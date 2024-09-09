Memleketimizin taşı toprağı altın diye boşuna demiyoruz. Değerli kültür hazineleri her geçen gün gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baş tanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ile bir bronz miğferin gün yüzüne çıkarıldığını öğrenmiştik.









Bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yine yeni bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, çalışmaları Antalya'da devam eden Likya antik kenti Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaştıklarını belirtti.









Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda 'Millefiori (Bin Çiçek)' olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığının bilgisini veren Ersoy, "Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine, bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor. Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar, ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli" açıklamasında bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.



İkonik yıldızın eşyaları görücüye çıkıyor

İkonik oyuncu Marilyn Monreo'nun 1962'deki şabieli ölümünün üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor. Filmleri, aşkları ve güzelliğiyle sinema dünyasında olduğu kadar popüler kültüre ait önemli bir figür olan Monroe'nun gündelik hayatta kullandığı eşyaları merak ediliyor. Hollywood yıldızına ait bin 500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'ın özel koleksiyonu Londra'da ilk kez görücüye çıkıyor.









Monroe'nun yapım şirketinden eşyalar, makyaj malzemeleri, ayakkabıları ve güzellik ürünleri, Londra'daki çekimlerinden hatıralar ve Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinden görüntülerin yer aldığı sergi önümüzdeki ay Arches London Bridge'de sergilenecek. Monroe'nun aşk mektupları, sabahlıkları ve makyaj malzemeleri de sergide öne çıkanlar arasında. Serginin küratörü "1962'deki ölümünden sonra, eşyaları neredeyse kırk yıl boyunca bir zaman kapsülündeymiş gibi saklandı ve muhafaza edildi" diyor. Ziyaretçileri sanatçının 'Norma Jeane Mortenson' olarak başladığı kariyerinden Hollywood ikonu olmasına kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracak olan sergiyi ben de merak ettim.



Adı ölümsüzleşti

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri Cihat Aşkın. Kemandaki virtüözitesi kadar akademisyen kimliği ve mütevazı kişiliğiyle de takdir ettiğim sanatçı bu kez farklı bir mutluluk yaşadı. Aşkın'ın ismi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Nedime Hanım Konağı'nda açılan bir özel sahneye verildi.









Geçtiğimiz hafta bu özel sahnenin açılışı için Çanakkale'ye giden sanatçı, duygusal anlar yaşamış. Böyle önemli isimlere yaşarken değer gösterilmesi çok önemli. Vesile olanlara ve tabii ki Aşkın'a kocaman alkış... Umarım yolu bu sahneden geçen her öğrencinin Türk müziğine katkısı büyük olur.