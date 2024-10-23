Ekim ayının yarısının geçildiği şu günlerde havalar soğudu, dışarıdan yavaş yavaş el ayak çekildi. İnsanların uzun kış gecelerine sığındığı bu günlerde iç ısıtan haber Bağcılar'dan geldi. Bağcılar Belediyesi, 2022 yılında başlattığı ve kısa sürede bir marka haline gelen BKF'nin (Bağcılar Kitap Fuarı) üçüncüsü gerçekleştiriyor. En seçkin kitabevlerinin yayınları, renkli ve farklı içerikleriyle ilk açılışında 350 bin kişiyi ağırlayan BKF'ye geçen yıl 500 bin kitapsever katılmıştı. 18 Ekim'de kapılarını üçüncü kez açan BKF'de katılımcı sayısının 750 bini aşacağı tahmin ediliyor.







Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda kurulan BKF; yaşlı, genç, çocuk her yaş grubundan ve kesimden vatandaşa hitap edecek geniş yelpazede seçenekler sunuyor. Fuarın kapalı alanında en seçkin 50 yayınevi kitaplarını sergiliyor. Standlarda polisiyeden tarihe kadar herkesin ilgisini çekecek eserler yer alıyor. 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı buluyor. Açık alanda ise misafirleri çok özel bir dünya bekliyor. Labirente giren kitapseverler, edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplerle ve fotoğraflarıyla karşılaşıyor. Ayrıca Filistin köşesinde ise geçmişten bugüne Filistin'in haritaları ve bilgilendirici panolar yer alıyor. Çocuklar da fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerde eğlenceli vakit geçirirken, gençler de renkli dekorlar arasında bol bol fotoğraf çekiyor.

Kitap fuarlarının önemine değinen yazar Bahadır Yenişehirliğlu, "Fuarlar öncelikle insanları kitap okumaya yönlendiriyor" diyerek şunları söyledi: "Siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler gelip yazarların söyleşilerini dinliyorsunuz. İnsan insandan birçok şey kazanıyor. Dinleyerek faydalanma, merak ederek kitaba dokunma en azından buradan bir kitap alarak onunla ünsiyet değiştirme, evlatlarımıza kitap okuduğumuzu gösterme, anne baba olarak bizim yükümlülüğümüz bu."







Fuar alanına hayran kalan yazar Nurullah Genç ise "Çok güzel olmuş. Alanı görünce güzel tasarımları görünce Bağcılar Kitap Fuarı, fuarcılığa yeni bir bakış açısı getirmiş gibi hissettim. Girişte çok güzel bir sunumla yazarlarımızın farklı bir anlayış içerisinde programları duyuruldu. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Başka bir yerde rastlamadım. Yani giriş kapısı son derece önemli. İçeride de çok güzel bir atmosfer var. Girizgahı da muhtevası da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.







KİTAPLA YAŞAYAN BİR İLÇEYİZ

Festival tadında bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kitap fuarına katılan konuklar ve yazarlarla yakından ilgilendi. Özellikle çocuklarla kitap standlarını gezen, fotopraf çektirmek isteyenleri kırmayan Başkan Özdemir, "Bağcılar'ımızda kültür, sanat ve edebiyat adına çok güzel bir dünya oluşturduk. İstanbul'un kalbi şu anda ilçemizde atıyor. Fuar açıldığından beri yaşadığımız yoğunluk bizi çok mutlu ediyor. Fuar vesilesiyle hemşehrilerimiz sevdikleri yazarlarla buluşarak hem onları dinleme hem de kitaplarını imzalatma imkanı buluyor. Her zaman da ifade ettiğimiz gibi Bağcılar olarak kitapla yaşayan bir ilçeyiz. Herkesi etkinliğimize bekliyoruz."



RENKLİ KONUKLAR

Açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun da katıldığı kitap festivalinde AK Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu başta olmak üzere, Nurullah Genç, Şermin Yaşar, Mete Yarar, Türker Akıncı, Saniye Bencik Kangal, Turan Kışlakçı, Turgay Güler, Savaş Barkçin, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak ve Güven İslamoğlu gibi isimler okurlarla buluşarak keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. Ayrıca fuarın üçüncü gününde müzisyen ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Arzen müzik dinletisi sundu.