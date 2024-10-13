Türkiye yüzyılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu festivalleri her yıl ivmesini yükseltiyor. Bu yıl 16 ilde gerçekleşen festivalin 14. durağı Diyarbakır oldu. 20 Ekim'e kadar onlarca etkinliğin düzenleneceği festivale devlet kurumları adeta çıkarma yaptı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başta olmak üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu festivallerin bölgeye ekonomik anlamda büyük katkı sağladığını Diyarbakır'da otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını belirtti.







Lale Devri bitti açıklamasıyla gündem yaratan Tamer Karadağlı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Karadağlı, şunları söyledi: "Amacım çeşitli sebeplerde çalışmayanı ifşa etmek değil, esas amacım bu insanları kuruma katabilmek. Örneğin ben Meral Oğuz'u bilmiyordum basından öğrendim. Görevlendirilmeyen çalışmayan arkadaşlarımız çeşitli sebeplerden dolayı çalışmamışlar, bazılarının sağlık sorunları olmuş. Ben oyuncularımızın dışarıda iş yapmasını destekliyorum. Dizi, film yapsınlar özel tiyatroda oynasınlar ama devlet tiyatrolarındaki görevlerini aksatmasınlar. Ben bunu söyledikten sonra 'Ben yokum' diyen olmadı aksine gelip kendini hatırlatanlar oldu.







Zaten, çalışmayan çok az bir grup var. Öte yandan hiç oynamayan olduğu gibi Sivas'ta bir oyuncumuz 6 oyunda oynuyor. Gençler çalışmak ve önlerinin açılmasını istiyor. Tepkim çalışanların hakkını korumak."

Karadağlı ayrıca geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 bin civarında olan seyirci sayısının bilet fiyatlarının artmasına rağmen son 14 ayda 2 milyon 250 bine ulaştığını ve devlet tiyatrolarının 75 yıllık tarihinde bunun bir rekor olduğunu söyledi.









Bakan Yardımcısı Mumcu, açılış sonrası Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde yer alan; Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır Sergisi, Türkiye Jokey Kulübü 12. Resim Yarışması Sergisi ve Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul Sergisi'ni ziyaret etti.





SOKAKTA BANA DUA EDİYORLAR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de rakamsal bilgiler paylaştı. Sağtürk, "2023- 2024 sanat sezonunda toplam 1006 temsil gerçekleştirilmiş, 609.776 seyirciye ulaşılmıştır. Bir önceki sezona göre temsil sayısında yüzde 39'luk, seyirci sayısında 63'lük artış meydana gelmiştir" dedi.









6 müdürlükten oluşan böyle bir yapının dünyada örneğinin olmadığını söyleyen Sağtürk, çok çalıştıklarını, 4 aydır çocuklarını görmediğini ve sokakta halktan dua aldığını belirtti. Sağtürk ayrıca gelecek yıl Kültür Yolu Festivaline ek olarak '1. Anadolu Opera ve Bale Festivali' düzenleyerek daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini ayrıca yeni sezonda Cemal Reşit Rey'in Çelebi Operası gibi yerli ve milli daha fazla eser sahneye koyacaklarını söyledi.

"Sokaklarda çıplak ayakla dans ettik buralarda. Diyarbakır benim için çok önemli" diyen Tan Sağtürk, elitist bir tavır takınmadıklarını, aksine halkla ve devletle çok iyi ilişkiler kurduklarını anlattı.



HİBRİT FİLMLER YAPMAK LAZIM

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, özellikle seyirci sayısındaki düşüşe dikkat çekerek sinemanın yeniden canlanması gerektiğini belirtti. "Esas rakibimiz dijital platformlar. İyi film izlemek için sinemaya gitmek zorundasınız" diyen, Güven şöyle konuştu: "Seyirci sayısının düşmesinin sebebi bilet fiyatları değil. 2023'te 180 film yapılmış sadece 4 film, 1 milyonu geçmiş."

Güven, "Bizim daha az film yapmamız lazım ki filmler salon bulsun. Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Çağan Irmak filmleri gibi hibrit filmlere ihtiyaç var" dedi.

"En büyük amacımız çocukları perdeyle tanıştırmak. Beyazperdeyi bilmiyor çocuklar. Sinema tırı projesi çok güzel gidiyor" diyen Birol Güven, ana akım sinema ve dizi sektörü temsilcilerini ödüllendirecekleri bir ödül töreni hazırlığında olduklarını söyledi.