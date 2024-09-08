İş Sanat'ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar'ın 2024-2025 sezonu için başvurular için artık sona gelindi. 2002 yılından bugüne 123 genç müzisyenin yer aldığı bu proje, genç sanatçıları geniş kitlelerle buluşturma açısından önem taşıyor. Ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar projesindeki gençler ayrıca "Meriç Soylu Ödülleri" kapsamında ödüllendiriliyor.









Nitekim 24. sezonun genç müzisyenleri Ada Yalın Yücel (keman), Lidya İpek Keskin (arp) Ege Dikbıyık (viyolonsel) Tuna Çalışkan (trombon) ve Ahmet Tümkaya (fagot) geçtiğimiz haziran ayında ödüllendirilmişti. İş Sanat şimdi yeni sezonunun yıldızlarını arıyor. İş Sanat'ın resmi internet sitesinden yapılan başvurular 16 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek. 12-13 Ekim'de İş Kuleleri Salonu'nda seçmelere katılacak adayların arasından seçilen genç müzisyenler İş Sanat'ın Kasım ayında başlayacak 25. sezonunda konser verme imkânı bulacak.



34. YILA ÖZEL 34 KONSER

Türkiye'nin en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli caz festivallerinden Akbank Caz Festivali bu yıl 34. yaşını kutluyor. 28 Eylül–13 Ekim tarihleri arasında 34'üncü yılında 34 konsere ev sahipliği yapacak olan festivalin programı her müzikseveri heyecanlandıracak cinsten. Çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olan Brad Mehldau, saksafoncu Isaiah Collier, Grammy ödüllü Kurt Elling, Kanadalı caz trompetçisi Daniel Hersog, usta davulcu bol ödüllü Anthonio Sanchez gibi isimlerin arasında bulunduğu 200'ü aşkın sanatçı müzikseverlerle buluşacak.







Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; 'Festivalin sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal kültür gelişimine katkı sağlayan kültürel ve sanatsal bir platform olma misyonumuzu sürdürüyoruz' diyor. Gerçekten de öyle, festival sadece konserlerden ibaret değil. Atölyeler, söyleşiler ve çocuklar için düzenlenecek etkinliklerle dolu bir program sizi bekliyor.



FESTİVALDE TÜRKÜ SÖYLEYECEK

Atv ekranlarında yayınlanan Alan'dan sonra efsane yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'ndan devralan Oktay Kaynarca, başka bir heyecan daha yaşıyor. Deneyimli oyuncu, Yavuz Bingöl'ün Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin altıncısında boy gösterecek.









1-2-3 Ekim'de düzenlenecek festivalin son gününde Kaynarca, Yavuz Bingöl ve Elif Buse Doğan ile birlikte sahneye çıkacak. AKM'de türkü şöleni yaşatacak üçlüye konuk sanatçı olarak Sema Moritz eşlik edecek. Bu üçlünün keyifli sohbetiyle renklenecek konseri şimdiden ajandanıza kaydedin.



TİYATRO FESTİVALİ HEYECANLANDIRDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 28. kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. 22 Ekim – 19 Kasım tarihleri arasında, Mehmet Birkiye küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak festival, Türkiye'den ve yurtdışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak.







Çağdaş tiyatronun dehalarından Thomas Ostermeier'in yönettiği Schaubühne Berlin yapımı 'III. Richard' ve Japon Butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu imzalı 'Utsushi' festivalin ilk sürprizleri olarak daha önce duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda ise genel program açıklandı.







22 ve 23 Ekim'de Engin Hepileri'nin yönettiği, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay'ın rol aldığı Müfettişler adlı oyunla başlayacak olan festival, Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Levent Tülek, Halil Babür, Başak, Kıvılcım Ertanoğlu gibi tiyatrocuların imzalarını taşıyan yapımları seyirciyle buluşturacak. Festivalde bu yıl ayrıca, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu'yla desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek. 13 Eylül'de biletleri satışa çıkacak olan festivali sabısızlıkla bekliyorum.



SANAT MÜZİĞİNE SENFONİK YORUM

Devlet sanatçısı Uğur Çınar, Yıldızların Altında, Veda Busesi, Fikrimin İnce Gülü gibi Türk müziğinin sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle plak olarak müzikseverlerle buluşturdu.









Dünyanın pek çok yerinde ülkemizi temsil eden yönetici olarak da AKM müdürlüğü yapmış olan sanatçının, Ege zeybeğinden tangoya kadar uzanan geniş yelpazede hazırladığı şarkıları 'Senfonik Türk Müziği' isimli plakta dinlemek ayrı bir keyif olacak.