos tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek 'D&R Urladam Kitap Festivali' Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş,









İclal Aydın ve Ercan Kesal gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerini kitapseverlerle buluşturacak. Sanat dünyamızın iki değerli ismi ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal çiftinin kurduğu Urladam'da dört gün boyunca imza günleri, söyleşiler, sergi ve atölyelerle dolu tam bir festival şöleni yaşanacak.







Yolunuz düşerse bu festivali kaçırmayın. Bir de not, katılımı ücretsiz olan festival boyunca okurlara ikinci kitapta yüzde 60 indirim yapılacak.



İSTANBUL'DA MÜZİK HİÇ SUSMUYOR

Sezon başından beri önemli isimlerin müzikseverlerle buluştuğu İstanbul'da müzik hiç susmuyor. İlk altı ayda Evgeny Grinko, Imany, Andrea Bocelli, Lara Fabian, Lorienna Mckennit, Scorpions gibi dünyaca ünlü isimler müzikseverlerle buluştu. Sadece geçtiğimiz hafta içinde konser veren isimlere bir baktığımızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Metal müziğin babaları olarak nitelendirilen Judas Priest, Maslak'ta motosikletle çıktıkları sahnede hayranlarını büyülerken, aynı akşam 'Way Down We Go' şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden İzlandalı rock grubu Kaleo KüçükÇiftlik'te, Karsu ise Harbiye'de seyircisini coşturmaya çalışıyordu.









Onlardan bir gece önce de yine dünyaca ünlü grup Massive Attack, en sevilen eserlerini seslendirirken, Gazze katliamı başta olmak üzere dünya siyasetine gönderme yapıyordu. Bu yüksek sesli yıldız yağmuru önümüzdeki günlerde de Dj Tiesto, Jason Derulo, Placebo, Bryan Adams, Monica Molina gibi isimlerin konseriyle devam edecek. Diyeceğim o ki, İstanbul o eski şaşalı günlerini hiç aratmıyor.



ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Küçük yaşlardan itibaren katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasından derecelerle dönen Türkiye'nin genç ve yetenekli piyanisti İlyun Bürkev ödüllere doymuyor. Henüz 15 yaşında yurtdışında sayılı müzisyenlerle gösterişli önemli sahnelerde konser verme imkanı yakalayan Bürkev, yine göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.









Bürkev bu kez de ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen Philadelphia Müzik Festivali'nde (PIMF), kendi yaş grubunda 1.lik ödülü ile tüm kategorilerde Grand Prize Ödülü kazandı. 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olan Bürkev, final gecesinde icra ettiği Edvard Grieg Piano Concerto in A minor, Op.16 eseri ile herkesi kendisine yeniden hayran bırakmayı başardı. Genç sanatçı 15 Ağustos'ta 21. Gümüşlük Festivali'nde Antik Taş Ocağı'nda konser verecek.



ÇIĞIR AÇACAK MOBİL STÜDYO TASARIMI

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ufuk Bigay, 1990'lı yıllardan 2000'li yılların başına müzik sahnesinde yer alıp, hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştıktan sonra sahne kariyerine ara vermiş ve yaratıcılığını farklı alanlarda göstermeye başlamıştı.









Bigay, mobil stüdyo tasarımı ile tasarım dünyasında da dikkatleri üzerine çekti. Kendi tasarladığı yenilikçi mobil stüdyo ile Uluslararası Red Dot Tasarım Ödülleri'nde "Best Audio Product" dalındaki ödülün sahibi olan Bigay'ın tasarımına, müzik dünyasında çığır açacak gözüyle bakılıyor.