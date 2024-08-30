Apartman yıkılacak, Kaya Çilingiroğlu direniyor: 2 milyon verin taşınayım

Kaya Çilingiroğlu’nun Etiler’de oturduğu apartman, kentsel dönüşüme girdi. Dairesini boşaltmayan Çilingiroğlu’nun ev sahibinden taşınma masrafları için 2 milyon lira istediği iddia ediliyor

ÜÇ KİŞİ KALDILAR

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı komşularıyla dertte! Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu site, kentsel dönüşüme girdi. Depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen binalar için yıkım kararı alındı. Kararın ardından 14 site sakini inşaatın başlaması için hemen evlerini boşalttı. Ancak üç daire evlerinden çıkmıyor.









KİRASI 10 BİN LİRA

BU üç kiracıdan biri de Kaya Çilingiroğlu. Ünlü yorumcu, 10 bin lira kira ödediği için evden çıkmak istemiyor. İddialara göre ev sahibine de "2 milyon lira verin, taşınma masraflarını karşılayın çıkayım" diyor. Evlerini boşaltan komşular ise isyanda: "CİMER'e de yazdık mahkemeye de başvurduk. Bir an evvel inşaatın başlayıp bitmesini istiyoruz, bu inat niye!"



