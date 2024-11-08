Tan Sağtürk'ün genel müdürlüğünü üstlendiği Devlet Opera ve Balesi bir ilki daha başardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. padişahı Sultan Murat'ın hayatını konu alan '4. Murat Operası, 2024 Türkiye Macaristan Kültür Yılı kapsamında önceki akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sahnelendi.

Türk operasının usta ismi besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in bestelediği, 2022 yılından itibaren Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, yurt dışına çıkan ilk büyük opera oldu. Turan Oflazoğlu'nun liberettosunu yazdığı rejisörlüğünü Haldun Özörten'in üstlendiği eser, özgün, güçlü ve etkileyici anlatımıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.







Görkemli Budapeşte Opera Sahnesi'nde sahnelenen eser ayakta alkışlanırken, gönülleri fethetti. 4. Murat'ın, genç yaşta tahta çıktığı dönemden ölümüne kadar geçen süreci ele alan eseri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da büyük gururla izledi. Mumcu, "Bize bu gururu yaşatan tüm sanatçılarımızı kutluyorum" derken, temsil sonrası Sağtürk ve sanatçılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.









Sultan Murat karakterini Engin Suna'nın, Kösem Sultan karakterine Arzu Yaman'ın hayat verdiği eser, büyük bir gurur yaşattı. Göreve geldiği günden beri opera ve baleye adeta çağ atlatan Sağtürk, hep sanatımızı ve sanatçılarımızın yurt dışında daha fazla temsil yapması için çaba sarf ediyordu. Budapeşte'deki bu temsille amacına ulaşmış olan Sağtürk'ü ve ekibini tebrik ediyorum. Devlet Opera ve Balesi'nin Türk operasını dünyayla tanıştıracak başka projelere de imza atacağına inancım tam.









Antalya'da festival coşkusu devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Sevilen şarkıcı Fatma Turgut Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede Antalyalılarla buluştu. Turgut; Mübadele Günleri, Pembe Mezarlık, Ağlamam Zaman Aldı gibi sevilen şarkılarını gece boyunca dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi. Hayranlarının kendisine yazdığı dövizleri imzalayan ünlü şarkıcı, konser sonunda tüm ekibini de sahneye çıkardı. Öte yandan festival sadece konserlerden ibaret değil. Söyleşiler, tiyatro oyunları ve minik sinemaseverler için film gösterimlerinin de yapıldığı festivalde önceki akşam Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Son Veda: Beni Hatırlayınız' adlı eser ile anıldı.









Yeni eserleri görücüye çıkıyor

Resimlerinde kurguladığı kompozisyonları, ışığı ve kumaş desenlerini kullanmasıyla çağdaşlarından ayrılan Ressam Mustafa Bayar'ın 24. Kişisel Yağlı Boya Sergisi, 13-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Uluslararası Sanat ve Antika Fuarı'nda sanatseverlerle buluşacak. Doğayı kumaşlarla betimleyen sanatçının 15 yeni eseri de ilk kez görücüye çıkacak.









Hem yazdı hem söyledi hem de yönetti

'Kendinle barış, iflah olmaz bir iyimser ol, yola çık ve umudunu hep taze tut.' Son dönemde adından sıkça bahsettiren şarkıcı Eda Baba'nın yeni yılda yayınlayacağı üçüncü stüdyo albümünün müjdeleyicisi 'Güneş Daha Güzel Doğacak' böyle söylüyor dinleyenlerine. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan söz ve müziği kendisine ait şarkının 70'li yıllara göz kırpan aranjesi Onur Güney Kumaş'a ait. Şarkının ruhundaki melankolik umudun bütünleştiği klibin yönetmen koltuğunda yine Eda Baba'nın kendisi oturuyor.









Genç sanatçılar ödüllendirildi

Sabancı Vakfı'nın, genç sanatçıları desteklemek amacıyla 31 yıldır düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde toplam 240 Cumhuriyet Altını'nın sahibi oldu. Tapan, "Dedem Sakıp Sabancı, sanatın gücüne ve etkisine sonsuz bir inançla bağlıydı. Bugün de onun bu inancını hep birlikte onurlandırıyoruz. Sanatla geleceği şekillendiriyoruz" dedi.