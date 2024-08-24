Eminönü'ndeki tarihi binasında 2007 yılından bu yana hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, İş Bankası'nın 100. kuruluş yıldönümünde misafirlerinin karşısına çok daha modern bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir sergileme düzeniyle çıkmak için bir süredir yenileme çalışmalarını sürdürüyordu. Müze, kapsamlı bir renovasyon çalışmasının ardından yeni yüzüyle kapılarını bugün itibariyle yeni ziyaretçilerine açıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, binanın tarihçesinden bahsederken, 2007'de kurulan müzenin o tarihten bu yana 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırladığını açıkladı.









Yurt dışındaki örnekleri ancak binlerle ölçülen rakamlara ulaşabilmişken, 2 milyonu aşkın bir rakama ulaşmak bir banka müzesi için çok ciddi bir başarı. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir. Müzecilik bilinci aşılaması açısından da özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği müzenin küratörlüğünü, Zekâ, Dikkat ve İffet - İş'in 100 Yılı başlıklı kitabın da yazarı Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya üstlenmiş. Teknolojik anlamda geliştirilen alt yapısıyla müze, ziyaretçilere belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçaları eşliğinde, 26 Ağustos'ta 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan İş Bankası'nın asırlık tarihini keşfetme imkânı sunuyor. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurulmasına öncülük ettiği bankanın 100. yaşını kutluyor, yenilenen müzenin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



Yüce Gönüllü Dadaş'a selam olsun

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum ayağında birbirinden ünlü isimlerin konserleri devam ediyor. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği konserlerde 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sahneye çıkan sanatçılar tarafından anılması dikkatimden kaçmadı.









Festivalin dördüncü gününde sahne alan sevilen müzik grubu Dedublüman Erkal'ın Sevme isimli şarkısını enstrümantal olarak seslendirdi. Sonraki akşam ünlü şarkıcı Ebru Yaşar 'Erzurum'a Gel' isimli şarkısıyla andı Erkal'ı. Son olarak geçtiğimiz akşam sahne alan Özgün de "Bu kadar insana örnek olmuş, Erzurum'u Türkiye'ye dünyaya tanıtmış, böyle yüce gönüllü Dadaş' diyerek övdüğü Erkal'ın sevilen şarkılarını söyledi. Aramızda olmasan bile ölümsüz şarkılarınla hiç unutulmayacaksın İbrahim abi. Ruhun şad olsun...



Beşinci çocuk kitabını çıkardı

Daha önce Dünyanın En Tuhaf Köpeği, Bay Kaduf'un Acayip Makinesi, Bay Kaduf'un Zıp Zıp Koltuğu ve Yaramaz Uzaylı gibi kitapları büyük beğeni kazanan Yeni Asır gazetesi Spor Müdürü Halil Fincan'ın İthaki Çocuk Yayınları'ndan çıkan son kitabı 'İmza Karga' raflardaki yerini aldı.









Fincan, 'Hikayemiz Mavi Yüzük, Altın Yay, Çelik Zırh, Işık Yeleli ve Cam Küre isimli beş farklı krallıkta geçiyor. Kısa sürede dur durak bilmeyen bir koşuşturma yaşanıyor. "Yazarken her zaman olduğu gibi çok eğlendim. Umarım okurlar da çok eğlenirler" diyerek çocukları fantastik bir yolculuğa davet ediyor. Okuyucusu çok olsun.



70 eser görücüye çıktı

10 heykeltıraş ile 5 ressamın eserlerine ev sahipliği yapan 'Ailla'da' sergisi Yalıkavak'ta açıldı. Sergi, 'Ay'ın ve Güneş'in etrafında görülen eşsiz halka'yı temsil eden









'Ayla'dan ilham alan küratör Selvin Cuhruk Gafuroğlu'nun sanat adına bir 'Ayla' oluşturduğunu düşündüğü sanat eserlerinin seçkisinden doğdu. Toplamda 70 eserin sergilendiği karma sergi 30 Eylül'e kadar açık kalacak.