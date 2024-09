Dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, yeniden ülkemize geliyor. Ateş Hattında ve Places in the Heart filmleri ile iki kez Oscar'a aday olan Emmy Ödüllü Amerikalı sanatçı 'The Infernal Comedy' oyunuyla 16 ve 17 Eylül'de Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Malkovich'in geleceğini duyunca hemen Nedim Saban'ı aradım. Hatırlarsanız, pandeminin henüz başında Malkovich, The Music Critic adlı tek kişilik gösterisi için İstanbul'a gelmişti.









Gösterisinde kendisi hakkında ağır eleştiriler yapan eleştirmenlerin yazılarını onların rolüne girerek sahnede okuyordu. Onların arasında ünlü tiyatrocu Nedim Saban da vardı. Saban, Malkovich'in 2010 yılında 17. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan 'The Infernal Comedy' adlı oyununu izlemiş ve o dönem ağır bir yazı kaleme almıştı. Malkovich, Saban'ın "Malkovich sınırdışı edilmeli, Türkiye'ye de sınavla girmeli" dediği yazısını da gösterisine dâhil etmişti. Büyük sanatçı kolay olunmuyor.









Olumsuz eleştirileri kaldırabilmek onunla yüzleşebilmek her babayiğidin harcı değil. O dönem bunu çok takdir etmiştim. Hatta Saban ve Malkovich bir araya gelerek basın açıklaması yapmışlardı ama koronavirüsün gölgesinde kalmışlardı. Malkovich, o oyunla yeniden İstanbul seyircisi karşısına çıkacak. Öğrendiğime göre oyunun biletleri büyük ilgi görüyormuş, ikinci gün biletleri de tükenmek üzereymiş. Malkovich'in idam cezasına çarptırıldığı gün intihar eden Avusturyalı seri katili canlandırdığı oyunu izlemeye Saban da gidecekmiş. Saban, "Pandemide verememiştim bu kez baklavamı alıp gideceğim" dedi. Bakalım o dönem eleştirdiği oyunu bu kez sevecek mi?



ÇOCUKLARA ALBÜM YAPTI

Dijital platformlarda ve Youtube'da milyonlarca kez dinlenen çocuk şarkıları arasında neden bizim de bir şarkımız, şarkıcımız yok diye hep düşünmüşümdür. Belki biraz demode kaçacak ama Anadolu'muzun o zengin türküleri ve ninnilerinin yerini tutmaz hiçbiri. O açıdan çocuklar için yapılan her şarkıyı önemsiyor, bu konuya kafa yoran herkesi takdir ediyorum.









Oyuncu Lemi Filozof da onlardan biri... Filozof, bu kez kendi yazdığı 7 şarkının yer aldığı 'Lemi Abi ve Zuzi Çocuk Şarkıları' isimli albümle çocuklarla buluşuyor.

Filozof'un seslendirdiği şarkıların besteleri ise Türkay Nişancı imzası taşıyor. Benim favorim ise sağlıklı beslenmeyi öneren sebzenin meyvenin önemine dikkat çeken 'Bol Vitaminli' isimli şarkı oldu. Kedi sevenler için de Ponçika öne çıkacaktır. Filozof, bu yeni ve heyecan verici müzik albümüyle de çocukların gönlünü kazanacağa benziyor.



YENİLENMİŞ 'EŞKIYA' GELİYOR

1996 yılında vizyona girdiğinde ortalığı yıkmıştı Eşkıya. Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği başrolünde Şener Şen ile Uğur Yücel'in olduğu film, sinema seyircisini uzun süre sonra yeniden salonlara çekmiş, 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti. Türk sinemasının yeniden yükseliş dönemine girmesine katkı sunmasının yanı sıra konusu,









Erkan Oğur imzalı müzikleriyle gönüllerde ayrı bir yer tutan Eşkıya, cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor. Filmi izlemeyen kaldı mı bilmiyorum ama Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilmiş halini de sinema salonunda izlemenin keyfi ayrı olur. Keşke oyuncular da salonlara gelse, seyircilerle birlikte seyretse. Belli mi olur?



GENÇ EBRU SANATÇISININ İLK HEYECANI

Daha önce Contemporary Venedik, Canvas London ve Contemporary Barcelona'da uluslararası sergilerde eserleriyle ilgi toplayan 20 yaşındaki genç sanatçı Sera Çamaş ilk kişisel sergisini açıyor.









Stanford Üniversitesi'nde yapay zeka eğitimi alan Çamaş, geleneksel bir sanat dalı olan ebruyu kullandığı eserlerini 12 Eylül'de Artkolik'te sanatseverlerle buluşturacak. Dedesi ve annesinden sonra ailesinde üçüncü kuşak olarak ebru sanatıyla ilgilenen Çamaş bundan sonraki sergisini Amerika'da açacakmış.



İKSV'DEN 1,3 MİLYON EURO DESTEK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Avrupa Birliği destekli 'Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı' kapsamında kültür-sanat alanında yürütülen iki dönemlik hibe programının ikinci dönemi tamamlandı.









Program, toplamda 1,3 milyon euro değerinde hibe desteği sağladı. Türkiye'nin 7 bölgesindeki 35 şehirden toplam 131 proje başvurusu alındı. Bu proje başvurularında 16 büyükşehir, 13 il, 75 ilçe ve iki de belde belediyesi ortaklığı yer aldı. Değerlendirme Komitesi tarafından hibe başvuru rehberindeki kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 projenin desteklenmesine karar verildi.