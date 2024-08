Deadpool, Wolverine ile birlikte beyazperdede hakimiyet kurduğu şu günlerde, müzayede dünyasında da rekor kırmaya hazırlanıyor. Marvel'ın bu yılki tek filmi olan, Ryan Reynolds'un Deadpool'ü ve Hugh Jackman'ın Wolverine'i (Logan) canlandırdığı 'Deadpool ve Wolverine' adlı film, 25 Temmuz'da gösterime girmişti. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği film, dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı geçmeyi başardı.









Film 1.5 milyar dolarla ilk sıradaki yerini koruyan 'Ters Yüz 2'yi zorlamaya devam ederken ismi açıklanmayan bir satıcı Deadpool karakterini tanıtan orijinal çizimi satışa sunuyor. Deadpool karakteri ilk olarak yazar ve sanatçı Rob Liefeld ile senarist Fabian Nicieza'nın 'New Mutants No. 98' adlı çizgi romanında ortaya çıktı. Liefeld'in, bolca şaka yaptığı için 'ağzı bozuk paralı asker' olarak adlandırılan Deadpool karakterini tanıtan New Mutants N. 98 için hazırladığı kapak resmi, Heritage Auctions'da 7,5 milyon dolarlık bir rakamla satışa sunuldu.









Şayet bu satış rakamı gerçekleşirse Liefeld'in çizimi bir çizgi roman sanat eseri için rekor kırabilir. Mevcut rekoru, geçen yıl aynı müzayede evinde Frank Frazetta'nın 6 milyon dolara satılan resmi elinde tutuyor. İsimsiz satıcı eseri yaklaşık 20 yıl önce aldı ve o zamandan beri onu satın almak için gelen çok sayıda teklifi reddetti. Ancak, filmin başarısıyla birlikte eseri satmaya karar verdi. Bakalım hasılat rekoru kıran Deadpool, müzayede rekoru da kırabilecek mi?





'Muhteşem'di GATSBY

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali yoğun ilgiyle devam ediyor. Kuğu Gölü balesiyle açılışı yapılan, Carmen balesiyle devam eden festivalde önceki akşam 'Muhteşem Gatsby' balesi sahnelendi. Eser, İş Bankası'nın katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından seyirciyle buluştu.







Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleriyle izleyenlerin beğenisini topladı. Festival 15 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Güldestan' balesiyle devam edecek.





Akın'ın partneri Keremcem oldu

Sanatçı Kemal Başar'ın kurucusu olduğu tiyatronun yeni sezon oyunu Kaktüs Çiçeği'nin kadrosu belli oldu. Daha önce Azra Akın'ın başrolünde olacağı açıklanan oyunda Akın'a Keremcem eşlik edecek.







Provaları önümüzdeki günlerde başlayacak olan oyunun kadrosunda uzun süredir ilk defa sahneye çıkacak olan Şilan Makal da yer alıyor. Makal en son doğum yapmadan önce 'Anormal' adlı oyunda rol almıştı





Fantastik filmler emin ellerde

Uluslararası fantastik film festivali 'Fantasİstanbul', 19- 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. 'Özgün Film Garantisi' mottosuyla gerçekleşecek festivalin danışma kurulu üyeleri de bir hayli güçlü.







Etkinliğin danışma kurulunda Asuman Dabak, Ömer Faruk Sorak, Yağmur ve Durul Taylan ile Alex Proyas yer alacak. Artistik direktörlüğünü Kerem Akça'nın yaptığı festival programının detayları ilerleyen günlerde belli olacak.