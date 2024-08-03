Türk edebiyatının önde gelen yazar ve şairi Sabahattin Ali'nin 'Geçmiyor Günler' şiirini besteleyip söyleyince haberim olmuştu Melisa Uzunarslan'dan. Söz yazarlığı, besteciliği ve kemandaki hakimiyetiyle kendisine hayran bırakan Uzunarslan, çok yönlü bir müzisyen olarak sürdürdüğü kariyerinde önemli bir başarı elde etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı keman ve bestecilik çift anadal mezunu olan sanatçı son olarak Amerika, İngiltere ve Polonya'da çevrimiçi düzenlenen International Classical Stars yarışmasında 'Melankoli' isimli eseri ile 2 ayrı dalda (besteci ve özgün beste) birincilik ödülü kazandı. Bunun yanı sıra Uzunarslan, uluslararası yarışmalarda üstün yaratıcılık ve özgün beste ödülleri de kazanarak toplamda 9 ödülle ülkemize döndü. Bu başarıyı "Hem çok şaşkınım hem de çok gururlu ve mutluyum" diyerek özetleyen Uzunarslan'ı ben de tebrik ediyorum.











OYUNCULUĞU KADAR KALEMİ DE GÜÇLÜ

Oyuncu Alayça Öztürk'ü Özlem Öçalmaz ve Tuba Karabey ile birlikte sahneledikleri tiyatro oyunu vesilesiyle tanışmıştım. Üçü de o dönem hamile olan tiyatrocular, Gebe ismini verdikleri oyunla Yerebatan Sarnıcı'nda 15'ten fazla sahneye çıkmışlardı. Çok ses getirmişti o proje. Aslında ben onlardan Gebe'nin devamı olacak nitelikte annelik tecrübelerini aktardıkları bir oyun bekliyordum ama o iş biraz zor gözüküyor. Şimdi üçü de sağlıkla kucaklarına aldıkları bebeklerini büyütmenin keyfini yaşasa da bir yandan da kariyerlerine odaklanmaya devam ediyorlar.







Özlem, Amadeus'la sahnelere döndü bile. Öztürk ise bu kez bir öykü kitabıyla çıktı karşıma. 'Mükemmel Bir Sabah' ismini verdiği öykü kitabını bir solukta okudum. Öztürk; Zehra, Defne, Hamza, Bingül, Aysel ve Nihal'in dokunaklı hikâyesine ortak ediyor okuyucuyu. Çaresizce kaderlerine teslim olmak zorunda kalan hemen her gün karşılaştığımız bu karakterler o kadar tanıdık ki... Bazı öyküler tokat gibi çarpacak yüzünüze... Bu kitapla, Öztürk'ün oyunculuğu kadar kaleminin de güçlü olduğunu gördüm. Öztürk oyunculuğa elbette devam edecektir ancak daha anlatacak o kadar çok hikâye var ki, kitabın devamını bekliyorum.



ANADOLU'NUN İLK CAMİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Gün geçmiyor ki Anadolu'nun bir yerinden yeni bir buluntu ortaya çıkmasın. Daha geçtiğimiz gün Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde 'Kolosal Zeus Başı' bulunmuştu. Yeni bir haber de Adana'dan geldi. Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde, cami kalıntıları bulundu.







UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve tarihte 'Yenilmez Şehir' adıyla tanınan antik kentte sürdürülen çalışmalar neticesine buluntularına rastlanılan caminin, Halife Harun Reşit tarafından yaptırılan büyük Abbasi Camisi olduğu düşünülüyor.







Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımla bu önemli keşfin mutluluğunu yaşadığını duyurdu. Ersoy, "Bu benzersiz bulgu tarihimizdeki derin izleri gün yüzüne çıkararak Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tutması bakımından oldukça önemli" diyerek arkeologları tebrik etti.



DEPREMZEDE SANATÇILARA DESTEK

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen sanatçılar için bir yardım fonu başlatmıştı. Sponsor desteğiyle hayata geçirilen ve ikinci dönemine özel olarak depremlerden etkilenen sanatçıların katılımına açık olan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) kapsamında desteklenecek sanatçılar açıklandı. 84 başvuru sonrası yoğun ilgi gören programda, Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya destek verilecek sanatçılar olarak belirlendi. Program kapsamında, belirlenen 6 sanatçıya tasarı aşamasındaki projelerine katkı sunmak amacıyla 5 bin avro destek sağlanacak.